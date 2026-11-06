Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Η Ρωσία και η Κίνα ενδέχεται να υιοθετήσουν πιο επιθετική στάση τα επόμενα δύο χρόνια, αν καταλήξουν στο συμπέρασμα ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έχει αποδυναμωθεί πολιτικά και «βρίσκεται στο τέλος της θητείας του», δήλωσε ο Ρόμπερτ Κέιγκαν, ανώτερος ερευνητής του Brookings Institution.

Μιλώντας στην εκπομπή «Squawk Box Asia» του CNBC, ο Κέιγκαν ανέφερε ότι ο πόλεμος με το Ιράν έδειξε επίσης πόσο η Ουάσιγκτον «αποδείχθηκε μάλλον ανίκανη στρατιωτικά» όσον αφορά τις δυνατότητές της, κάτι που θα είναι κρίσιμο στην Ασία.

Εκθέσεις του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κογκρέσου έχουν εκτιμήσει ότι η σύγκρουση εξάντλησε έως και τα δύο τρίτα των αναχαιτιστικών πυραύλων της αμερικανικής αντιπυραυλικής άμυνας από τον Ιούνιο του 2025, κυρίως λόγω των προσπαθειών για την υπεράσπιση του Ισραήλ έναντι ιρανικών επιθέσεων. Αυτό θα μπορούσε να αφήσει τις ΗΠΑ με περιορισμένα αποθέματα για αρκετά χρόνια.

Ο Κέιγκαν ανέφερε, επίσης, ότι η αποστολή τριών αεροπλανοφόρων των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή μείωσε τη διαθέσιμη ναυτική παρουσία των ΗΠΑ στην Ασία, δίνοντας ενδεχομένως στην Κίνα περισσότερο περιθώριο να ενεργήσει επιθετικά στην περιοχή.

«Πιστεύω ότι το μόνο που ενδιαφέρει τον Τραμπ αυτή τη στιγμή είναι η σύναψη οικονομικών συμφωνιών με την Κίνα. Δεν πιστεύω ότι έχει πραγματικό ενδιαφέρον να έρθει σε αντιπαράθεση με την Κίνα, αλλά αυτό θα οδηγήσει την Κίνα να γίνει ακόμη πιο επιθετική», ανέφερε.

Τον περασμένο Δεκέμβριο, ο Τραμπ ενέκρινε ένα πακέτο όπλων αξίας 11 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την Ταϊβάν, αλλά αργότερα ανέβαλε ένα δεύτερο πακέτο αξίας περίπου 14 δισεκατομμυρίων δολαρίων, χαρακτηρίζοντάς το ως «διαπραγματευτικό ατού» στις συνομιλίες με την Κίνα.

Η Κίνα διεκδικεί την αυτόνομη Ταϊβάν ως έδαφός της. Αν και η Ουάσινγκτον δεν έχει συνάψει συνθήκη αμοιβαίας άμυνας με το νησί, η αμερικανική νομοθεσία την υποχρεώνει να παρέχει στην Ταϊβάν τα μέσα για την αυτοάμυνά της.

Ο πρώην διευθυντής της CIA, Γουίλιαμ Μπερνς, δήλωσε το 2023 ότι ο Κινέζος Πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ είχε δώσει εντολή στο στρατό να είναι έτοιμος να εισβάλει στην Ταϊβάν έως το 2027, τονίζοντας παράλληλα ότι αυτό δεν σήμαινε ότι ο Σι είχε αποφασίσει να ξεκινήσει εισβολή εκείνη τη χρονιά ή γενικά.

Οι δηλώσεις του Κέιγκαν έρχονται την ώρα που οι ΗΠΑ, η Κίνα και η Ρωσία συζητούν για μια πιθανή τριμερή σύνοδο κορυφής μεταξύ του Τραμπ, του Σι και του Πούτιν στην επερχόμενη συνάντηση των ηγετών του APEC στη Σενζέν.

Ο εκπρόσωπος του κινεζικού Υπουργείου Εξωτερικών, Μάο Νινγκ, δήλωσε ότι το Πεκίνο «βρίσκεται σε επικοινωνία με τα αρμόδια μέρη σχετικά με μια συνάντηση μεταξύ των τριών αρχηγών κρατών», αν και δεν έχει ανακοινωθεί καμία ημερήσια διάταξη.

Ο Πούτιν φέρεται να είχε προτείνει την ιδέα μιας τριμερούς συνόδου κορυφής με τον Τραμπ και τον Σι τον Οκτώβριο, προκειμένου να συζητηθεί ο τερματισμός του πολέμου στην Ουκρανία, χωρίς την παρουσία του Ζελένσκι στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

«Αν είναι σαφές ότι ο Ντόναλντ Τραμπ αποχωρεί και οι Ηνωμένες Πολιτείες ενδέχεται να επιστρέψουν σε κάτι που μοιάζει με κανονικότητα, τότε τόσο η Ρωσία όσο και η Κίνα ενδέχεται να αισθανθούν ότι η κατάλληλη στιγμή για δράση είναι τα επόμενα δύο χρόνια», δήλωσε ο Κέιγκαν.