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Η σύγκρουση στην Υεμένη περνά σε νέα φάση κλιμάκωσης, με τις ενεργειακές υποδομές της Σαουδικής Αραβίας και μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες αρτηρίες του παγκόσμιου εμπορίου να βρίσκονται πλέον στο επίκεντρο. Οι Χούθι ανακοίνωσαν επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους και drones εναντίον εγκαταστάσεων της Aramco στο Ριάντ, ενώ οι κυβερνητικές δυνάμεις της Υεμένης απάντησαν με εκτεταμένους βομβαρδισμούς στη Σανάα και τη Σάαντα.

Η νέα κλιμάκωση αποκτά ιδιαίτερη σημασία για τις διεθνείς αγορές ενέργειας, καθώς έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι ροές πετρελαίου και φυσικού αερίου στην περιοχή βρίσκονται ήδη υπό πίεση λόγω του πολέμου στο Ιράν και του αποκλεισμού των Στενών του Ορμούζ.

Ταυτόχρονα, η ενίσχυση της θέσης των Χούθι στις ακτές της Ερυθράς Θάλασσας έχει αυξήσει τις ανησυχίες για το Μπαμπ αλ Μάντεμπ, ένα από τα σημαντικότερα περάσματα για τη διεθνή ναυσιπλοΐα.

Στο στόχαστρο ξανά η Aramco

Οι Χούθι ανακοίνωσαν ότι το Σάββατο εξαπέλυσαν ευρείας κλίμακας στρατιωτική επιχείρηση εναντίον εγκαταστάσεων της σαουδαραβικής πετρελαϊκής εταιρείας Aramco στην περιοχή του Ριάντ. Ο στρατιωτικός εκπρόσωπος του κινήματος, Γιαχία Σαρί, δήλωσε ότι στην επιχείρηση χρησιμοποιήθηκαν πολλοί βαλλιστικοί πύραυλοι και μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Σύμφωνα με τον ίδιο, τα «ακριβή και άμεσα πλήγματα» προκάλεσαν πυρκαγιές στις εγκαταστάσεις που στοχοθετήθηκαν.

Δημοσιογράφος του AFP ανέφερε ότι είδε το Σάββατο φλόγες και καπνό να υψώνονται από εγκατάσταση της Aramco νότια του Ριάντ. Οι αρχές της Σαουδικής Αραβίας δεν είχαν μέχρι στιγμής σχολιάσει επισήμως το περιστατικό.

Η επίθεση αποτελεί το τελευταίο επεισόδιο μιας σειράς πληγμάτων που οι Χούθι υποστηρίζουν ότι έχουν πραγματοποιήσει εναντίον των πετρελαϊκών υποδομών του βασιλείου.

Τον Σεπτέμβριο είχαν ανακοινώσει επίθεση στη Γιανμπού, την πόλη-λιμάνι στην Ερυθρά Θάλασσα όπου βρίσκεται ένας από τους σημαντικότερους πετρελαϊκούς τερματικούς σταθμούς της Σαουδικής Αραβίας. Είχε προηγηθεί τον Αύγουστο ακόμη ένα πλήγμα στο νότιο τμήμα της χώρας.

Η επαναλαμβανόμενη στόχευση εγκαταστάσεων της Aramco εντείνει τις ανησυχίες για την ασφάλεια της σαουδαραβικής ενεργειακής υποδομής, σε μια συγκυρία κατά την οποία κάθε διαταραχή στην παραγωγή, στη διύλιση ή στις εξαγωγές μπορεί να αποκτήσει ευρύτερες επιπτώσεις για την παγκόσμια αγορά πετρελαίου.

26 πλήγματα στη Σανάα

Η απάντηση στο πεδίο ήταν άμεση. Το τηλεοπτικό δίκτυο Al Masirah, που πρόσκειται στους Χούθι, μετέδωσε ότι «εχθρικά αεροσκάφη» πραγματοποίησαν στη διάρκεια της ημέρας 26 πλήγματα εναντίον της Σανάα. Δεν υπήρξαν άμεσα πληροφορίες για θύματα. Η πρωτεύουσα της Υεμένης, η οποία ελέγχεται από τους Χούθι, είχε γίνει την Πέμπτη στόχος αεροπορικών επιδρομών για πρώτη φορά έπειτα από χρόνια, σύμφωνα με το κίνημα. Οι κυβερνητικές δυνάμεις της Υεμένης ανακοίνωσαν από την πλευρά τους μέσω Χ ότι πραγματοποίησαν «καταστροφικά πλήγματα» εναντίον ζωτικής σημασίας στόχων των Χούθι στη Σανάα και τη Σάαντα, χωρίς να δώσουν περισσότερες λεπτομέρειες.

Ανταποκριτής του AFP στη Σανάα άκουσε τουλάχιστον πέντε εκρήξεις σε διαφορετικά σημεία της πόλης, ενώ άλλος δημοσιογράφος του πρακτορείου είδε δύο μαχητικά αεροσκάφη να εκτοξεύουν πυραύλους. Το Al Masirah ανέφερε ακόμη ότι πραγματοποιήθηκαν σαουδαραβικά πυραυλικά πλήγματα στο δίκτυο τηλεπικοινωνιών της επαρχίας Σάαντα, προπύργιο των Χούθι στη βόρεια Υεμένη.

Η νέα έξαρση των συγκρούσεων έρχεται μετά την επιχείρηση-αστραπή των Χούθι τον Σεπτέμβριο, όταν οι δυνάμεις τους κατέλαβαν παράκτιες περιοχές της Υεμένης στην Ερυθρά Θάλασσα, ενισχύοντας τον έλεγχό τους γύρω από το στρατηγικής σημασίας στενό Μπαμπ αλ Μαντέμπ.

Το συγκεκριμένο πέρασμα συνδέει την Ερυθρά Θάλασσα με τον Κόλπο του Άντεν και αποτελεί κρίσιμο κρίκο στις εμπορικές και ενεργειακές διαδρομές που συνδέουν την Ασία και τη Μέση Ανατολή με την Ευρώπη μέσω της Διώρυγας του Σουέζ.

Η σημασία του έχει ενισχυθεί ακόμη περισσότερο μετά τον αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ, στην άλλη πλευρά της Αραβικής Χερσονήσου, μετά την έναρξη του πολέμου στο Ιράν.

Με τα Στενά του Ορμούζ να αποτελούν ήδη σημείο μεγάλης αβεβαιότητας για τις ενεργειακές αγορές, οποιαδήποτε νέα σοβαρή διαταραχή στο Μπαμπ αλ Μάντεμπ θα μπορούσε να περιορίσει περαιτέρω τις διαθέσιμες θαλάσσιες διαδρομές και να αυξήσει το κόστος μεταφοράς, ασφάλισης και εφοδιασμού.

Διπλή πίεση στις ενεργειακές ροές

Η κλιμάκωση στην Υεμένη δημιουργεί έτσι ένα δεύτερο μεγάλο μέτωπο κινδύνου για τις ενεργειακές ροές γύρω από την Αραβική Χερσόνησο.

Από τη μία πλευρά βρίσκονται τα Στενά του Ορμούζ, ο βασικός δίαυλος για τις εξαγωγές υδρογονανθράκων από τον Περσικό Κόλπο. Από την άλλη, το Μπαμπ αλ Μάντεμπ και η Ερυθρά Θάλασσα, μέσω των οποίων διέρχονται φορτία με προορισμό τη Μεσόγειο και την Ευρώπη.

Σε αυτό το περιβάλλον, η άμεση στόχευση της Aramco, του μεγαλύτερου πετρελαϊκού ομίλου της Σαουδικής Αραβίας, προσθέτει ακόμη μία εστία αβεβαιότητας για μια αγορά που παραμένει εξαιρετικά ευαίσθητη σε οποιαδήποτε ένδειξη προβλήματος στην προσφορά.

Βαθαίνει η ανθρωπιστική κρίση

Την ίδια στιγμή, το ανθρώπινο κόστος της νέας κλιμάκωσης αυξάνεται. Από την τελευταία χερσαία επιχείρηση των Χούθι έχουν σκοτωθεί εκατοντάδες άνθρωποι, ενώ η ήδη σοβαρή ανθρωπιστική κρίση στην Υεμένη επιδεινώνεται.

Το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα (WFP) προειδοποίησε την Παρασκευή ότι η κρίση υποσιτισμού στη φτωχότερη χώρα της Αραβικής Χερσονήσου κινδυνεύει να εξελιχθεί σε «απολύτως καταστροφική» κατάσταση.

Την ίδια ώρα, οι εκκλήσεις του Ριάντ για μεγαλύτερη διεθνή βοήθεια, κυρίως από τις ΗΠΑ, δεν έχουν μέχρι στιγμής βρει ανταπόκριση, ενώ η επέκταση των συγκρούσεων αυξάνει τον κίνδυνο η Υεμένη να μετατραπεί σε ακόμη πιο κρίσιμο μέτωπο του ευρύτερου πολέμου στη Μέση Ανατολή.

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