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Οι αντάρτες Χούθι στην Υεμένη που υποστηρίζονται από το Ιράν ανακοίνωσαν ότι εκτόξευσαν βαλλιστικούς πυραύλους και εξαπέλυσαν drones κατά εγκαταστάσεων της Saudi Aramco στο Ριάντ, αλλά και στην περιοχή Χουράις, υποστηρίζοντας ότι οι επιθέσεις προκάλεσαν μεγάλες φωτιές.

Οι επιθέσεις αυτές, έγιναν σε αντίδραση σε αυτό που οι Χούθι χαρακτηρίζουν ως 50 αεροπορικές και πυραυλικές επιθέσεις από τον συνασπισμό υπό τη Σαουδική Αραβία κατά της Υεμένης κατά τις τελευταίες 12 ώρες.

Υεμένη: Έναρξη στρατιωτικών επιχειρήσεων για την ανακατάληψη περιοχών που ελέγχουν οι Χούθι

Ο Ρασάντ αλ Αλιμί, πρόεδρος του προεδρικού συμβουλίου της Υεμένης που έχει την υποστήριξη της Σαουδικής Αραβίας, ανακοίνωσε σήμερα την έναρξη στρατιωτικών επιχειρήσεων για την ανακατάληψη των εδαφών που απομένουν στον έλεγχο των ανταρτών Χούθι που έχουν την υποστήριξη του Ιράν, αλλά και της αποκατάστασης της κρατικής εξουσίας σε όλη την χώρα.

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