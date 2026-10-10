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Ο Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι εξασφάλισε συμφωνία με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, για τη διοχέτευση ρωσικού ντίζελ στις διεθνείς αγορές, στο πλαίσιο των προσπαθειών του να μειώσει το ενεργειακό κόστος ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ. Ωστόσο, αναφέρει το CNN, αναλυτές της ενεργειακής αγοράς εκτιμούν ότι η συμφωνία, η οποία προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στην Ουκρανία, είναι απίθανο να οδηγήσει σε ουσιαστική μείωση των τιμών του ντίζελ.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Τραμπ ανέφερε ότι ο Πούτιν συμφώνησε να διαθέσει «άμεσα» περισσότερους από 300.000 τόνους ντίζελ στις παγκόσμιες ενεργειακές αγορές, ενώ δεσμεύτηκε για επιπλέον 500.000 τόνους τον Νοέμβριο.

Συνολικά, οι ποσότητες αυτές αντιστοιχούν σε περίπου 6 εκατομμύρια βαρέλια ντίζελ, ποσότητα που, σύμφωνα με τα στοιχεία της αμερικανικής Υπηρεσίας Πληροφοριών Ενέργειας (EIA), επαρκεί για να καλύψει περίπου μιάμιση ημέρα ζήτησης στις ΗΠΑ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος πρόσθεσε ότι μετά τις πρώτες παραδόσεις θα ακολουθήσουν αρκετά ακόμη εκατομμύρια τόνοι ρωσικού ντίζελ, ανάλογα με την κατάσταση στην οποία βρίσκονται τα διυλιστήρια της Ρωσίας.

Οι αναλυτές αμφισβητούν την αποτελεσματικότητα της συμφωνίας

«Μιλάμε ενδεχομένως για αύξηση της προσφοράς κατά 5% έως 6% από σήμερα μέχρι το τέλος του έτους», ανέφερε σε μήνυμά του ο Νταν Πίκερινγκ, ιδρυτής και επικεφαλής επενδύσεων της Pickering Energy Partners, σχολιάζοντας την ανακοίνωση του Τραμπ.

«Το συμπέρασμα είναι ότι πρόκειται για μια χρήσιμη εξέλιξη, αλλά όχι για κάτι που μπορεί να αλλάξει ουσιαστικά την κατάσταση στην παγκόσμια αγορά ντίζελ», σημείωσε.

Ο ίδιος πρόσθεσε μια ιδιαίτερα αιχμηρή παρατήρηση σχετικά με τον τρόπο παρουσίασης της συμφωνίας από τον Λευκό Οίκο.

«Υπάρχει λόγος που ο Τραμπ μίλησε για ποσότητες σε τόνους αντί για βαρέλια. Ο αριθμός σε τόνους φαίνεται μεγαλύτερος στον μέσο παρατηρητή. Πρόκειται περισσότερο για πολιτική κίνηση παρά για μια εξέλιξη που αλλάζει τα δεδομένα», υποστήριξε.

Η Ρωσία είχε απαγορεύσει τις εξαγωγές ντίζελ στις αρχές Ιουλίου, έπειτα από ουκρανικές επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον διυλιστηρίων της, οι οποίες προκάλεσαν εκτεταμένες ελλείψεις καυσίμων στο εσωτερικό της χώρας.

Η απόφαση αυτή αφαίρεσε περίπου 800.000 βαρέλια ημερησίως από την παγκόσμια αγορά, σε μια περίοδο κατά την οποία η προσφορά ήταν ήδη περιορισμένη εξαιτίας του πολέμου των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν.

Η απαγόρευση παρατάθηκε τον περασμένο μήνα, εντείνοντας περαιτέρω τις πιέσεις στο ενεργειακό κόστος.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση του Κρεμλίνου για την τηλεφωνική επικοινωνία των δύο ηγετών, ο Πούτιν δήλωσε στον Τραμπ ότι η Ρωσία είναι «έτοιμη να προμηθεύσει με πετρέλαιο και πετρελαϊκά προϊόντα τις Ηνωμένες Πολιτείες και τις παγκόσμιες αγορές». «Είμαι βέβαιος ότι αυτό θα έχει θετικό αντίκτυπο σε ολόκληρη την παγκόσμια οικονομία», δήλωσε ο Πούτιν, σύμφωνα με το Κρεμλίνο.

Ο Τραμπ επανέλαβε την ίδια εκτίμηση αργότερα την Παρασκευή, λέγοντας στους δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο ότι «οι τιμές του πετρελαίου ήδη πέφτουν κατακόρυφα. Επομένως, είμαστε πολύ ικανοποιημένοι από αυτή την εξέλιξη».

Ωστόσο, τόσο οι αναλυτές όσο και οι διαπραγματευτές εμπορευμάτων εξέφρασαν αμφιβολίες για το κατά πόσον η Ρωσία θα μπορέσει να τηρήσει τις δεσμεύσεις της.

Στο κλείσιμο των συναλλαγών της Παρασκευής, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του ντίζελ κατέγραφαν πτώση περίπου 4%.

Οργή στο Κίεβο: «Πρόσθετα χρήματα για τον πόλεμο»

Η ανακοίνωση του Τραμπ προκάλεσε έντονη δυσαρέσκεια στην Ουκρανία. Το Κίεβο ζητά εδώ και καιρό αυστηρότερες κυρώσεις στις ρωσικές ενεργειακές εξαγωγές, υποστηρίζοντας ότι τα έσοδα από το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο αποτελούν βασική πηγή χρηματοδότησης της ρωσικής πολεμικής μηχανής.

Παράλληλα, η Ουκρανία έχει εντείνει τους τελευταίους μήνες τις επιθέσεις εναντίον ρωσικών πετρελαϊκών εγκαταστάσεων, αρνούμενη να τις σταματήσει παρά τις σχετικές εκκλήσεις του Τραμπ.

Μόνο αυτή την εβδομάδα, το Κίεβο ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε πλήγματα σε τέσσερα διαφορετικά διυλιστήρια στη Ρωσία.

Ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, χαρακτήρισε την απόφαση να επιτραπούν οι εξαγωγές ρωσικού ντίζελ «μια αδύναμη απόφαση ισχυρών εταίρων».

«Αυτά είναι πρόσθετα χρήματα για αυτόν τον πόλεμο, για τον ανθρώπινο πόνο και, φυσικά, εναντίον μας. Αυτό απλώς ενισχύει τον Πούτιν και του δίνει τη δυνατότητα να συνεχίσει να πολεμά», ανέφερε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Οι τελευταίοι μήνες έχουν αποδειχθεί ιδιαίτερα αιματηροί για τους Ουκρανούς αμάχους, καθώς η Ρωσία έχει εκμεταλλευτεί τις σοβαρές ελλείψεις του Κιέβου σε πυραύλους αντιαεροπορικής άμυνας, εξαπολύοντας σχεδόν αδιάκοπες αεροπορικές επιθέσεις εναντίον ουκρανικών πόλεων.

Σε ένα από αυτά τα πλήγματα, την Πέμπτη, περισσότεροι από 30 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε στάση λεωφορείου στην ανατολική Ουκρανία. Ο Ζελένσκι κατέστησε σαφές ότι η χρονική στιγμή της ανακοίνωσης καθιστά την εξέλιξη ακόμη πιο επώδυνη για το Κίεβο.

Η συμφωνία γνωστοποιήθηκε την ώρα που υψηλόβαθμη ουκρανική αντιπροσωπεία είχε φτάσει στο Μαϊάμι για συνομιλίες με τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, και τον γαμπρό του Αμερικανού προέδρου, Τζάρεντ Κούσνερ.

«Ακριβώς τη στιγμή που η ομάδα μας συνομιλεί με την αμερικανική ομάδα στη Φλόριντα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχει συνομιλία με τον ηγέτη του Κρεμλίνου, με τον ηγέτη αυτού του πολέμου, με τον ηγέτη αυτής της επιθετικότητας», δήλωσε ο Ζελένσκι.

Ανησυχίες για τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας

Πρώην Αμερικανοί αξιωματούχοι επισημαίνουν ότι παραμένει ασαφές εάν ο Πούτιν διαθέτει πράγματι τις ποσότητες ντίζελ που επικαλέστηκε ο Τραμπ. Ο Ρίτσαρντ Νέφιου, πρώην πρώτος αναπληρωτής συντονιστής πολιτικής κυρώσεων στο αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών, υπογράμμισε στο CNN ότι «το μήνυμα που εκπέμπεται και η ζημιά που προκαλείται στο ευρύτερο καθεστώς κυρώσεων είναι πολύ σημαντικά». «Πώς μπορεί πλέον οποιοσδήποτε να αντιμετωπίζει σοβαρά το καθεστώς των κυρώσεων;», διερωτήθηκε.

Όπως εξήγησε, εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες υποστηρίζουν ότι χρειάζεται να χαλαρώσουν τις κυρώσεις για να αντιμετωπίσουν ένα οικονομικό πρόβλημα, τότε «πώς μπορούμε να υποστηρίξουμε πειστικά ότι κανένας άλλος δεν πρέπει να χρησιμοποιήσει την ίδια δικαιολογία;».

Πρώην υψηλόβαθμος αξιωματούχος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ εκτίμησε ότι δεν έχει ιδιαίτερη σημασία εάν ο Πούτιν μπορεί πράγματι να παραδώσει τις συμφωνημένες ποσότητες ντίζελ.

Κατά την άποψή του, ο Ρώσος πρόεδρος «έχει ήδη πετύχει το αποτέλεσμα που επιθυμούσε», δηλαδή να δημιουργήσει στον Τραμπ την εντύπωση ότι εξασφάλισε ένα πολιτικό όφελος ενόψει των εκλογών, το οποίο θα μπορούσε να επηρεάσει και τις αγορές. Ο ίδιος θεωρεί ότι η χρονική σύμπτωση της τηλεφωνικής επικοινωνίας Τραμπ – Πούτιν με την έναρξη των συνομιλιών με την ουκρανική αντιπροσωπεία δεν ήταν τυχαία. «Ο Πούτιν μπορεί να είναι πολλά πράγματα, αλλά δεν είναι ανόητος», σχολίασε.

Η μάχη του Τραμπ με τις τιμές των καυσίμων

Ο Τραμπ αναζητά τρόπους να περιορίσει το κόστος ενέργειας για τους Αμερικανούς καταναλωτές, μεταξύ άλλων μέσω της προσωρινής άρσης περιορισμών που αφορούν το λεγόμενο «red dye diesel», το ειδικά χρωματισμένο ντίζελ που χρησιμοποιείται σε αγροτικά μηχανήματα.

Κατά την τηλεφωνική επικοινωνία του με τον Πούτιν, ο Αμερικανός πρόεδρος δεν αναφέρθηκε στον μέχρι στιγμής ανεξήγητο θάνατο ενός ερευνητή εργαστηρίου που μελετούσε την πανώλη.

Αντίθετα, επικεντρώθηκε αποκλειστικά στις προμήθειες ντίζελ, οι οποίες προκαλούν έντονη ανησυχία στους Ρεπουμπλικανούς, καθώς η αύξηση των τιμών της ενέργειας συμπαρασύρει προς τα πάνω και άλλα κόστη στην οικονομία.

«Μεταξύ του ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥ μας στα Στενά του Ορμούζ και αυτής της σπουδαίας ανακοίνωσης για τη ρωσική ενέργεια, οι τιμές του ντίζελ για τους Αμερικανούς και, στην πραγματικότητα, για ολόκληρο τον κόσμο, ΘΑ ΜΕΙΩΘΟΥΝ ΜΕ ΡΥΘΜΟΥΣ ΡΕΚΟΡ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΑ!», έγραψε ο Τραμπ.

Ωστόσο, οι ενεργειακοί αναλυτές έσπευσαν να αμφισβητήσουν αυτή την εκτίμηση.

Ο Γκρέγκορι Μπρου, αναλυτής της ομάδας Ενέργειας, Κλίματος και Πόρων της Eurasia Group, υποστήριξε ότι ακόμη και αν η συμφωνία υλοποιηθεί πλήρως, οι επιπτώσεις της θα είναι περιορισμένες. «Ακόμη και αν υποθέσουμε ότι αυτό θα συμβεί και ότι ο Πούτιν θα παραδώσει τις ποσότητες –κάτι που θα απαιτούσε την ανατροπή της απαγόρευσης εξαγωγών ντίζελ που ισχύει εδώ και αρκετούς μήνες–, θα ήταν απλώς ένα προσωρινό επίθεμα και τίποτα περισσότερο», ανέφερε.

Ο ίδιος εξέφρασε επίσης την υποψία ότι η ρωσική πλευρά ενδέχεται να επιδιώκει ανταλλάγματα από την Ουκρανία.

«Έχω επίσης την ισχυρή υποψία ότι ο Πούτιν περιμένει από την Ουκρανία να σταματήσει τις επιθέσεις στα διυλιστήρια, ως αντάλλαγμα για τη χάρη που κάνει στον Τραμπ», σημείωσε. «Δυσκολεύομαι να φανταστώ ότι ο Ζελένσκι θα συνεργαστεί σε αυτό το ζήτημα», κατέληξε.

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