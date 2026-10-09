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Η διεθνής αγορά ντίζελ εισέρχεται σε μια περίοδο αυξημένης πίεσης, καθώς η Ρωσία παρατείνει τους περιορισμούς στις εξαγωγές της την ώρα που οι Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζουν το ενδεχόμενο να περιορίσουν τις δικές τους αποστολές στο εξωτερικό. Η συγκυρία αποκτά μεγαλύτερη βαρύτητα καθώς πλησιάζει ο χειμώνας στο βόρειο ημισφαίριο, περίοδος κατά την οποία η ζήτηση για καύσιμα αυξάνεται, σύμφωνα με το Reuters.

Η ρωσική κυβέρνηση αποφάσισε να διατηρήσει έως τις 31 Οκτωβρίου την απαγόρευση εξαγωγών ντίζελ, ναυτιλιακών καυσίμων και gasoil από τους ίδιους τους παραγωγούς. Το μέτρο έχει ως βασικό στόχο τη σταθεροποίηση της εγχώριας αγοράς, καθώς η ζήτηση για καύσιμα παραμένει αυξημένη, μεταξύ άλλων λόγω της αγροτικής συγκομιδής.

Η εξέλιξη προσθέτει έναν ακόμη παράγοντα στενότητας σε μια αγορά που ήδη αντιμετωπίζει προβλήματα εφοδιασμού. Η Ρωσία αποτελούσε πριν από την επιβολή των περιορισμών έναν από τους σημαντικότερους εξαγωγείς ντίζελ παγκοσμίως, επομένως κάθε μείωση των διαθέσιμων ποσοτήτων επηρεάζει τις διεθνείς εμπορικές ροές.

Η ρωσική παραγωγή και το πλήγμα στα διυλιστήρια

Η απόφαση της Μόσχας δεν αποτελεί μεμονωμένο μέτρο. Οι περιορισμοί στις εξαγωγές επανέρχονται και παρατείνονται τους τελευταίους μήνες, καθώς οι ουκρανικές επιθέσεις σε ρωσικές ενεργειακές υποδομές έχουν επηρεάσει τη λειτουργία των διυλιστηρίων και την εγχώρια διαθεσιμότητα καυσίμων.

Η Ρωσία έχει έτσι βρεθεί αντιμέτωπη με ένα διπλό πρόβλημα: από τη μία πλευρά πρέπει να διατηρήσει επαρκείς ποσότητες για την εσωτερική αγορά και από την άλλη να περιορίσει τις εξαγωγές σε μια περίοδο κατά την οποία η διεθνής ζήτηση παραμένει ισχυρή.

Η παράταση των περιορισμών σημαίνει ότι σημαντικές ποσότητες ρωσικού ντίζελ δεν θα διοχετευθούν στη διεθνή αγορά τουλάχιστον μέχρι το τέλος Οκτωβρίου. Παράλληλα, η ευρύτερη απαγόρευση εξαγωγών για ορισμένες κατηγορίες καυσίμων παραμένει σε ισχύ έως τις αρχές του 2027.

Η αμερικανική αγορά στο επίκεντρο

Την ίδια στιγμή, η μεγαλύτερη αγορά εξαγωγής ντίζελ στον κόσμο βρίσκεται αντιμέτωπη με τις δικές της πιέσεις. Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει ζητήσει να εξεταστούν περιορισμοί στις αμερικανικές εξαγωγές, σε μια προσπάθεια να αυξηθεί η προσφορά στην εγχώρια αγορά και να συγκρατηθούν οι τιμές. Η αμερικανική κυβέρνηση εξετάζει διαφορετικές επιλογές, από περιορισμούς έως και ευρύτερη απαγόρευση, όπως έγραψε η Washington Post.

Η συζήτηση έχει ιδιαίτερη σημασία επειδή οι ΗΠΑ αποτελούν βασικό προμηθευτή της διεθνούς αγοράς. Μια μείωση των αμερικανικών εξαγωγών δεν θα επηρέαζε επομένως μόνο τους Αμερικανούς καταναλωτές, αλλά θα αναδιαμόρφωνε τις διαθέσιμες ποσότητες και τις τιμές σε άλλες αγορές.

Η Ευρώπη είναι μεταξύ των περιοχών που παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις, καθώς μετά την απομάκρυνση του ρωσικού ντίζελ από την αγορά έχει αυξήσει την εξάρτησή της από εναλλακτικούς προμηθευτές, μεταξύ των οποίων οι ΗΠΑ.

Ένα δύσκολο ισοζύγιο για την Ευρώπη

Το πρόβλημα γίνεται εντονότερο όσο πλησιάζει η χειμερινή περίοδος. Η ζήτηση για ντίζελ και πετρέλαιο θέρμανσης αυξάνεται, ενώ τα διυλιστήρια καλούνται να προσαρμόσουν την παραγωγή τους στις ανάγκες της αγοράς.

Αν η Ρωσία περιορίζει τις εξαγωγές και οι ΗΠΑ κινηθούν προς την ίδια κατεύθυνση, οι διαθέσιμες ποσότητες για τρίτες αγορές θα μειωθούν ακόμη περισσότερο. Αυτό δεν σημαίνει αυτομάτως συγκεκριμένο επίπεδο τιμών, αυξάνει όμως την πιθανότητα για μεγαλύτερη μεταβλητότητα και υψηλότερο κόστος εφοδιασμού.

Παράλληλα, οι αμερικανικοί περιορισμοί δημιουργούν ένα δύσκολο δίλημμα και για την ίδια την Ουάσιγκτον. Η συγκράτηση των εξαγωγών μπορεί να αυξήσει προσωρινά τις διαθέσιμες ποσότητες στην εσωτερική αγορά, όμως μια σημαντική μείωση των εξαγωγών μπορεί να επηρεάσει και τη λειτουργία των διυλιστηρίων, καθώς η αμερικανική παραγωγή πετρελαϊκών προϊόντων είναι στενά συνδεδεμένη με τις διεθνείς ροές.

Έτσι, η αγορά του ντίζελ βρίσκεται μπροστά σε ένα νέο ενεργειακό σταυρόλεξο. Η Ρωσία περιορίζει την προσφορά για να προστατεύσει την εσωτερική της αγορά, ενώ οι ΗΠΑ εξετάζουν αντίστοιχα μέτρα για να αντιμετωπίσουν τις υψηλές εγχώριες τιμές. Με τον χειμώνα να πλησιάζει, το ζητούμενο για την παγκόσμια αγορά είναι πλέον αν θα υπάρξουν αρκετές εναλλακτικές ποσότητες ώστε να καλυφθεί το κενό χωρίς νέα ισχυρή πίεση στις τιμές.

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