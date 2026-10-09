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Η ολλανδική κυβέρνηση προωθεί νομοθετική αλλαγή που θα επιτρέπει την αυστηρότερη αντιμετώπιση του ρωσικού «σκιώδους στόλου», προκαλώντας την άμεση αντίδραση της Μόσχας, η οποία προειδοποίησε με αντίποινα κατά των ολλανδικών ενεργειών.

Η νέα πρωτοβουλία αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα λόγω της στρατηγικής σημασίας της ολλανδικής Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ) στη Βόρεια Θάλασσα, μιας από τις πλέον πολυσύχναστες θαλάσσιες περιοχές του πλανήτη, μέσω της οποίας εξυπηρετούνται κρίσιμες εμπορευματικές και ενεργειακές ροές προς την ευρωπαϊκή αγορά.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ολλανδικής κυβέρνησης, οι προτεινόμενες τροποποιήσεις θα διευκολύνουν τις αρχές να παρεμβαίνουν σε πλοία που χρησιμοποιούνται για την παράκαμψη των διεθνών κυρώσεων και συχνά πλέουν χωρίς σημαία ή με ψευδή στοιχεία νηολόγησης.

Εφόσον εγκριθεί το νομοσχέδιο, πλοία του «σκιώδους στόλου» που πλέουν υπό ψευδή σημαία εντός της ολλανδικής ΑΟΖ θα μπορούν να ακινητοποιούνται και να υποχρεώνονται να κατευθυνθούν σε αγκυροβόλιο ή λιμάνι για περαιτέρω ελέγχους.

Η επίσημη ανακοίνωση, που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, διευκρινίζει ότι οι αρχές θα έχουν επίσης τη δυνατότητα να προχωρούν σε κράτηση του πλοίου και σύλληψη του πλοιάρχου, ενώ η ποινή για πλεύση υπό ψευδή σημαία του Βασιλείου της Ολλανδίας αυξάνεται σε φυλάκιση έως τέσσερα έτη.

Η ολλανδική κυβέρνηση επισημαίνει ότι τα συγκεκριμένα πλοία, πέρα από τη μεταφορά ρωσικού πετρελαίου, ενδέχεται να χρησιμοποιούνται για κατασκοπεία ή δολιοφθορές σε κρίσιμες υποδομές, όπως υποθαλάσσια καλώδια δεδομένων και ηλεκτρικής ενέργειας, υπεράκτια αιολικά πάρκα και εγκαταστάσεις εξόρυξης.

Παράλληλα, τονίζει τους κινδύνους για τη ναυσιπλοΐα και το θαλάσσιο περιβάλλον, καθώς πολλά από αυτά τα δεξαμενόπλοια είναι παλαιά και λειτουργούν χωρίς επαρκή ασφαλιστική κάλυψη.

Γιατί η ολλανδική θαλάσσια ζώνη είναι κρίσιμη για την παγκόσμια ναυτιλία

Η σημασία των νέων μέτρων δεν περιορίζεται στη ρωσική ναυτιλία. Η ολλανδική ΑΟΖ βρίσκεται στη Βόρεια Θάλασσα, έναν από τους σημαντικότερους θαλάσσιους διαδρόμους για το παγκόσμιο εμπόριο, που συνδέει μεγάλα ευρωπαϊκά λιμάνια με τις διεθνείς αγορές.

Στην περιοχή βρίσκεται το Ρότερνταμ, το μεγαλύτερο εμπορικό λιμάνι της Ευρώπης, το οποίο διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στις μεταφορές πετρελαίου, πετρελαιοειδών, εμπορευματοκιβωτίων και άλλων φορτίων.

Σύμφωνα με την ολλανδική στατιστική υπηρεσία, το 2025 διακινήθηκαν περίπου 444 εκατομμύρια τόνοι εμπορευμάτων στην ευρύτερη λιμενική περιοχή του Ρότερνταμ, ενώ το σύνολο των ολλανδικών θαλάσσιων λιμανιών διαχειρίστηκε σχεδόν 575 εκατομμύρια τόνους.

Επιπλέον, το Ρότερνταμ συνδέεται με περισσότερα από 1.000 λιμάνια παγκοσμίως, αποτελώντας βασική πύλη εισόδου εμπορευμάτων και ενεργειακών προϊόντων στην ευρωπαϊκή ενδοχώρα.

Υπό αυτό το πρίσμα, η ενίσχυση των ολλανδικών εξουσιών ελέγχου ενδέχεται να έχει συνέπειες που υπερβαίνουν τα εθνικά σύνορα, επηρεάζοντας τις επιχειρησιακές επιλογές πλοιοκτητών και διαχειριστών δεξαμενόπλοιων που δραστηριοποιούνται στη Βόρεια Θάλασσα.

Ωστόσο, η προτεινόμενη ρύθμιση δεν συνεπάγεται γενικό δικαίωμα της Ολλανδίας να σταματά οποιοδήποτε πλοίο διέρχεται από την ΑΟΖ της. Το πεδίο εφαρμογής αφορά συγκεκριμένα πλοία που πλέουν χωρίς έγκυρη εθνικότητα ή χρησιμοποιούν ψευδή σημαία, με την άσκηση των νέων αρμοδιοτήτων να πρέπει να είναι συμβατή με το διεθνές δίκαιο της θάλασσας.

Η απειλή της Ρωσίας για αντίποινα

Η αντίδραση της Μόσχας ήταν άμεση. Η ρωσική πρεσβεία στην Ολλανδία αμφισβήτησε δημόσια τη νομοθετική πρωτοβουλία, απευθύνοντας προειδοποίηση προς τη Χάγη.

«Είναι έτοιμη η Χάγη για τα αντίμετρα της Ρωσίας;» ανέφερε σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Όπως έχει καταστήσει σαφές ο πρόεδρός μας, η Μόσχα είναι ελεύθερη να απαντήσει με αντίστοιχες εχθρικές ενέργειες κατά των πλοίων μας, με τρόπο που η ίδια θεωρεί κατάλληλο», πρόσθεσε η πρεσβεία.

Η προειδοποίηση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι ευρωπαϊκές χώρες βρίσκονται ήδη σε αυξημένη επιφυλακή απέναντι σε πιθανές ρωσικές απειλές στο έδαφος και στις υποδομές τους.

Παράλληλα, οι επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων στα ανοικτά των δυτικών ακτών της Μαύρης Θάλασσας παρουσιάζουν αύξηση, με ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη να έχουν προκαλέσει ζημιές σε αρκετά πλοία νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.

Η ολλανδική πρωτοβουλία προσθέτει έτσι ένα ακόμη πεδίο αντιπαράθεσης μεταξύ Ρωσίας και ευρωπαϊκών κρατών, αυτή τη φορά σε μια θαλάσσια περιοχή που έχει κομβική σημασία για τη λειτουργία της ευρωπαϊκής εφοδιαστικής αλυσίδας και την ασφάλεια των διεθνών εμπορικών μεταφορών.

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