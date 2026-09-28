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Ο Ντόναλντ Τραμπ είναι διατεθειμένος να προσφέρει στο Ιράν χαλάρωση κυρώσεων και απελευθέρωση παγωμένων κεφαλαίων στο πλαίσιο μιας τελικής συμφωνίας, αλλά μόνο εφόσον η Τεχεράνη παρουσιάσει «συγκεκριμένη πρόοδο» στο ζήτημα του πυρηνικού της προγράμματος, δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος στο CNN.

Η δήλωση έρχεται καθώς οι διαμεσολαβητές επιχειρούν να επαναφέρουν τις ΗΠΑ και το Ιράν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, με την Ουάσιγκτον να υποστηρίζει ότι διεξάγονται «θετικές και εποικοδομητικές συζητήσεις» μέσω τρίτων χωρών.

Ωστόσο, ο Αμερικανός αξιωματούχος ξεκαθάρισε ότι δεν μπορεί να υπάρξει συμφωνία χωρίς επίλυση των πυρηνικών ζητημάτων. Ο Τραμπ είχε απορρίψει το Σάββατο την τελευταία πρόταση του Ιράν για την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ, χαρακτηρίζοντάς την «απαράδεκτη».

Την Κυριακή, ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε στο Axios ότι αναμένει να υπάρξουν νέες συνομιλίες με το Ιράν εντός της εβδομάδας. Από την αμερικανική πλευρά, τις διαπραγματεύσεις ηγούνται ο ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ, ο Τζάρεντ Κούσνερ, ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς και ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.

«Θέλουν να κάνουν συμφωνία, αλλά δεν είναι η συμφωνία που θέλω να κάνω», δήλωσε ο Τραμπ, προσθέτοντας ότι η ιρανική πρόταση αφορά ουσιαστικά κάτι που «θα μπορούσε να είχε συμφωνηθεί πριν από έναν χρόνο», αλλά η Τεχεράνη «το παράκανε».

Σύμφωνα με τον Αμερικανό αξιωματούχο, το Ιράν έχει δείξει ευελιξία σε θέματα που αφορούν το πυρηνικό πρόγραμμα, ωστόσο οι δύο πλευρές δεν έχουν καταλήξει σε συμφωνία σχετικά με το χρονοδιάγραμμα των δεσμεύσεων.

Ο πρέσβης των ΗΠΑ στον ΟΗΕ Μάικ Γουόλτς δήλωσε την Κυριακή στο CNN ότι ο Τραμπ απέρριψε την πρόταση του Ιράν επειδή δεν θεωρεί ότι η Τεχεράνη διαπραγματεύεται με καλή πίστη. Όπως υποστήριξε, το Ιράν «ζητούσε τα πάντα εκ των προτέρων», με την υπόσχεση ότι στη συνέχεια θα ξεκινούσε συζητήσεις.

«Η ουσία είναι ότι ζητούσαν τα πάντα από την αρχή με την υπόσχεση ότι μετά θα συζητούσαν», ανέφερε ο Γουόλτς στην εκπομπή «State of the Union».

Αργότερα, μιλώντας στο NBC και την εκπομπή «Meet the Press», ο Γουόλτς δήλωσε ότι είναι «θέμα κοινής λογικής» πως ο Τραμπ δεν έχει μεγάλη εμπιστοσύνη στην ιρανική πρόταση, χαρακτηρίζοντάς την «κυνική προσπάθεια» να παρουσιαστεί μια πρόταση που η Τεχεράνη γνώριζε ότι δεν θα γινόταν αποδεκτή.

Ο Αμερικανός αξιωματούχος επανέλαβε επίσης τις επιφυλάξεις της Ουάσιγκτον απέναντι στις δεσμεύσεις του Ιράν, επικαλούμενος το γεγονός ότι, σύμφωνα με την αμερικανική πλευρά, η Τεχεράνη παραβίασε το Μνημόνιο Κατανόησης ΗΠΑ–Ιράν του Ιουλίου, όταν εξαπέλυσε επιθέσεις κατά εμπορικών πλοίων.

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