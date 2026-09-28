Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Οι τιμές του αργού πετρελαίου έκλεισαν τη Δευτέρα με μικρά κέρδη, καθώς οι ανησυχίες για τις διαταραχές στην προσφορά παρέμειναν, ενώ οι διαμεσολαβητικές προσπάθειες του Κατάρ μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν διατήρησαν τις ελπίδες για συμφωνία που θα επέτρεπε την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ.

Οι τιμές σημείωσαν άλμα άνω των 4 δολαρίων το βαρέλι στις αρχικές συναλλαγές, επηρεασμένη από την ανακοίνωση την Κυριακή του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να απορρίψει πρόταση του Ιράν που προέβλεπε την επαναλειτουργία των Στενών. Στη συνέχεια, ωστόσο, περιορίστηκαν τα κέρδη, καθώς οι αγορές αξιολόγησαν την πιθανότητα νέων συνομιλιών μέσω του Κατάρ.

Τα συμβόλαια Brent έκλεισαν με άνοδο 96 σεντς ή 0,9%, στα 105,28 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό West Texas Intermediate (WTI) ενισχύθηκε κατά 19 σεντς ή 0,2%, στα 92,60 δολάρια το βαρέλι.

Σύμφωνα με αξιωματούχο που ενημερώθηκε για τις διαπραγματεύσεις και μίλησε στο Reuters, οι διαμεσολαβητές του Κατάρ αναμένεται να πραγματοποιήσουν ξεχωριστές συνομιλίες με τον Ιρανό υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί στη Νέα Υόρκη και με την αμερικανική πλευρά τη Δευτέρα ή την Τρίτη.

Οι συζητήσεις αναμένεται να επικεντρωθούν σε μια τροποποιημένη εκδοχή της επταήμερης πρότασης που κατέθεσε το Ιράν την περασμένη εβδομάδα στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Το Ιράν υποστήριξε το Σαββατοκύριακο ότι μόνο η διπλωματία μπορεί να επιλύσει τη σύγκρουσή του με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, μετά την απόρριψη από τον Τραμπ της πρότασης για άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ και τερματισμό των εχθροπραξιών.

Παράλληλα, ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε επίσης στο Axios ότι αναμένει οι Αμερικανοί διαπραγματευτές να συμμετάσχουν σε νέες συνομιλίες με το Ιράν μέσα στην εβδομάδα.

Περισσότερες ροές πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή

Οι εξαγωγές αργού από βασικούς παραγωγούς της Μέσης Ανατολής ανέκαμψαν τον Σεπτέμβριο στα 12,8 εκατ. βαρέλια ημερησίως, το υψηλότερο επίπεδο από την έναρξη του πολέμου τον Φεβρουάριο, σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία της Kpler.

Η αύξηση αποδίδεται κυρίως στην ενίσχυση των εξαγωγών από τη Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, καθώς και στην ανάκαμψη των ροών μέσω των Στενών του Ορμούζ, οι οποίες αναμένεται να φτάσουν περίπου τα 7,4 εκατ. βαρέλια ημερησίως αυτόν τον μήνα.

Η Σαουδική Αραβία είχε προηγουμένως διοχετεύσει μέρος των εξαγωγών της από το λιμάνι Yanbu στην Ερυθρά Θάλασσα προς το ανατολικό λιμάνι Ras Tanura, μετά τις επιθέσεις που προκάλεσαν ζημιές στον αγωγό East-West.

«Παρά την αύξηση της κίνησης πλοίων μέσω των Στενών του Ορμούζ, οι ροές παραμένουν χαμηλότερες από τα επίπεδα πριν από τη σύγκρουση, διατηρώντας την αγορά σε κατάσταση περιορισμένης προσφοράς», ανέφερε ο αναλυτής της UBS, Τζοβάνι Σταουνόβο.

Πριν από τις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν τον Φεβρουάριο, περίπου το ένα πέμπτο της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου, ή περίπου 20 εκατ. βαρέλια ημερησίως, περνούσε από τα Στενά του Ορμούζ.

Εκτίναξη στις τιμές ντίζελ

Στις ΗΠΑ, ο Λευκός Οίκος εξετάζει ρυθμιστικές παρεμβάσεις που θα επέτρεπαν ευρύτερες πωλήσεις κόκκινου ντίζελ, με στόχο τη μείωση των αυξημένων τιμών σε βενζίνη και πετρέλαιο κίνησης.

Παράλληλα, το αμερικανικό υπουργείο Μεταφορών ανακοίνωσε τη Δευτέρα την οριστικοποίηση σημαντικά χαμηλότερων προτύπων οικονομίας καυσίμου για τα οχήματα.

Η συζήτηση στις ΗΠΑ για πιθανή απαγόρευση εξαγωγών ντίζελ, μετά την άνοδο των τιμών του καυσίμου σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, διευρύνει τη διαφορά μεταξύ των αμερικανικών συμβολαίων πετρελαίου και του διεθνούς Brent.

Η Goldman Sachs προειδοποίησε ότι μια πιθανή σύσφιξη στην αγορά ντίζελ θα μπορούσε να επηρεάσει γρήγορα και άλλες περιοχές του κόσμου, καθώς η Ευρώπη και η Λατινική Αμερική αποτελούν σημαντικούς προορισμούς για τις αμερικανικές εξαγωγές.

Οι τιμές ντίζελ έχουν αυξηθεί λόγω των διαταραχών στην προσφορά από τους πολέμους στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία, αλλά και λόγω των περιορισμών στις εξαγωγές από τη Ρωσία και την Κίνα.

Διαβάστε ακόμη

Barclays: Ανθεκτική η Ευρώπη παρά την ενεργειακή πίεση – Βλέπει νέα αύξηση επιτοκίων τον Δεκέμβριο

Κάμερες παντού: Εκεί που η ζωή καταγράφεται με κάθε λεπτομέρεια

AI και το «λεξικό της καταστροφής» – Από το p(doom) και το FOOM στα σενάρια για το τέλος της ανθρωπότητας

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ