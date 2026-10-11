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Δώδεκα άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 300 τραυματίστηκαν από πυραυλική επίθεση στο αεροδρόμιο του Ριάντ το Σάββατο, λίγες ημέρες μετά από προηγούμενο πλήγμα στο ίδιο αεροδρόμιο από τους Χούθι, το οποίο είχε επίσης προκαλέσει θύματα. Πρόκειται για την πιο πολύνεκρη επίθεση στη Σαουδική Αραβία εδώ και περισσότερο από μία δεκαετία, καθώς η αντιπαράθεση μεταξύ του βασιλείου και των Χούθι συνεχίζει να κλιμακώνεται, εν μέσω του πολέμου που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ κατά του Ιράν τον Φεβρουάριο.

Όπως αναφέρουν οι Financial Times, οι τελευταίες επιθέσεις αποτελούν νέα απειλή για τις προσπάθειες του πρίγκιπα διαδόχου Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν να προσελκύσει επενδύσεις και τουρίστες στη χώρα. Η αρχή πολιτικής αεροπορίας της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσε μέσω της πλατφόρμας X ότι μεταξύ των νεκρών βρίσκονται τέσσερις Σαουδάραβες, δύο υπήκοοι Μπανγκλαντές, ένας Αμερικανός, ένας Αιγύπτιος, ένας Παλαιστίνιος, ένας Σύρος, ένας Ιορδανός και ένας Σουδανός.

Οι λειτουργίες του Διεθνούς Αεροδρομίου Βασιλιάς Χαλίντ της πρωτεύουσας ανεστάλησαν, προκειμένου να εκτιμηθούν οι ζημιές. Το αεροδρόμιο παρέμενε κλειστό και σήμερα.

Πρόκειται για την τρίτη επίθεση εναντίον του αεροδρομίου μέσα σε μία εβδομάδα, γεγονός που εγείρει ερωτήματα σχετικά με την αποτελεσματικότητα της σαουδαραβικής αεράμυνας στην αναχαίτιση πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών που στοχεύουν κρίσιμες πολιτικές υποδομές της χώρας. Οι ανησυχίες εντείνονται λόγω της παγκόσμιας έλλειψης αναχαιτιστικών πυραύλων, έπειτα από επτά μήνες πολέμου στον Περσικό Κόλπο.

Την Πέμπτη, τέσσερις άνθρωποι, μεταξύ των οποίων ένας Σαουδάραβας πιλότος, σκοτώθηκαν και αρκετοί ακόμη τραυματίστηκαν από μαζική επίθεση, την ευθύνη της οποίας ανέλαβαν οι Χούθι. Ο υπό σαουδαραβική ηγεσία συνασπισμός που πολεμά τους Χούθι απέδωσε και το τελευταίο πλήγμα στους αντάρτες, χαρακτηρίζοντάς το «έγκλημα πολέμου» και προειδοποιώντας ότι θα απαντήσει «αποφασιστικά».

Στην πλούσια σε πετρέλαιο Ανατολική Επαρχία, ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος αναχαιτίστηκε, ενώ ένα βλήμα έπεσε κοντά στο Διεθνές Αεροδρόμιο Βασιλιάς Φαχντ, στο Νταμάμ, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του συνασπισμού, υποστράτηγο Τούρκι αλ Μάλικι. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι ένας βαλλιστικός πύραυλος αναχαιτίστηκε και καταστράφηκε πάνω από την περιοχή Αλ Χαρτζ, νοτιοανατολικά του Ριάντ.

Νέες προειδοποιήσεις των Χούθι προς αεροπορικές εταιρείες και επιβάτες

Οι Χούθι, οι οποίοι έχουν λάβει όπλα και στρατιωτική εκπαίδευση από το Ιράν, δεν ανέλαβαν αμέσως την ευθύνη για την τελευταία επίθεση. Ωστόσο, την Κυριακή επανέλαβαν τις προειδοποιήσεις τους προς τις αεροπορικές εταιρείες, τους εργαζομένους και τους επιβάτες να αποφεύγουν τη χρήση των αεροδρομίων και του εναέριου χώρου της Σαουδικής Αραβίας.

«Καλούμε όλους να λάβουν σοβαρά υπόψη τις προειδοποιήσεις μας και η Σαουδική Αραβία φέρει την ευθύνη για οποιαδήποτε αποτυχημένη αναχαίτιση», δήλωσε ο στρατιωτικός εκπρόσωπος των Χούθι, ταξίαρχος Γιαχία Σαρί.

Τις τελευταίες ημέρες, οι αντάρτες έχουν στοχοποιήσει αεροδρόμια στο Ριάντ, στην Άμπχα, στην Τζιζάν και στη Νατζράν, στα νοτιοδυτικά της χώρας, κοντά στα σύνορα με την Υεμένη.

Οι επιθέσεις ακολουθούν την αναζωπύρωση, τον Ιούλιο, του εμφυλίου πολέμου που διαρκεί περισσότερο από μία δεκαετία και στον οποίο εμπλέκεται η Σαουδική Αραβία, καθώς και την ανακοίνωση αποκλεισμού των λιμανιών του βασιλείου από τους Χούθι.

Απειλή για τα επενδυτικά σχέδια του Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν

Οι επανειλημμένες επιθέσεις στο Ριάντ προκαλούν ιδιαίτερη ανησυχία στις σαουδαραβικές αρχές. Πέρα από πολιτική και επιχειρηματική πρωτεύουσα της χώρας, το Ριάντ βρίσκεται στο επίκεντρο των οικονομικών και κοινωνικών μεταρρυθμίσεων του πρίγκιπα διαδόχου Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν.

Η πόλη φιλοξενεί ορισμένα από τα πλέον φιλόδοξα αναπτυξιακά έργα του, μεταξύ των οποίων μια νέα περιοχή ψυχαγωγίας και ένα εθνικό πάρκο με έκταση τετραπλάσια από εκείνη του Central Park της Νέας Υόρκης.

Οι επιθέσεις σημειώνονται ενώ η Σαουδική Αραβία προετοιμάζεται να φιλοξενήσει σημαντικές διεθνείς διοργανώσεις, μεταξύ των οποίων το Παγκόσμιο Ενεργειακό Συνέδριο του World Petroleum Council, που ξεκίνησε σήμερα. Οι διευθύνοντες σύμβουλοι των ExxonMobil, TotalEnergies, Shell και BP αναμενόταν να συμμετάσχουν, ωστόσο ακύρωσαν την παρουσία τους, σύμφωνα με δύο πηγές των Financial Times.

«Καταβάλαμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να συμμετάσχουμε στο WPC. Δυστυχώς, λόγω των προβλημάτων στις μετακινήσεις, δεν μπορούμε να παραστούμε αυτοπροσώπως. Εκτιμούμε ιδιαίτερα τις μακροχρόνιες συνεργασίες μας σε ολόκληρη την περιοχή», ανέφερε η BP. Η Shell αρνήθηκε να σχολιάσει, ενώ η ExxonMobil και η TotalEnergies δεν απάντησαν άμεσα σε αιτήματα για σχολιασμό.

Παράλληλα, μέσα στον μήνα έχει προγραμματιστεί η κορυφαία επενδυτική διοργάνωση του βασιλείου, το Future Investment Initiative, η οποία προσελκύει παραδοσιακά κορυφαία επιχειρηματικά στελέχη από όλο τον κόσμο. Σαουδάραβες αξιωματούχοι διαβεβαίωσαν ότι και οι δύο διοργανώσεις θα πραγματοποιηθούν κανονικά.

Χάος στις αερομεταφορές – Ακυρώσεις και εκτροπές πτήσεων

Το Διεθνές Αεροδρόμιο Βασιλιάς Χαλίντ κάλεσε τους επιβάτες να επικοινωνούν με τις αεροπορικές εταιρείες τους προτού επιχειρήσουν να ταξιδέψουν. Παράλληλα, οι πρεσβείες των Ηνωμένων Πολιτειών, του Καναδά, της Γερμανίας και της Ιρλανδίας συνέστησαν στους πολίτες τους να αποφεύγουν το αεροδρόμιο.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας κάλεσε τους Σαουδάραβες πολίτες που βρίσκονται στο εξωτερικό και έχουν επηρεαστεί από ακυρώσεις ή καθυστερήσεις πτήσεων να επικοινωνούν με τις διπλωματικές αποστολές του βασιλείου για βοήθεια.

Δυτικός διπλωμάτης δήλωσε στους Financial Times ότι το πλήγμα έπληξε τον Τερματικό Σταθμό 3 του αεροδρομίου, ενώ βρίσκονταν σε εξέλιξη επιχειρήσεις διακομιδής τραυματιών. Σύμφωνα με πρόσωπο που γνωρίζει την κατάσταση, κοντινό νοσοκομείο δέχθηκε περίπου 50 τραυματίες, ορισμένοι από τους οποίους βρίσκονταν σε κρίσιμη κατάσταση. Τα μεγάλα νοσοκομεία του Ριάντ ενεργοποίησαν τα πρωτόκολλα αντιμετώπισης μαζικών καταστροφών.

Σύμφωνα με την πλατφόρμα παρακολούθησης πτήσεων Flightradar24, όλες οι πτήσεις με προορισμό το Ριάντ είτε εκτράπηκαν προς άλλα αεροδρόμια είτε ακυρώθηκαν μετά την επίθεση του Σαββάτου.

Η τελευταία πτήση αναχώρησε στις 13:39 τοπική ώρα, ενώ η τελευταία προσγείωση πραγματοποιήθηκε στις 14:05.

Η εταιρεία αεροπορικών δεδομένων Cirium ανέφερε ότι 141 πτήσεις ήταν προγραμματισμένο να αναχωρήσουν από εκείνη την ώρα και μετά το Σάββατο. Μετά την επίθεση, πτήσεις που διέρχονταν πάνω από το Ριάντ ή κοντά στην πόλη άλλαξαν πορεία, ενώ προσωρινά προβλήματα καταγράφηκαν και στις πτήσεις προς το Νταμάμ, στα ανατολικά.

Ο υπόλοιπος εναέριος χώρος της Σαουδικής Αραβίας παρέμεινε ανοιχτός.

Η Kuwait Airways ανακοίνωσε ότι οι πτήσεις της προς το Ριάντ ακυρώθηκαν «λόγω του κλεισίματος του αεροδρομίου εξαιτίας της κατάστασης ασφαλείας».

Τραμπ: Ανοιχτό το ενδεχόμενο αμερικανικών επιθέσεων κατά των Χούθι

Ερωτηθείς το Σάββατο εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συμμετάσχουν σε σαουδαραβικά αεροπορικά πλήγματα κατά των Χούθι στην Υεμένη, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο στρατιωτικής εμπλοκής. «Θα το εξετάσουμε. Μόλις πληροφορηθήκαμε την πρόσφατη επίθεση, επομένως θα λάβουμε μια απόφαση. Κινούμαστε πολύ γρήγορα», δήλωσε.

Ο Τραμπ χαρακτήρισε την επίθεση στο αεροδρόμιο του Ριάντ «φρικτό γεγονός» και ανέφερε ότι σχεδιάζει να συνομιλήσει με τον πρίγκιπα διάδοχο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν. Πρόσθεσε επίσης ότι «έχουμε επικοινωνία με τους Χούθι».

ΕΕ, Βρετανία και Ιράκ καταδικάζουν την πολύνεκρη επίθεση

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν χαρακτήρισε σήμερα την πολύνεκρη επίθεση των Χούθι «επικίνδυνη κλιμάκωση» και δήλωσε ότι η οργάνωση αυτή που υποστηρίζεται από το Ιράν πρέπει να σταματήσει τα πλήγματά της κατά μη στρατιωτικών στόχων. «Οι επιθέσεις αυτές που διεξάγονται από συμπληρωματικές ομάδες του Ιράν οδηγούν την περιοχή σε ένα κύκλο βίας. Αυτές αποσταθεροποιούν υποδομές που είναι βασικές στις παγκόσμιες μεταφορές και στον ενεργειακό εφοδιασμό, προκαλώντας κύματα σοκ σε όλον τον κόσμο. Οι πολύνεκρες αυτές επιθέσεις κατά αμάχων πρέπει να σταματήσουν αμέσως», δήλωσε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, προσθέτοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει την «αλληλεγγύη της στη Σαουδική Αραβία».

Ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ «καταδίκασε σθεναρά» την επίθεση, λέγοντας ότι συνιστά «τρομοκρατική ενέργεια κατά της Σαουδικής Αραβίας και της πολιτικής αεροπορίας».

Το ίδιο έπραξε και ο Βρετανός υπουργός Άμυνας Γουές Στρίτινγκ, χαρακτηρίζοντάς την «επικίνδυνη κλιμάκωση» και «απεχθή ενέργεια».

«Αυτό που διαπιστώσαμε στη διάρκεια της νύχτας συνιστά επικίνδυνη κλιμάκωση και, φοβάμαι, εντάσσεται σε μια ολοένα και πιο έντονη τάση των Χούθι να βάζουν στο στόχαστρο μη στρατιωτικές εγκαταστάσεις στη Σαουδική Αραβία. Είναι μια απολύτως απεχθής ενέργεια», δήλωσε στο Sky News.

Η κυβέρνηση του Ιράκ καταδίκασε επίσης σήμερα την πολυαίμακτη επίθεση που αποδόθηκε στους Χούθι, προειδοποιώντας ότι θέτει σε κίνδυνο «την περιφερειακή ασφάλεια και σταθερότητα».

Νωρίτερα ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες είχε δηλώσει «σοκαρισμένος» μετά την επίθεση, την οποία «καταδίκασε σθεναρά», θυμίζοντας πως ενέργειες εναντίον «πολιτών ή πολιτικών υποδομών παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο».

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