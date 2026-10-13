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Η ισχυρή ζήτηση για τεχνητή νοημοσύνη έχει ενισχύσει την ανάπτυξη στην Κίνα, την Ινδία και άλλες ασιατικές χώρες ξεπερνώντας τη συνολική ανάπτυξη του παγκόσμιου εμπορίου, δήλωσε σήμερα η νέα επικεφαλής των οικονομολόγων του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου Σιλβάνα Τενρέιρο.

Το παγκόσμιο εμπόριο θα είχε αναπτυχθεί με πολύ βραδύτερο ρυθμό χωρίς την ώθηση από την τεχνητή νοημοσύνη, δήλωσε η Τενρέιρο στους δημοσιογράφους κατά την ετήσια σύνοδο του ΔΝΤ και της Παγκόσμιας Τράπεζας στην Μπανγκόκ. Καθηγήτρια στο London School of Economics, η Τενρέιρο ανέλαβε τον Αύγουστο τη νέα θέση της στο ΔΝΤ.

Η Τενρέιρο δήλωσε πως το ΔΝΤ εξακολουθεί να ανησυχεί για τα υψηλά επίπεδα του χρέους και καλεί τις χώρες να αρχίσουν να μειώνουν τα δημοσιονομικά ελλείμματα. Πρόσθεσε πως οι κεντρικοί τραπεζίτες θα πρέπει να επιδιώξουν πιο περιοριστικές πολιτικές, μεταξύ άλλων αυξάνοντας τα επιτόκια ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι για τον πληθωρισμό.

Η Τενρέιρο δήλωσε ότι η έκρηξη των επενδύσεων και του εμπορίου που σχετίζεται με την τεχνητή νοημοσύνη υπήρξε βασικός μοχλός της παγκόσμιας ανάπτυξης, όμως οι εφοδιαστικές αλυσίδες της τεχνητής νοημοσύνης είναι έντονα συγκεντρωμένες σε λίγες χώρες και τομείς, κάτι που δημιουργεί πιθανά σημεία συμφόρησης.

Το παγκόσμιο εμπόριο αυξήθηκε κατά 8,3% από το 2023 ως το 2025, ενώ το παγκόσμιο εμπόριο της τεχνητής νοημοσύνης αυξήθηκε κατά 29%, δήλωσε η επικεφαλής των οικονομολόγων του ΔΝΤ. Χωρίς το εμπόριο τεχνητής νοημοσύνης, η συνολική αύξηση του εμπορίου θα ήταν μόνο 4,6%.

Το ΔΝΤ προειδοποίησε ότι μια διόρθωση των τιμών στην αγορά και οι απειλές της τεχνητής νοημοσύνης στην κυβερνοασφάλεια ενδέχεται επίσης να ασκήσουν πιέσεις στην ανάπτυξη και να επιτείνουν τους κινδύνους για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Η Τενρέιρο δήλωσε ότι η πρόβλεψη βάσης του ΔΝΤ υπέθετε ότι η άνθηση της τεχνητής νοημοσύνης θα εξασθενούσε με την πάροδο του χρόνου, αλλά ένα άλλο σενάριο έδειξε ότι τα πραγματικά κέρδη παραγωγικότητας από μια παρατεταμένη άνθηση της τεχνητής νοημοσύνης θα μπορούσαν να περιορίσουν τις πληθωριστικές της επιπτώσεις.

Αν η έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης συνεχιζόταν, αλλά δεν οδηγούσε σε κέρδη στην παραγωγικότητα, τα οφέλη για την ανάπτυξη θα ήταν μικρότερα και ο πληθωρισμός μεγαλύτερος, δήλωσε. Και μια επανεκτίμηση των κερδών αποδοτικότητας από την τεχνητή νοημοσύνη θα οδηγούσε σε καθοδική προσαρμογή της ζήτησης.

«Πρόκειται ουσιαστικά για μια αντιστροφή αυτής της έκρηξης που βλέπουμε», δήλωσε η Τενρέιρο, προσθέτοντας ότι το ΔΝΤ επικαιροποιεί την έρευνά του σχετικά με τον αντίκτυπο της τεχνητής νοημοσύνης στις θέσεις εργασίας.

Το ΔΝΤ πιο αισιόδοξο για την ευρωζώνη το 2026

Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο φάνηκε σήμερα λίγο περισσότερο αισιόδοξο για την ανάπτυξη στην ευρωζώνη κατά το 2026 παρά τον αντίκτυπο του πολέμου στη Μέση Ανατολή και αύξησε τις προβλέψεις του για τις κύριες οικονομίες της νομισματικής ένωσης με εξαίρεση τη Γαλλία.

Η ανάπτυξη αναμένεται στο 1,1% φέτος στην ευρωζώνη, κατά 0,2 μονάδα αυξημένη σε σχέση με την προηγούμενη πρόβλεψη τον Ιούλιο, αναφέρεται στην νέα έκθεση του ΔΝΤ για την κατάσταση της παγκόσμιας οικονομίας.

Με το 1,2% που προβλέπεται για το 2027, μια πρόβλεψη που παραμένει αμετάβλητη, θα επιστρέψει στα επίπεδα ανάπτυξης του 2025, την ώρα που οι τιμές της ενέργειας παραμένουν υψηλές στον απόηχο του πολέμου στη Μέση Ανατολή και η εμπιστοσύνη των καταναλωτών είναι εξασθενημένη.

Η ανάπτυξη στην ευρωζώνη υποστηρίζεται ιδίως από τη Γερμανία, την πρώτη ευρωπαϊκή οικονομία, η οποία καταγράφει ισχυρή επιτάχυνση, με την ανάπτυξη να αναθεωρείται προς τα πάνω κατά 0,6 ποσοστιαία μονάδα, στο 1,3%. Εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί στο 1,1% το 2027 (+0,1).

Η Ισπανία επιβεβαιώνει το δυναμισμό της: η ανάπτυξη θα φθάσει φέτος το 2,5% (+0,4 μονάδα), πριν περιοριστεί στο 1,8% το 2027, μια πρόβλεψη που έμεινε αμετάβλητη. Η Ιταλία επωφελείται επίσης απο μια βελτίωση, με την ανάπτυξη να αναμένεται στο 0,8% (+0,3 μονάδα) το 2026 και στο 0,6% (+0,1) το 2027.

Αντιθέτως η Γαλλία, δεύτερη οικονομία στην ευρωζώνη, αναμένεται να καταγράψει ανάπτυξη μόνο 0,4% το 2026 και 0,7% την ερχόμενη χρονιά, μια πρόβλεψη που αναθεωρήθηκε προς τα κάτω κατά 0,2 μονάδα για καθεμιά από τις δύο χρονιές. Έξω απο την ευρωζώνη, η ανάπτυξη στο Ηνωμένο Βασίλειο θα φθάσει το 1,3% το 2026 (+0,3%) και θα χάσει στη συνέχεια ορμή, στο 1,2% (-0,1).

Υπάρχουν ωστόσο αστάθμητοι παράγοντες και κίνδυνοι γι’ αυτές τις προβλέψεις ανάπτυξης. Έτσι «μια τέλματωση ή μια νέα κλιμάκωση» των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή ή στην Ουκρανία θα μπορούσε ιδίως να παρατείνει την αύξηση και την αστάθεια των τιμών των πρώτων υλών, τροφοδοτώντας περαιτέρω τον πληθωρισμό.

Ο πληθωρισμός αναμένεται στο 3,1% το 2026 στην ευρωζώνη και στο 2,8% την ερχόμενη χρονιά, πάνω από το στόχο του 2% που θέτει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

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