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Η παγκόσμια οικονομία αποδείχθηκε πιο ανθεκτική από ό,τι αναμενόταν απέναντι στο ενεργειακό σοκ που προκάλεσε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, ωστόσο οι κίνδυνοι παραμένουν σημαντικοί, προειδοποίησε την Πέμπτη το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ).

Σύμφωνα με το Reuters, το Ταμείο εκτιμά ότι η παγκόσμια οικονομική δραστηριότητα εξακολουθεί να κινείται σε τροχιά ανάπτυξης περίπου 3% το 2026, παρά τις πιέσεις από τις υψηλές τιμές ενέργειας και την αβεβαιότητα που προκαλούν οι γεωπολιτικές εντάσεις.

Η εκπρόσωπος του ΔΝΤ, Τζούλι Κόζακ, δήλωσε την Πέμπτη ότι οι τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου παραμένουν σε αυξημένα επίπεδα και ότι το ενεργειακό σοκ από τον πόλεμο «δεν έχει τελειώσει».

Παράλληλα, σημείωσε ότι οι πιέσεις από το παγκόσμιο χρέος εντείνονται, ενώ η διαδικασία αποκλιμάκωσης του πληθωρισμού που ξεκίνησε μετά την κρίση κόστους ζωής του 2022 έχει πλέον επιβραδυνθεί.

«Μέχρι στιγμής, παρά τους έξι μήνες πολέμου στη Μέση Ανατολή, η παγκόσμια οικονομία έχει δείξει ανθεκτικότητα», δήλωσε η εκπρόσωπος του Ταμείου, προσθέτοντας ότι ορισμένες χώρες κατάφεραν να αντιμετωπίσουν τις ενεργειακές πιέσεις μέσω της χρήσης αποθεμάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου, ενώ άλλες στράφηκαν σε εναλλακτικές πηγές ενέργειας ή περιόρισαν τη ζήτηση.

«Παραμένουμε σε τροχιά παγκόσμιας ανάπτυξης περίπου 3%, αλλά η αβεβαιότητα, όπως έχουμε επισημάνει εδώ και αρκετό καιρό, παραμένει υψηλή», πρόσθεσε.

Το ΔΝΤ είχε ήδη αναθεωρήσει τον Ιούλιο ελαφρώς προς τα κάτω την πρόβλεψή του για την παγκόσμια ανάπτυξη το 2026, στο 3%, έναντι μέσου ρυθμού 3,5% που είχε καταγραφεί το 2024 και το 2025.

Σύμφωνα με την Κόζακ, η παγκόσμια οικονομία δέχεται αντίθετες επιδράσεις. Από τη μία πλευρά, το αρνητικό ενεργειακό σοκ αυξάνει το κόστος για πετρέλαιο, φυσικό αέριο, λιπάσματα, τρόφιμα και άλλα εμπορεύματα, ενώ από την άλλη ο τεχνολογικός κύκλος που καθοδηγείται από την τεχνητή νοημοσύνη δημιουργεί θετική ώθηση στη ζήτηση και τις επενδύσεις.

Οι κίνδυνοι, ωστόσο, παραμένουν αυξημένοι, καθώς πολλές χώρες θα χρειαστεί να αναπληρώσουν τα αποθέματα πετρελαίου και φυσικού αερίου, την ώρα που η ενεργειακή ζήτηση αναμένεται να αυξηθεί ενόψει του χειμώνα στο βόρειο ημισφαίριο.

Το ΔΝΤ εξέφρασε επίσης ανησυχία για τη δυναμική του παγκόσμιου δημόσιου χρέους, το οποίο βρίσκεται ήδη κοντά στο 100% του παγκόσμιου ΑΕΠ, ήτοι στο υψηλότερο επίπεδο από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο και αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω. Ιδιαίτερα υψηλές αναλογίες χρέους προς ΑΕΠ καταγράφονται στις ανεπτυγμένες οικονομίες.

Παράλληλα, η Κόζακ υπογράμμισε ότι αυξάνονται τα προβλήματα ρευστότητας στις αναπτυσσόμενες χώρες, συμπεριλαμβανομένων χωρών της Αφρικής, εν μέρει λόγω της μείωσης της διμερούς οικονομικής βοήθειας.

Το ΔΝΤ κάλεσε τις κεντρικές τράπεζες να παραμείνουν προσηλωμένες στις αρμοδιότητές τους για τη διατήρηση της σταθερότητας των τιμών, ενώ παράλληλα ζήτησε από τις κυβερνήσεις να καταρτίσουν μεσοπρόθεσμα σχέδια δημοσιονομικής εξυγίανσης.

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