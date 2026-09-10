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Ο πρόεδρος της Bundesbank, Γιοάχιμ Νάγκελ, εξέφρασε την ανησυχία του ότι η πρόσφατη εκλογική ενίσχυση του ακροδεξιού κόμματος Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) σε κρατιδιακή αναμέτρηση ενδέχεται να λειτουργήσει αποτρεπτικά για τις ξένες επενδύσεις στη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης.

«Ανησυχώ», δήλωσε ο Νάγκελ σε δημοσιογράφους στο Βερολίνο την Πέμπτη. «Τι σημαίνει αυτό για τη χώρα μας, για την κοινωνία μας, για τις αξίες που μοιραζόμαστε; Και ορισμένες από αυτές τις αντιλήψεις είναι αυτοκαταστροφικές από οικονομικής άποψης».

Μιλώντας στο πλευρό της προέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), Κριστίν Λαγκάρντ, ο επικεφαλής της Bundesbank τόνισε ότι η πολιτική αυτή εξέλιξη «σίγουρα δεν βοηθά» στην προσέλκυση ξένων επενδυτών.

«Θα είναι πιο επιφυλακτικοί, θα αποφεύγουν να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά εδώ», ανέφερε. «Άρα, ναι, ανησυχώ».

Η AfD συγκέντρωσε το 44% των ψήφων στις εκλογές της περασμένης εβδομάδας στη Σαξονία-Άνχαλτ, απέχοντας μόλις τρεις έδρες από την απόλυτη πλειοψηφία στο τοπικό κοινοβούλιο. Το αποτέλεσμα την έφερε πιο κοντά από ποτέ στη δυνατότητα σχηματισμού της πρώτης ακροδεξιάς κυβέρνησης στη Γερμανία μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Μια τέτοια εξέλιξη, αν και δεν αποτέλεσε πλήρη έκπληξη, προκάλεσε έντονο προβληματισμό στη Γερμανία, άφησε τον καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς «βαθιά σοκαρισμένο» και ενίσχυσε τις εκτιμήσεις για το κατά πόσο μπορεί να παραμείνει για μεγάλο διάστημα στην εξουσία.

Η κυβέρνηση συνασπισμού του Μερτς δυσκολεύεται να κερδίσει τη στήριξη της κοινής γνώμης για το μεταρρυθμιστικό της πρόγραμμα, καθώς η οικονομία παραμένει σε κατάσταση χαμηλής ανάπτυξης, οι τιμές ενέργειας παραμένουν υψηλές και εντείνεται η δυσαρέσκεια απέναντι στο πολιτικό κατεστημένο.

Η ενίσχυση της AfD αντανακλά μια ευρύτερη πολιτική μετατόπιση και στη γειτονική Γαλλία, όπου ο Εθνικός Συναγερμός (National Rally) αποτελεί πλέον ισχυρή δύναμη ενόψει των προεδρικών εκλογών της επόμενης χρονιάς. Η Λαγκάρντ έχει ήδη δείξει ότι επιθυμεί να ενισχύσει τη φιλοευρωπαϊκή φωνή στην προεκλογική συζήτηση.

Την Πέμπτη, η πρόεδρος της ΕΚΤ υπογράμμισε ότι, παρά την άνοδο κομμάτων που τάσσονται κατά του ευρώ σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες, οι πολίτες εξακολουθούν να θεωρούν σημαντικό το ενιαίο νόμισμα.

«Το ευρώ δεν υπήρξε ποτέ τόσο δημοφιλές όσο είναι σήμερα στην Ευρώπη και ιδιαίτερα στην ευρωζώνη», δήλωσε η Λαγκάρντ.

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