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Δύο πλοία χτυπήθηκαν από drones στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Βουλγαρίας στη Μαύρη Θάλασσα, και ένα από αυτά έχει βυθιστεί σύμφωνα με τη βουλγάρικη υπηρεσία διάσωσης, ανακοίνωσε σήμερα το γραφείο της προέδρου της χώρας Ιλιάνα Ιότοβα, επισημαίνοντας ότι έχει συγκληθεί έκτακτη σύσκεψη για το θέμα.

Στο μεταξύ ο Ρούμεν Νικολόφ, διευθυντής του Κέντρου Συντονισμού Θαλάσσιων Διασώσεων της Βάρνα, δήλωσε ότι ένα από τα πλοία βυθίστηκε και το πλήρωμά του αγνοείται, όπως μετέδωσε ο κρατικός ραδιοφωνικός σταθμός BNR.

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