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Ο Καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνι ηγείται της προσπάθειας για τη δημιουργία της Τράπεζας Άμυνας, Ασφάλειας και Ανθεκτικότητας (DSRB), ενός νέου πολυμερούς χρηματοπιστωτικού ιδρύματος με έδρα τον Καναδά. Ο οργανισμός στοχεύει να συγκεντρώσει περίπου 100 δισεκατομμύρια ευρώ (20 δισ. ευρώ σε καταβεβλημένο κεφάλαιο και 80 δισ. ευρώ σε εγγυήσεις) για τη χορήγηση χαμηλότοκων δανείων και εγγυήσεων σε κυβερνήσεις και αμυντικούς αναδόχους, βοηθώντας τους συμμάχους να επανεξοπλιστούν απέναντι στις αυξανόμενες παγκόσμιες απειλές.

Μέχρι στιγμής, η πρωτοβουλία έχει εξασφαλίσει δεσμεύσεις ύψους περίπου 5 δισεκατομμυρίων ευρώ, με χώρες όπως η Ελλάδα, η Αλβανία, το Βέλγιο, η Λετονία, το Λουξεμβούργο, η Ρουμανία, η Τουρκία και η Ουκρανία να έχουν δηλώσει τη στήριξή τους, όπως αναφέρει το Reuters.

Η επιφυλακτικότητα των ισχυρών οικονομιών και ο κίνδυνος για το ΑΑΑ

Παρά την κινητικότητα, μεγάλες οικονομίες της ομάδας G7, όπως η Γερμανία και η Μεγάλη Βρετανία, δεν έχουν ακόμη δεσμευτεί, λίγες εβδομάδες πριν από την προγραμματισμένη υπογραφή του καταστατικού το φθινόπωρο. Η απουσία ισχυρών μετόχων εγείρει σοβαρά ερωτήματα για το αν η DSRB θα καταφέρει να αποκτήσει την κορυφαία πιστοληπτική αξιολόγηση ΑΑΑ, η οποία είναι απαραίτητη για την εξασφάλιση του χαμηλότερου δυνατού κόστους δανεισμού.

Οι επιφυλάξεις των δυνητικών μελών εστιάζουν:

Στο αν η τράπεζα μπορεί να προσφέρει φθηνότερη χρηματοδότηση από ό,τι οι εθνικές κυβερνήσεις με υψηλή πιστοληπτική ικανότητα.

Στη δημοσιονομική πίεση για την καταβολή της αρχικής εισφοράς (έως 1 δισ. ευρώ για τις μεγάλες χώρες).

Στον τρόπο διακυβέρνησης και επιλογής των αμυντικών έργων.

Ανταγωνιστικές πρωτοβουλίες και το τοπίο της ευρωπαϊκής άμυνας

Η DSRB αντιμετωπίζει τον ανταγωνισμό άλλων παράλληλων προσπαθειών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δρομολογεί το πρόγραμμα SAFE ύψους 150 δισεκατομμυρίων ευρώ, ενώ η Βρετανία αναπτύσσει τον Πολυμερή Αμυντικό Μηχανισμό (MDM) σε συνεργασία με τις Κάτω Χώρες, τη Φινλανδία και την Πολωνία.

Ωστόσο, ο ιδρυτής της DSRB, Rob Murray, επισημαίνει ότι η τράπεζα αποτελεί έναν πιο μόνιμο θεσμό που προσφέρει ευελιξία στις προμήθειες, ενώ η καταβολή του κεφαλαίου μπορεί να γίνει σε βάθος τριετίας, αποδίδοντας μελλοντικά κέρδη μέσω μερισμάτων. Παράλληλα, η συμμετοχή στο εγχείρημα εξασφαλίζει ότι οι εγχώριες αμυντικές βιομηχανίες κάθε χώρας δεν θα αποκλειστούν από τα χρηματοδοτούμενα έργα.

Η διπλωματική πίεση και η στήριξη του τραπεζικού τομέα

Ο Καναδάς ελπίζει σε μεταστροφή της στάσης του Ηνωμένου Βασιλείου υπό τον νέο πρωθυπουργό Andy Burnham, καθώς μια τυχόν βρετανική συμμετοχή θα ασκούσε πίεση και στη γερμανική βιομηχανία να ακολουθήσει. Την ίδια στιγμή, εκπρόσωποι των βιομηχανικών κλάδων στη Βρετανία προειδοποιούν για τον κίνδυνο απομόνωσης εάν οι χώρες τους παραμείνουν εκτός του μηχανισμού.

Το εγχείρημα έχει ήδη προσελκύσει τη στήριξη του ιδιωτικού χρηματοπιστωτικού τομέα. Περίπου δώδεκα διεθνείς τράπεζες, μεταξύ των οποίων η JPMorgan και η Deutsche Bank, έχουν παράσχει κεφάλαια και υπηρεσίες ύψους 10 εκατομμυρίων δολαρίων για τη σύσταση του ιδρύματος. Η Οτάβα δηλώνει έτοιμη να προχωρήσει στην ίδρυση της τράπεζας με την υπάρχουσα ομάδα χωρών, αφήνοντας την πόρτα ανοιχτή για μεταγενέστερες προσχωρήσεις.

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