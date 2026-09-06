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Η ανάγκη ενός εφήβου να καταφεύγει σε ενεργειακά ποτά για να μείνει ξύπνιος, να διαβάσει περισσότερο ή να αντέξει μια απαιτητική ημέρα μπορεί να κρύβει ένα βαθύτερο πρόβλημα από την απλή κατανάλωση καφεΐνης. Το κρίσιμο ζήτημα δεν είναι μόνο τι περιέχει το κουτάκι, αλλά γιατί ο οργανισμός αναζητεί τεχνητή διέγερση για να ανταποκριθεί στην καθημερινότητα.

Η συχνή κατανάλωση ενεργειακών ποτών φαίνεται να συνδέεται με έναν ευρύτερο κύκλο που περιλαμβάνει ανεπαρκή ύπνο, αυξημένη κόπωση, μειωμένη συγκέντρωση, λιγότερη φυσική δραστηριότητα και μεγαλύτερη πιθανότητα ανθυγιεινών διατροφικών επιλογών. Σε αυτή την αλληλουχία, η καφεΐνη μπορεί να λειτουργεί ως προσωρινή λύση, αλλά ταυτόχρονα να επιδεινώνει το ίδιο το πρόβλημα που επιχειρεί να καλύψει.

Η εφηβεία αποτελεί περίοδο έντονων σωματικών, ορμονικών και γνωστικών αλλαγών. Ο επαρκής ύπνος είναι καθοριστικός για τη μνήμη, τη μάθηση, τη διάθεση, τη ρύθμιση της όρεξης, τη φυσική αποκατάσταση και τη διάθεση για άσκηση. Όταν ο ύπνος περιορίζεται ή γίνεται ακανόνιστος, ο έφηβος μπορεί να ξεκινήσει την επόμενη ημέρα ήδη κουρασμένος και να αναζητήσει ξανά μια γρήγορη πηγή ενέργειας.

Έτσι μπορεί να δημιουργηθεί ένας φαύλος κύκλος: λίγος ύπνος, περισσότερη καφεΐνη, καθυστερημένη κατάκλιση, νέα κόπωση και ακόμη μεγαλύτερη ανάγκη για διέγερση.

Το ενεργειακό ποτό ως ένδειξη και όχι μόνο ως συνήθεια

Το βασικό μήνυμα είναι ότι τα ενεργειακά ποτά δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται αποκλειστικά ως ζήτημα ζάχαρης ή καφεΐνης. Μπορούν να λειτουργούν και ως ένδειξη ότι ένας έφηβος δεν αναπαύεται επαρκώς ή ότι το καθημερινό του πρόγραμμα έχει ξεπεράσει τις αντοχές του.

Ο καθηγητής Γεώργιος Κ. Σακκάς επισημαίνει ότι το ουσιαστικό ερώτημα είναι εάν ο νέος καταφεύγει σε αυτά επειδή αισθάνεται συνεχώς εξαντλημένος. Σε μια τέτοια περίπτωση, η κατανάλωση μπορεί να αποτελεί μέρος ενός συνολικότερου τρόπου ζωής που επηρεάζει την ποιότητα του ύπνου, τη γνωστική λειτουργία και τη φυσική δραστηριότητα.

Η συσχέτιση με την παχυσαρκία δεν είναι άμεση ούτε σημαίνει ότι ένα ενεργειακό ποτό από μόνο του προκαλεί αύξηση βάρους. Η πιθανή σύνδεση περνά μέσα από πολλούς ενδιάμεσους παράγοντες.

Ένας έφηβος που κοιμάται λίγο μπορεί να νιώθει περισσότερο κουρασμένος, να κινείται λιγότερο και να έχει μικρότερη διάθεση να συμμετάσχει σε αθλητικές δραστηριότητες. Παράλληλα, η έλλειψη ύπνου μπορεί να αυξήσει την επιθυμία για τρόφιμα πλούσια σε ζάχαρη και εύκολες θερμίδες.

Αν σε αυτό προστεθούν πολλές ώρες μπροστά σε οθόνες, καθιστική ζωή και κακή διατροφή, τότε ο συνολικός κίνδυνος αύξησης βάρους μπορεί να ενισχυθεί.

Ζάχαρη ή zero: Η καφεΐνη παραμένει

Η διαφορά ανάμεσα στα συμβατικά ενεργειακά ποτά και στις εκδοχές χωρίς ζάχαρη είναι υπαρκτή, αλλά δεν λύνει από μόνη της το ζήτημα.

Τα προϊόντα με ζάχαρη προσθέτουν θερμίδες και απλά σάκχαρα, τα οποία μπορεί να επιβαρύνουν συνολικά τη διατροφή όταν καταναλώνονται συχνά. Τα «zero» αποφεύγουν το συγκεκριμένο θερμιδικό φορτίο, αλλά συνήθως εξακολουθούν να περιέχουν καφεΐνη.

Αυτό σημαίνει ότι ακόμη και ένα ποτό χωρίς ζάχαρη μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τον ύπνο όταν καταναλωθεί αργά μέσα στην ημέρα.

Η καφεΐνη το απόγευμα ή το βράδυ μπορεί να καθυστερήσει την ώρα που ο έφηβος θα νυστάξει, να περιορίσει τη διάρκεια του ύπνου και να επιβαρύνει την ποιότητά του. Το αποτέλεσμα μπορεί να εμφανιστεί την επόμενη ημέρα ως κόπωση, μειωμένη διάθεση και δυσκολότερη συγκέντρωση.

Το παράδοξο με διάβασμα και συγκέντρωση

Πολλοί έφηβοι επιλέγουν ενεργειακά ποτά επειδή πιστεύουν ότι θα τους βοηθήσουν να παραμείνουν ξύπνιοι και πιο συγκεντρωμένοι στο διάβασμα.

Βραχυπρόθεσμα, η καφεΐνη μπορεί πράγματι να αυξήσει την εγρήγορση. Το όφελος όμως μπορεί να είναι προσωρινό.

Εάν η κατανάλωση οδηγήσει σε χειρότερο ή μικρότερο ύπνο, την επόμενη ημέρα μπορεί να εμφανιστούν μειωμένη προσοχή, πιο αργή σκέψη, χειρότερη μνήμη εργασίας και δυσκολία στον αυτοέλεγχο.

Το πρόβλημα δεν αφορά μόνιμη γνωστική βλάβη. Πρόκειται περισσότερο για μια λειτουργική επιβάρυνση που επηρεάζει την καθημερινή απόδοση.

Ένας κουρασμένος έφηβος μπορεί να δυσκολεύεται να οργανώσει το διάβασμά του, να πάρει πιο σωστές αποφάσεις ή να αντισταθεί σε παρορμητικές επιλογές. Η γνωστική επίδραση του κακού ύπνου δεν περιορίζεται λοιπόν στις σχολικές επιδόσεις, αλλά επεκτείνεται στη διαχείριση ολόκληρης της ημέρας.

Μπορεί, για παράδειγμα, να μειώνεται η διάθεση να σηκωθεί από τον καναπέ και να πάει στην προπόνηση ή να αυξάνεται η πιθανότητα επιλογής γλυκών και σνακ αντί ενός πιο ισορροπημένου γεύματος.

Ύπνος, ανάπτυξη και αυξητική ορμόνη

Ο ύπνος έχει ιδιαίτερη σημασία στην εφηβεία και για έναν ακόμη λόγο. Η αυξητική ορμόνη εκκρίνεται κυρίως κατά τον βαθύ ύπνο και συμμετέχει στην ανάπτυξη, στην αποκατάσταση των ιστών και στη μυϊκή προσαρμογή.

Δεν μπορεί να υποστηριχθεί ότι τα ενεργειακά ποτά μειώνουν άμεσα την αυξητική ορμόνη. Η σύνδεση είναι πιο έμμεση.

Όταν ο ύπνος περιορίζεται συστηματικά ή είναι χαμηλής ποιότητας, ο οργανισμός χάνει μέρος του χρόνου που χρειάζεται για βιολογική αποκατάσταση και αναβολικές διεργασίες. Σε μια ηλικία κατά την οποία το σώμα βρίσκεται ακόμη σε ανάπτυξη, αυτή η παράμετρος αποκτά ιδιαίτερη σημασία.

Η εφηβεία είναι περίοδος συνεχών αλλαγών, αυξημένων σχολικών απαιτήσεων και κοινωνικών πιέσεων. Ο επαρκής ύπνος βοηθά τον νέο να ρυθμίζει τη διάθεσή του, να συγκεντρώνεται και να έχει περισσότερη ενέργεια για κίνηση.

Όταν αντιθέτως κυριαρχούν κόπωση, ακανόνιστο ωράριο ύπνου και καθιστική συμπεριφορά, η συνολική υγεία μπορεί να επιβαρυνθεί.

Τι πρέπει να προσέχουν οι γονείς

Η απλή ερώτηση «πίνεις ενεργειακά ποτά;» δεν αρκεί για να σχηματιστεί πλήρης εικόνα.

Περισσότερη σημασία έχει να διερευνηθεί πότε καταναλώνονται, πόσο συχνά, σε τι ποσότητα και για ποιον λόγο. Ένας έφηβος που πίνει περιστασιακά ένα τέτοιο προϊόν δεν βρίσκεται απαραίτητα στην ίδια κατάσταση με κάποιον που χρειάζεται καθημερινά καφεΐνη για να αντέξει στο σχολείο.

Χρήσιμες είναι επίσης ερωτήσεις για την ώρα κατάκλισης, τη διάρκεια του ύπνου, το αν ο έφηβος ξυπνά ξεκούραστος, πόσες ώρες περνά σε οθόνες το βράδυ και εάν έχει ενέργεια για φυσική δραστηριότητα.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται όταν υπάρχουν παράλληλα προβλήματα βάρους, διαταραχές ύπνου, μαθησιακές δυσκολίες ή συμπτώματα διάσπασης προσοχής.

Η λύση, πάντως, δεν περιορίζεται σε μια απλή απαγόρευση. Χρειάζεται μια ευρύτερη προσέγγιση που να περιλαμβάνει λιγότερη καφεΐνη, καλύτερες συνήθειες ύπνου, περιορισμό των οθονών πριν από την κατάκλιση και ενίσχυση της φυσικής δραστηριότητας.

Το ζητούμενο δεν είναι μόνο να αφαιρεθεί ένα ενεργειακό ποτό από την καθημερινότητα του παιδιού. Είναι να εντοπιστεί τι το οδηγεί να αισθάνεται ότι χωρίς αυτό δεν μπορεί να ανταποκριθεί.

Εάν αντιμετωπιστεί η αιτία της κόπωσης και όχι μόνο το σύμπτωμα, μπορεί να βελτιωθεί όχι μόνο ο ύπνος αλλά συνολικά η συγκέντρωση, η διάθεση, η σωματική δραστηριότητα και η καθημερινή λειτουργικότητα του εφήβου.

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