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Περισσότεροι από 20 εκατομμύρια άνθρωποι στην Αιθιοπία στηρίζουν σημαντικό μέρος της καθημερινής διατροφής τους στην ενσέτ, ένα φυτό σχετικά άγνωστο στον υπόλοιπο κόσμο. Ερευνητές εκτιμούν ότι η επέκταση της καλλιέργειάς του θα μπορούσε να συμβάλει στην κάλυψη των διατροφικών αναγκών εκατομμυρίων ακόμη ανθρώπων.

Η ενσέτ ανήκει στην ίδια οικογένεια με την μπανάνα, χωρίς όμως να είναι δέντρο. Πρόκειται για ένα μεγάλο ποώδες φυτό, του οποίου ο «κορμός» δημιουργείται από φύλλα που επικαλύπτονται στενά μεταξύ τους. Για κατανάλωση χρησιμοποιούνται κυρίως το σαρκώδες υπόγειο τμήμα και η βάση του φυτού, αφού πρώτα πολτοποιηθούν και περάσουν από διαδικασία ζύμωσης.

Από την επεξεργασία τους παράγεται το κότσο, ένα από τα βασικά τρόφιμα της αιθιοπικής διατροφής που θυμίζει ψωμί, καθώς και το μπούλα, το οποίο χρησιμοποιείται για την παρασκευή χυλού και ζυμαρικών.

Αντοχή στην ξηρασία και υψηλή απόδοση

Η ενσέτ διαθέτει χαρακτηριστικά που την καθιστούν ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα σε μια περίοδο κατά την οποία η κλιματική αλλαγή αυξάνει την αβεβαιότητα γύρω από τη γεωργική παραγωγή. Παρουσιάζει σημαντική αντοχή στην ξηρασία και σε ασθένειες, ενώ μπορεί να παραμένει στο έδαφος επί χρόνια, χωρίς να απαιτείται νέα φύτευση σε κάθε καλλιεργητική περίοδο.

Σύμφωνα με τον Τζέιμς Μπόρελ, βιολόγο διατήρησης στους Βασιλικούς Βοτανικούς Κήπους του Κιου στο Λονδίνο, μόλις 60 φυτά ενσέτ μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες μιας πενταμελούς οικογένειας για έναν ολόκληρο χρόνο.

Μελέτη του 2021, στην οποία συμμετείχε ο Μπόρελ, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η γεωγραφική περιοχή στην οποία καλλιεργείται σήμερα το φυτό θα μπορούσε να επεκταθεί έως και 12 φορές. Υπό τις κατάλληλες κλιματικές και καλλιεργητικές συνθήκες, η ενσέτ θα μπορούσε να αναπτυχθεί σε πολύ μεγαλύτερες περιοχές της ανατολικής και νότιας Αφρικής, συμβάλλοντας δυνητικά στη διατροφή έως και 111,5 εκατομμυρίων ανθρώπων στην υποσαχάρια Αφρική.

Παρά τις δυνατότητές της, η καλλιέργεια δεν έχει επεκταθεί σημαντικά πέρα από την Αιθιοπία. Ένας από τους λόγους είναι ότι η καλλιεργούμενη αιθιοπική ποικιλία διαφέρει από τις άγριες μορφές του φυτού που συναντώνται σε άλλες αφρικανικές χώρες.

Παράλληλα, η μεταφορά φυτικού υλικού από την Αιθιοπία υπόκειται σε αυστηρούς περιορισμούς, στο πλαίσιο της πολιτικής της χώρας για την προστασία της βιοποικιλότητάς της. Η προηγούμενη διαμάχη γύρω από τις πατέντες του τεφ, ενός ακόμη φυτού με καταγωγή από την Αιθιοπία, έχει ενισχύσει τις ανησυχίες ότι τοπικοί γενετικοί πόροι θα μπορούσαν να κατοχυρωθούν ή να αξιοποιηθούν εμπορικά χωρίς ανάλογο όφελος για τη χώρα προέλευσής τους.

Η εξειδικευμένη γνώση περιορίζει την εξάπλωση

Ένα επιπλέον εμπόδιο αφορά στον τρόπο καλλιέργειας και επεξεργασίας της ενσέτ. Η παραγωγή της βασίζεται σε εξειδικευμένες γνώσεις που έχουν αναπτυχθεί μέσα από αιώνες τοπικής εμπειρίας και δεν είναι εύκολο να μεταφερθούν άμεσα σε άλλες περιοχές.

Η συγκομιδή και η επεξεργασία είναι απαιτητικές εργασίες και πραγματοποιούνται σε μεγάλο βαθμό από γυναίκες. Αν και πανεπιστήμια στην Αιθιοπία αναπτύσσουν μηχανικές λύσεις που θα μπορούσαν να περιορίσουν τον απαιτούμενο χρόνο και τη χειρωνακτική εργασία, οι τεχνολογίες αυτές δεν έχουν ακόμη εφαρμοστεί σε ευρεία κλίμακα.

Επιπλέον, το κότσο, ένα από τα βασικά προϊόντα που προκύπτουν από την ενσέτ, έχει ιδιαίτερη γεύση, η οποία μπορεί να δυσκολεύει την αποδοχή του από καταναλωτές που δεν είναι εξοικειωμένοι με την παραδοσιακή αιθιοπική διατροφή.

Την ίδια στιγμή, η καλλιέργεια της ενσέτ υποχωρεί ακόμη και σε περιοχές όπου αποτελεί παραδοσιακό μέρος της γεωργικής παραγωγής. Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε το 2025 σε περισσότερους από 400 αγρότες στη νοτιοδυτική Αιθιοπία, περίπου το 60% ανέφερε ότι έχει περιορίσει την έκταση που διαθέτει για την καλλιέργεια του φυτού.

Η αστικοποίηση και η αυξανόμενη προτίμηση για περισσότερο εμπορικές καλλιέργειες, όπως το σιτάρι, το καλαμπόκι και η πατάτα, ασκούν πρόσθετες πιέσεις στην ενσέτ, παρά το γεγονός ότι η ανθεκτικότητά της θα μπορούσε να ενισχύσει την ασφάλεια και τη σταθερότητα των τοπικών συστημάτων τροφίμων.

Το ζητούμενο, σύμφωνα με τους ερευνητές, δεν είναι η αντικατάσταση των βασικών γεωργικών καλλιεργειών, αλλά η διεύρυνση της ποικιλίας των φυτών στα οποία βασίζεται η παγκόσμια διατροφή. Η μεγάλη εξάρτηση από περιορισμένο αριθμό ειδών καθιστά τα συστήματα τροφίμων περισσότερο ευάλωτα σε ακραία καιρικά φαινόμενα, ασθένειες και άλλες διαταραχές.

Καθώς η κλιματική αλλαγή καθιστά τις γεωργικές αποδόσεις λιγότερο προβλέψιμες, η ενσέτ αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα μιας παραδοσιακής καλλιέργειας με δυνατότητες ευρύτερης αξιοποίησης. Παράλληλα, αναδεικνύει ότι μέρος των λύσεων για τη μελλοντική επισιτιστική ασφάλεια μπορεί να βρίσκεται σε φυτά που παραμένουν σήμερα σχεδόν άγνωστα έξω από τις περιοχές όπου καλλιεργούνται επί αιώνες.

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