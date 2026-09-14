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Η Pepco Group NV, η εισηγμένη στη Βαρσοβία αλυσίδα εκπτωτικών καταστημάτων, εξετάζει την επέκταση της παραγωγικής της παρουσίας στην Αφρική, σε μια προσπάθεια να μειώσει την εξάρτησή της από τις ασιατικές εφοδιαστικές αλυσίδες και να αντιμετωπίσει τις ανατροπές που προκαλούν οι γεωπολιτικές εντάσεις στο παγκόσμιο εμπόριο.

Η κλιμάκωση του πολέμου στο Ιράν έχει επιβαρύνει ακόμη περισσότερο τις εμπορικές διαδρομές, οι οποίες είχαν ήδη επηρεαστεί από τις επιθέσεις των Χούθι στην περιοχή της νότιας Ερυθράς Θάλασσας. Οι απειλές ανάγκασαν τις ναυτιλιακές εταιρείες να παρακάμπτουν τη διώρυγα του Σουέζ και να κατευθύνουν πλοία από την Ασία προς την Ευρώπη μέσω του Ακρωτηρίου της Καλής Ελπίδας.

Η αλλαγή αυτή αυξάνει τους χρόνους μεταφοράς και έχει εκτοξεύσει τα ναύλα, πιέζοντας ιδιαίτερα τους ευρωπαϊκούς retailers που προμηθεύονται μεγάλο μέρος των προϊόντων τους από την Ασία.

Η Pepco βλέπει την Αφρική ως νέο παραγωγικό κόμβο

Οι αναταράξεις έχουν πλήξει περισσότερο τους ανταγωνιστές της Pepco στον χώρο της γρήγορης μόδας, οι οποίοι εξαρτώνται από την ταχεία ανανέωση των εποχικών αποθεμάτων. Η Pepco, αντίθετα, υποστηρίζει ότι η στρατηγική της να προμηθεύεται προϊόντα με μεγαλύτερους χρόνους παράδοσης την έχει προστατεύσει σε σημαντικό βαθμό από το αρχικό σοκ.

«Η απρόβλεπτη κατάσταση είναι η νέα κανονικότητα για τις εφοδιαστικές αλυσίδες», δήλωσε ο Χαβιέ Ρούμπιο Φουέγιο, διευθυντής παγκόσμιων προμηθειών και εφοδιαστικής αλυσίδας της Pepco. Όπως σημείωσε, η ίδια πραγματικότητα ισχύει πλέον για ολόκληρο τον κλάδο του λιανεμπορίου.

Σήμερα, το μεγαλύτερο μέρος των παιχνιδιών, ειδών σπιτιού και ενδυμάτων που πωλούνται στα περίπου 4.000 καταστήματα της Pepco σε 18 ευρωπαϊκές χώρες μεταφέρεται με πλοία από την Ασία, κυρίως μέσω της νότιας Αφρικής.

Η εξάρτηση αυτή δημιουργεί μια μακρά και σύνθετη εφοδιαστική αλυσίδα. Για τον λόγο αυτό, η Pepco αναζητεί νέους κόμβους προμηθειών, μεταξύ των οποίων και χώρες της Αφρικής.

Premium μεταφορές και τεχνητή νοημοσύνη

Βραχυπρόθεσμα, ο όμιλος επιχειρεί να ενισχύσει την ανθεκτικότητα της εφοδιαστικής του αλυσίδας απέναντι στη μεταβλητότητα.

Εκτός από τις συμβατικές θαλάσσιες μεταφορές, χρησιμοποιεί μια ταχύτερη υπηρεσία premium μεταφοράς από την Άπω Ανατολή προς την Ευρώπη. Η λύση είναι ακριβότερη, αλλά μειώνει τον χρόνο παράδοσης κατά δύο έως τρεις εβδομάδες.

Η Pepco αύξησε σημαντικά τη χρήση αυτής της υπηρεσίας τον Αύγουστο, προκειμένου να παρακάμψει τις διαταραχές που προκάλεσαν οι τυφώνες στην Κίνα, ενώ αναμένει να περιορίσει τη χρήση της τον Σεπτέμβριο.

Σε κανονικές συνθήκες, περίπου 85% των αποστολών πραγματοποιείται με συμβατικές θαλάσσιες μεταφορές, ενώ το premium μοντέλο αντιπροσωπεύει 10% έως 15%, ανάλογα με τη μεταβλητότητα της αγοράς. Οι αεροπορικές μεταφορές αντιστοιχούν σε λιγότερο από 1% του συνόλου.

Για τον περιορισμό του κόστους, η Pepco διαπραγματεύεται σε ετήσια βάση τις τιμές και για τις δύο κατηγορίες μεταφοράς, αποφεύγοντας τις ακραίες τιμές της spot αγοράς.

Παράλληλα, ο όμιλος δοκιμάζει εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης για την καλύτερη πρόβλεψη των χρόνων μεταφοράς.

Η πλήρης διαφοροποίηση των εφοδιαστικών αλυσίδων, ωστόσο, δεν αναμένεται να γίνει άμεσα. Σύμφωνα με τον Φουέγιο, θα χρειαστούν τρία έως πέντε χρόνια.

Νέο κέντρο διανομής στην Πολωνία

Στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης της εφοδιαστικής της, η Pepco ετοιμάζεται να ανοίξει νέο κέντρο διανομής κοντά στο Γκντανσκ, στη Βαλτική Θάλασσα.

Η επιλογή της Πολωνίας συνδέεται με τον συνδυασμό λειτουργικής αποτελεσματικότητας, εγγύτητας στα βασικά καταστήματα του ομίλου και πρόσβασης σε εξειδικευμένο προσωπικό.

Την ίδια στιγμή, η Pepco επιταχύνει την επέκτασή της στη Δυτική Ευρώπη, με στόχο να ανοίξει τουλάχιστον 600 νέα καταστήματα στις υφιστάμενες αγορές της μεταξύ των οικονομικών ετών 2027 και 2030.

Για να υποστηρίξει αυτή την ανάπτυξη, σχεδιάζει επίσης να θέσει σε λειτουργία νέο κέντρο διανομής στην Ιταλία το 2027, καθώς η αγορά χαρακτηρίζεται από ισχυρή ανάπτυξη.

Το άνοιγμα στην Ουκρανία

Στην ανατολική Ευρώπη, η Pepco προγραμματίζει να ανοίξει το πρώτο της κατάστημα στην Ουκρανία τον Οκτώβριο.

Αρχικά, οι πωλήσεις θα εξυπηρετούνται από τα υφιστάμενα κέντρα διανομής στην Πολωνία, τη Ρουμανία και την Ουγγαρία. Εφόσον η δραστηριότητα αποκτήσει επαρκές μέγεθος και βελτιωθούν οι συνθήκες στη χώρα, η Pepco θα εξετάσει τη δημιουργία αυτόνομης υποδομής διανομής.

Η στρατηγική αυτή δείχνει ότι ο όμιλος δεν περιορίζεται στην αντιμετώπιση των σημερινών προβλημάτων στις μεταφορές, αλλά επιχειρεί να ανασχεδιάσει σε βάθος το μοντέλο προμηθειών και διανομής του.

Η μετοχή της Pepco έχει ενισχυθεί κατά 34% από την αρχή του έτους, αποτιμώντας τον όμιλο στα 23,2 δισ. ζλότι ή περίπου 6,2 δισ. δολάρια. Η επίδοση είναι ελαφρώς καλύτερη από εκείνη του δείκτη WIG20 της Βαρσοβίας, ο οποίος έχει καταγράψει άνοδο περίπου 30% στο ίδιο διάστημα.

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