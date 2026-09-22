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Μια νέα προσπάθεια για την επιστροφή της Formula 1 στην Αφρική βρίσκεται σε εξέλιξη, με νοτιοαφρικανική κοινοπραξία να προωθεί επένδυση ύψους 6,7 δισ. ραντ, περίπου 410 εκατ. δολαρίων, για τη δημιουργία ενός μεγάλου συγκροτήματος μηχανοκίνητου αθλητισμού βόρεια του Κέιπ Τάουν.

Επικεφαλής της κοινοπραξίας είναι ο Νιλ Φρόνεμαν, πρώην διευθύνων σύμβουλος της Sibanye Stillwater, μαζί με τον βετεράνο της μεταλλευτικής βιομηχανίας Σρινιβάσαν Βενκατακρίσναν και τον Ρόμπερτ Άπελμπαουμ της δικηγορικής εταιρείας Webber Wentzel.

Το σχέδιο αφορά την περιοχή Swartland, σε αγροτική ζώνη όπου κυριαρχεί η καλλιέργεια σιτηρών, και βρίσκεται σε φάση επεξεργασίας της χρηματοδοτικής και επιχειρηματικής δομής.

Νέα πίστα προδιαγραφών Formula 1

Η προτεινόμενη εγκατάσταση θα περιλαμβάνει πίστα που θα πληροί τις προδιαγραφές της Formula 1, με το κόστος κατασκευής της να υπολογίζεται σε περίπου 2 δισ. ραντ.

Το συνολικό συγκρότημα θα είναι σημαντικά ευρύτερο και θα περιλαμβάνει εγκαταστάσεις συνεδρίων και εκθέσεων, υποδομές φιλοξενίας, καθώς και οικιστικές αναπτύξεις.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, ο χώρος θα μπορεί να υποδέχεται έως και 125.000 θεατές, δημιουργώντας μια υποδομή που θα μπορούσε να φιλοξενήσει έναν αγώνα Formula 1, αλλά και άλλες μεγάλες διοργανώσεις μηχανοκίνητου αθλητισμού και εκδηλώσεις.

Η κοινοπραξία έχει ήδη υποβάλει απάντηση στις αρχικές τεχνικές και εμπορικές απαιτήσεις της Formula 1 και βρίσκεται πλέον σε διαδικασία αξιολόγησης. Η συγκεκριμένη διαδικασία αναμένεται να διαρκέσει περίπου 12 έως 15 μήνες.

Ο ρόλος της Rothschild

Η κοινοπραξία έχει αναθέσει στη Rothschild & Co. τον ρόλο του χρηματοοικονομικού συμβούλου για το project.

Βασικοί στόχοι είναι η εξασφάλιση της έγκρισης της Formula 1, η προσέλκυση εταιρικών εταίρων και η διαμόρφωση ενός μοντέλου χρηματοδότησης που θα ανταποκρίνεται και στις απαιτήσεις της κυβέρνησης της Νότιας Αφρικής.

Κρίσιμος όρος για το project είναι η διοργάνωση του αγώνα να μη χρηματοδοτείται από χρήματα των φορολογουμένων.

Για τον λόγο αυτό, η κοινοπραξία εξετάζει ένα μοντέλο που θα βασίζεται σε χορηγίες από μεγάλες αφρικανικές επιχειρήσεις, με στόχο τα έσοδα από τις εταιρικές συνεργασίες να στηρίξουν το κόστος της άδειας διεξαγωγής του Grand Prix.

Η δεύτερη διεκδίκηση για Formula 1

Το σχέδιο του Φρόνεμαν δεν είναι η μοναδική προσπάθεια για την επιστροφή της Formula 1 στη Νότια Αφρική.

Ο Νοτιοαφρικανός επιχειρηματίας Τόμπι Βέντερ επιδιώκει να αξιοποιήσει την πίστα Kyalami στο Γιοχάνεσμπουργκ, την οποία κατέχει, προκειμένου να φιλοξενήσει ξανά αγώνα της κορυφαίας κατηγορίας του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Ο ίδιος, ο οποίος είναι επίσης διευθύνων σύμβουλος της Porsche South Africa, είχε αναφέρει πέρυσι ότι βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες αναβάθμισης της πίστας, με στόχο την εξασφάλιση της απαιτούμενης πιστοποίησης από τη Διεθνή Ομοσπονδία Αυτοκινήτου (FIA).

Η Kyalami έχει ήδη σημαντική ιστορία στη Formula 1, καθώς φιλοξένησε αγώνες της διοργάνωσης κατά διαστήματα από το 1967 έως το 1993.

Η προσπάθεια επιστροφής στην Αφρική πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία η Formula 1 έχει ενισχύσει σημαντικά την παγκόσμια απήχησή της.

Καταλυτικό ρόλο στην αύξηση της δημοτικότητας του αθλήματος έχει διαδραματίσει και η σειρά του Netflix «Formula 1: Drive to Survive», η οποία έχει συμβάλει στην προσέλκυση νέου κοινού και στην επέκταση του ενδιαφέροντος για το πρωτάθλημα σε αγορές εκτός των παραδοσιακών.

Η αυξανόμενη δημοτικότητα έχει ενισχύσει και την αποτίμηση της Formula 1, η οποία πλέον ξεπερνά τα 23 δισ. δολάρια. Η Liberty Media είχε αποκτήσει την επιχείρηση το 2017 έναντι 4,4 δισ. δολαρίων.

Η επιστροφή της Formula 1 στην Αφρική θα αποτελούσε έτσι όχι μόνο μια νέα γεωγραφική προσθήκη στο ημερολόγιο του πρωταθλήματος, αλλά και μια σημαντική επιχειρηματική ευκαιρία για τη Νότια Αφρική, εφόσον το επενδυτικό σχέδιο καταφέρει να εξασφαλίσει την απαιτούμενη χρηματοδότηση και τις εγκρίσεις.

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