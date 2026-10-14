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Ο Βρετανός υπουργός των Οικονομικών Τζον Χίλι αναμένεται ότι θα καλύψει όλες τις προβλέψεις παροχών του προϋπολογισμού που θα ανακοινωθεί στα τέλη του μήνα, συμπεριλαμβανομένου του πακέτου για το κόστος ζωής, μέσω υψηλότερων φόρων ή μέσω μείωσης των δαπανών κι όχι μέσω πρόσθετου δανεισμού, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Financial Times.

Το δημοσιονομικό πακέτο της 28ης Οκτωβρίου θα έχει «θετική βαθμολογία» το 2029-2030, τον τελευταίο χρόνο της παρούσας θητείας του κοινοβουλίου, εξέλιξη που σημαίνει ότι όλες οι επιπλέον μη υποχρεωτικές δαπάνες έχουν πλήρως καλυφθεί, σύμφωνα με την ίδια εφημερίδα, που επικαλείται πηγές που έχουν ενημερωθεί για τη διαδικασία κατάρτισης του βρετανικού προϋπολογισμού.

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