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Αντιμέτωπος με νέο κύμα λουκέτων βρίσκεται ο κλάδος των παμπ στη Βρετανία, καθώς 295 επιχειρήσεις έχουν ήδη διακόψει τη λειτουργία τους, ενώ μέχρι το τέλος του έτους ο αριθμός των κλειστών καταστημάτων εκτιμάται ότι θα προσεγγίσει τα 360. Η αύξηση του λειτουργικού κόστους και η υψηλή φορολογία ασκούν έντονες πιέσεις στις επιχειρήσεις, με τις απώλειες θέσεων εργασίας να υπολογίζονται σε περίπου 5.000.

Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία της Βρετανικής Ένωσης Ζυθοποιών και Ιδιοκτητών Παμπ (British Beer and Pub Association – BBPA), συνολικά 226 παμπ έχουν κλείσει στην Αγγλία, 64 στη Σκωτία και πέντε στην Ουαλία, αποτυπώνοντας τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ένας παραδοσιακός κλάδος της βρετανικής οικονομίας.

Η BBPA προβλέπει ότι, εφόσον συνεχιστεί η σημερινή τάση, περίπου 360 παμπ θα έχουν βάλει οριστικά λουκέτο μέχρι το τέλος του έτους, αριθμός που αντιστοιχεί σχεδόν σε μία επιχείρηση την ημέρα.

Στον «αέρα» 5.000 θέσεις εργασίας

Οι επιπτώσεις δεν περιορίζονται στις ίδιες τις επιχειρήσεις, αλλά επεκτείνονται και στην απασχόληση, καθώς το κύμα των λουκέτων εκτιμάται ότι θα οδηγήσει στην απώλεια περίπου 5.000 θέσεων εργασίας.

Ιδιαίτερα ευάλωτοι εμφανίζονται οι νεότεροι εργαζόμενοι, καθώς περισσότερες από τις μισές θέσεις που χάνονται αφορούν άτομα ηλικίας κάτω των 25 ετών.

Το αυξημένο κόστος πιέζει τις παμπ

Οι εκπρόσωποι του κλάδου αποδίδουν την επιδείνωση της κατάστασης κυρίως στο υψηλό λειτουργικό κόστος και στις φορολογικές επιβαρύνσεις, που περιορίζουν τα περιθώρια βιωσιμότητας πολλών επιχειρήσεων.

Παρά την πρόσφατη μείωση των δημοτικών τελών για τις παμπ, οι ιδιοκτήτες υποστηρίζουν ότι τα μέτρα που έχουν ληφθεί δεν επαρκούν για να αντισταθμίσουν τις οικονομικές πιέσεις.

Έκκληση για πρόσθετη στήριξη

Μπροστά στη συνεχιζόμενη συρρίκνωση του κλάδου, η επικεφαλής της BBPA, Έμμα ΜακΚλάρκιν, απηύθυνε έκκληση προς τον Βρετανό πρωθυπουργό Άντι Μπέρναμ για τη λήψη πρόσθετων μέτρων στήριξης.

Όπως επισημαίνει η ένωση, η ενίσχυση των παμπ είναι σημαντική όχι μόνο για τη διατήρηση των θέσεων εργασίας, αλλά και για τις τοπικές οικονομίες, στις οποίες οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις διαδραματίζουν παραδοσιακά σημαντικό ρόλο.

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