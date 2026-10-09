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Η επόμενη γενιά τραπεζικών συναλλαγών κάνει τα πρώτα της βήματα στη Βρετανία, καθώς οι μεγαλύτεροι χρηματοπιστωτικοί όμιλοι της χώρας ολοκλήρωσαν δοκιμές μεταφοράς ψηφιοποιημένων καταθέσεων μεταξύ διαφορετικών τραπεζών μέσω τεχνολογίας blockchain.

Πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα στην εξέλιξη του τραπεζικού χρήματος, καθώς οι συναλλαγές δεν πραγματοποιήθηκαν μέσα στα ξεχωριστά εσωτερικά συστήματα κάθε τράπεζας, αλλά μέσω μιας κοινής υποδομής που επιτρέπει τη διασύνδεση ανταγωνιστικών ιδρυμάτων.

Οι Lloyds, NatWest και Barclays πραγματοποίησαν δύο συναλλαγές αναχρηματοδότησης στεγαστικών δανείων χρησιμοποιώντας ψηφιακές καταθέσεις, ενώ μια ακόμη ομάδα τραπεζών, στην οποία συμμετείχε και η HSBC, ολοκλήρωσε μια δοκιμαστική πληρωμή μεταξύ πελατών που προσομοίαζε αγορά μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας, σύμφωνα με το Euronews.

Τι είναι οι ψηφιοποιημένες καταθέσεις

Οι ψηφιοποιημένες καταθέσεις δεν αποτελούν νέο είδος χρήματος, αλλά ψηφιακή αναπαράσταση των υφιστάμενων τραπεζικών καταθέσεων. Τα χρήματα παραμένουν κανονικές καταθέσεις σε λίρες, με το ίδιο νομικό καθεστώς και τις ίδιες εγγυήσεις, όμως η καταγραφή τους γίνεται σε δίκτυο blockchain αντί για τα παραδοσιακά λογιστικά συστήματα των τραπεζών.

Το πλεονέκτημα αυτής της τεχνολογίας είναι ότι οι συναλλαγές μπορούν να πραγματοποιούνται σχεδόν άμεσα, ενώ παράλληλα μπορούν να προγραμματίζονται ώστε η μεταφορά κεφαλαίων να ολοκληρώνεται μόνο όταν πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Στις δοκιμές που πραγματοποιήθηκαν, τα κεφάλαια στις αναχρηματοδοτήσεις στεγαστικών μεταφέρονταν αυτόματα μόλις επιβεβαιωνόταν η αλλαγή ιδιοκτησίας. Αντίστοιχα, στην ηλεκτρονική αγορά, η πληρωμή του αγοραστή παρέμενε δεσμευμένη και αποδιδόταν στον πωλητή μόνο μετά την επιβεβαίωση της παράδοσης.

Το κρίσιμο βήμα είναι η διατραπεζική λειτουργία

Η μεγαλύτερη σημασία του εγχειρήματος βρίσκεται στο γεγονός ότι οι συναλλαγές πραγματοποιήθηκαν μεταξύ διαφορετικών τραπεζών.

Οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί εξετάζουν εδώ και χρόνια τη χρήση του blockchain, όμως μέχρι σήμερα πολλά συστήματα λειτουργούσαν απομονωμένα. Κάθε τράπεζα ανέπτυσσε τη δική της τεχνολογική υποδομή, περιορίζοντας τη δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας μεταξύ τους.

Το νέο πιλοτικό μοντέλο, γνωστό ως Great British Tokenised Deposit, επιχειρεί να δημιουργήσει μια κοινή βάση λειτουργίας για τον τραπεζικό κλάδο.

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν μεταξύ άλλων οι Barclays, HSBC, Lloyds, Monzo, NatWest, Nationwide και Santander, με στόχο τη δημιουργία ενός ευρύτερου πλαισίου που θα επιτρέψει την εμπορική αξιοποίηση της τεχνολογίας.

Η προτίμηση έναντι των stablecoins

Η εξέλιξη αυτή ευθυγραμμίζεται με τη θέση της Τράπεζας της Αγγλίας, η οποία έχει δείξει μεγαλύτερη προτίμηση στην ανάπτυξη ψηφιακών μορφών χρήματος μέσα από το υπάρχον τραπεζικό σύστημα, αντί για τα ιδιωτικά stablecoins.

Τα stablecoins είναι κρυπτονομίσματα που συνδέονται συνήθως με την αξία παραδοσιακών νομισμάτων, όπως το δολάριο, και εκδίδονται από ιδιωτικές εταιρείες εκτός του κλασικού τραπεζικού πλαισίου.

Η βρετανική προσέγγιση δίνει έμφαση στη διατήρηση του ρόλου των ρυθμιζόμενων τραπεζών, επιδιώκοντας παράλληλα να αξιοποιήσει τις δυνατότητες της τεχνολογίας blockchain.

Οι συμμετέχουσες τράπεζες σχεδιάζουν πλέον τα επόμενα βήματα, δημιουργώντας εταιρική δομή και κανόνες λειτουργίας με στόχο την έκδοση τριών ψηφιακών ομολόγων το πρώτο τρίμηνο του 2027, τα οποία θα διαπραγματεύονται και θα διακανονίζονται μέσω ψηφιοποιημένων καταθέσεων.

Η Ευρώπη επιταχύνει την τοκενικοποίηση των αγορών

Οι εξελίξεις στη Βρετανία εντάσσονται σε μια ευρύτερη ευρωπαϊκή προσπάθεια για την ανάπτυξη της τοκενικοποιημένης χρηματοδότησης, δηλαδή της μετατροπής παραδοσιακών χρηματοοικονομικών στοιχείων σε ψηφιακές μορφές.

Στην Ευρωζώνη, το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στη χρήση χρήματος κεντρικής τράπεζας για τον διακανονισμό ψηφιοποιημένων περιουσιακών στοιχείων, με στόχο τη δημιουργία ασφαλών υποδομών για τις νέες μορφές συναλλαγών.

Παράλληλα, οι ευρωπαϊκές αρχές εξετάζουν αυστηρότερους κανόνες για τα stablecoins, ζητώντας μεγαλύτερη εποπτεία και περιορισμούς σε ψηφιακά νομίσματα που συνδέονται με ξένα νομίσματα.

Το κοινό στοιχείο των δύο προσεγγίσεων είναι η προσπάθεια να διαμορφωθεί ένα ψηφιακό χρηματοοικονομικό περιβάλλον που θα βασίζεται σε χρήμα το οποίο ελέγχεται από τράπεζες και κεντρικές τράπεζες, αντί για ιδιωτικούς φορείς της αγοράς κρυπτονομισμάτων.

Η Βρετανία και η Ευρώπη ακολουθούν διαφορετικές τεχνολογικές διαδρομές, όμως το μήνυμα είναι κοινό: το μέλλον των ψηφιακών συναλλαγών θα στηριχθεί στην ενσωμάτωση της τεχνολογίας blockchain μέσα στο υπάρχον χρηματοπιστωτικό σύστημα.

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