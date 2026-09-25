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Ο Επίτροπος Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Νταν Γιόργκενσεν κάλεσε τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να διασφαλίσει την «ελεύθερη ροή» ντίζελ μετά την απειλή της Ουάσινγκτον για περιορισμό των εξαγωγών, προειδοποιώντας ότι η Ευρώπη βρίσκεται ήδη αντιμέτωπη με τον «χειρότερο χειμώνα» για τις ενεργειακές τιμές από το 2022.

Σε συνέντευξή του στους Financial Times, ο Γιόργκενσεν τόνισε ότι είναι προς το συμφέρον τόσο των ΗΠΑ όσο και της Ευρώπης να υπάρχει «όσο το δυνατόν πιο ελεύθερη ροή ενέργειας μεταξύ των δύο πλευρών». Ωστόσο, ακόμη και αν οι αμερικανικές αποστολές ντίζελ συνεχιστούν χωρίς διακοπές, «ο φετινός χειμώνας μπορεί να είναι πολύ, πολύ δύσκολος για την Ευρώπη και ίσως ο χειρότερος που έχουμε βιώσει από το 2022», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι τιμές του ντίζελ στην Ευρώπη βρίσκονται κοντά σε επίπεδα-ρεκόρ. Η αγορά αναστατώθηκε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, όταν ο Τραμπ δήλωσε ότι θα υποστήριζε την απαγόρευση εξαγωγών ντίζελ από τις ΗΠΑ, μια κίνηση που οι traders χαρακτήρισαν «καταστροφική» για την Ευρώπη, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες αποτελούν τον μεγαλύτερο προμηθευτή της.

Ο Γιόργκενσεν αποκάλυψε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει βραχυπρόθεσμα μέτρα για τη μείωση του κόστους των ορυκτών καυσίμων στην ΕΕ, μετά την έκκληση του Γάλλου Προέδρου Εμανουέλ Μακρόν για άμεσες παρεμβάσεις, όπως η αναβολή αυστηρότερων κανόνων για τις εισαγωγές φυσικού αερίου και η χαλάρωση ορισμένων ρυθμίσεων για τη διύλιση καυσίμων.

Αν και απέφυγε να σχολιάσει συγκεκριμένα τις προτάσεις του Μακρόν, ο Ευρωπαίος επίτροπος σημείωσε: «Έχει δίκιο στην ανάλυσή του. Μερικές φορές πρέπει να αναβάλλεις πράγματα ή να κάνεις το πλαίσιο πιο ευέλικτο. Αυτή είναι και η γενική μου προσέγγιση για τον επερχόμενο χειμώνα, χωρίς όμως να απομακρυνόμαστε από τους συνολικούς μας στόχους και τις φιλοδοξίες μας».

Ερωτηθείς ειδικά για πιθανή καθυστέρηση των νέων απαιτήσεων προς τους εισαγωγείς πετρελαίου και φυσικού αερίου σχετικά με την παρακολούθηση και τον περιορισμό των εκπομπών μεθανίου, ο Γιόργκενσεν απάντησε ότι «τις επόμενες εβδομάδες και μήνες θα δείτε διαφορετικά επίπεδα ευελιξίας που έχουν ζητήσει τα κράτη-μέλη».

Ο Ευρωπαίος επίτροπος κάλεσε τα κράτη-μέλη να μειώσουν τη φορολογία στην ηλεκτρική ενέργεια και να αυξήσουν τις επενδύσεις στις πράσινες μορφές ενέργειας, αξιοποιώντας τις ευελιξίες που έχει εισαγάγει η Κομισιόν στους δημοσιονομικούς κανόνες. Όπως ανέφερε, μέχρι στιγμής μόνο η Ιταλία και η Ελλάδα έχουν προχωρήσει σε τέτοιες κινήσεις.

«Το πιθανότερο σενάριο είναι ότι θα έχουμε πολύ, πολύ υψηλές τιμές, αλλά όχι προβλήματα ασφάλειας εφοδιασμού», δήλωσε. «Για τους ανθρώπους που δεν μπορούν να αντέξουν οικονομικά τα καύσιμα, δεν έχει πραγματικά σημασία αν τα καύσιμα υπάρχουν ή όχι, εφόσον δεν μπορούν να τα αγοράσουν».

Ο Γιόργκενσεν επανέλαβε επίσης την προειδοποίηση ότι η Ευρώπη πρέπει να επιταχύνει την ηλεκτροκίνηση της οικονομίας, προκειμένου να αποφύγει μελλοντικές κρίσεις που συνδέονται με την εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα. «Αν δεν απομακρυνθούμε από αυτή την εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα, μπορώ να υποσχεθώ σε όλους ότι θα πρόκειται για μια μόνιμη κρίση», κατέληξε.

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