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Μετά από χρόνια σε μεγάλο βαθμό ανεπιτυχών προσπαθειών για τη μείωση της εξάρτησης των οδηγών από τους κινητήρες εσωτερικής καύσης, οι πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων (EV) στην Ευρώπη σημειώνουν ισχυρή άνοδο, καθώς η γεωπολιτική αναταραχή εκτοξεύει το κόστος των καυσίμων.

Οι ταξινομήσεις αμιγώς ηλεκτρικών αυτοκινήτων αυξήθηκαν κατά 52% στην Ευρώπη τον Αύγουστο σε σύγκριση με έναν χρόνο νωρίτερα, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε την Πέμπτη η Ένωση Ευρωπαίων Κατασκευαστών Αυτοκινήτων (ACEA).

Η Γερμανία, η μεγαλύτερη αγορά της Ευρώπης, ηγήθηκε της ανόδου με αύξηση περίπου 75%, ενώ στη Γαλλία οι πωλήσεις υπερδιπλασιάστηκαν.

Οι υψηλές τιμές πετρελαίου αλλάζουν τις επιλογές των οδηγών

Βασικός λόγος για τη μεγάλη αύξηση της ζήτησης ηλεκτρικών αυτοκινήτων είναι το αυξανόμενο κόστος χρήσης των παραδοσιακών οχημάτων με κινητήρες ορυκτών καυσίμων, καθώς οι τιμές του πετρελαίου έχουν εκτοξευθεί.

Ο πόλεμος ΗΠΑ–Ισραήλ κατά του Ιράν έχει προκαλέσει αναταράξεις στη ναυσιπλοΐα μέσω των Στενών του Ορμούζ, οδηγώντας τη μέση τιμή της βενζίνης στη Γερμανία σε επίπεδα-ρεκόρ, στα 2,31 ευρώ ανά λίτρο (περίπου 10 δολάρια ανά γαλόνι).

Το ντίζελ είναι ακόμη ακριβότερο στη χώρα όπου γεννήθηκε το σύγχρονο αυτοκίνητο, καθώς οι ουκρανικές επιθέσεις σε ρωσικά διυλιστήρια έχουν περιορίσει τις παγκόσμιες προμήθειες.

Η στροφή των Ευρωπαίων στα ηλεκτρικά οχήματα σημαίνει ότι έως τον Αύγουστο, περισσότερα από ένα στα τρία νέα αυτοκίνητα που πωλήθηκαν διέθεταν σύστημα φόρτισης, έναντι λίγο πάνω από ένα στα τέσσερα πέρυσι.

Η εικόνα είναι παρόμοια σε ολόκληρη την Ευρώπη, όπου η άνοδος των τιμών καυσίμων πλήττει ήδη τα νοικοκυριά που αντιμετωπίζουν αυξημένο κόστος διαβίωσης. Οι τιμές έχουν αυξηθεί πάνω από 25% στις βασικές αγορές της περιοχής.

Η ενεργειακή κρίση επιβαρύνει και τις επιχειρήσεις που εξαρτώνται από τις μεταφορές.

Για τον Σαρλ Ριβιέρ, έναν 54χρονο ψαρά από το Λικ-σιρ-Μερ στις βόρειες ακτές της Γαλλίας, το αυξανόμενο κόστος καυσίμων για το φορτηγάκι και το σκάφος του σημαίνει ότι χρειάζεται πλέον περισσότερους πελάτες στο Παρίσι για να αξίζει οικονομικά η μεταφορά των προϊόντων του.

«Παλαιότερα είχα κέρδος με μόλις 12 ή 13 πελάτες στο Παρίσι», δήλωσε ο Ριβιέρ σε εκδήλωση στη γαλλική πρωτεύουσα.

«Τώρα δεν έρχομαι αν δεν έχω παραγγελίες από τουλάχιστον 20 πελάτες και όλο και περισσότεροι λιγοστεύουν. Όταν δεν έρχομαι, έχω μηδενικό εισόδημα», πρόσθεσε.

Η οικονομική εξίσωση ευνοεί τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα

Για ένα αυξανόμενο ποσοστό οδηγών, η λύση βρίσκεται στη μετάβαση στην ηλεκτρική ενέργεια.

Στη Γερμανία, η φόρτιση ενός μεσαίου ή πολυτελούς ηλεκτρικού αυτοκινήτου στο σπίτι κοστίζει σήμερα περίπου 70% λιγότερο από τον ανεφοδιασμό ενός αντίστοιχου βενζινοκίνητου οχήματος, σύμφωνα με ανάλυση της εταιρείας σύγκρισης τιμών Verivox.

Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα είχαν ήδη αρχίσει να κερδίζουν έδαφος στην Ευρώπη από τις αρχές του έτους, καθώς οι αυτοκινητοβιομηχανίες παρουσίασαν πιο προσιτά μοντέλα, όπως το Renault Twingo E-Tech, με τιμή εκκίνησης 19.490 ευρώ, και το Skoda Elroq της Volkswagen, στα 37.890 ευρώ.

Η ισχυρή ζήτηση για EV φέτος αντιστάθμισε τη μεγάλη πτώση στα αυτοκίνητα που κινούνται αποκλειστικά με καύσιμα. Συνολικά, οι πωλήσεις νέων αυτοκινήτων στην Ευρώπη αυξήθηκαν τον Αύγουστο κατά 5,3%, σύμφωνα με την ACEA.

Οι κυβερνήσεις προσφέρουν επίσης οικονομικά κίνητρα, κυρίως για τα χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα.

Στη Γερμανία, οδηγοί κάτω από συγκεκριμένα εισοδηματικά όρια μπορούν να λάβουν επιδότηση έως 6.000 ευρώ για την αγορά ηλεκτρικού αυτοκινήτου.

Στη Γαλλία, πρόγραμμα επιδότησης μπορεί να μειώσει τις μηνιαίες δόσεις κάτω από τα 100 ευρώ για ορισμένα μοντέλα, όπως το Citroën ë-C3.

Παράλληλα, μειώνονται οι ανησυχίες για την αυτονομία των μπαταριών. Το ηλεκτρικό crossover Ford Capri μπορεί να διανύσει πάνω από 600 χιλιόμετρα με μία φόρτιση, αντίστοιχα με το μεσαίο μοντέλο Volvo EX60.

Η άνοδος των EV φέρνει νέες πιέσεις στις ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες

Ωστόσο, για τις ιστορικές ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες η πολυαναμενόμενη έκρηξη των ηλεκτρικών οχημάτων έχει και αρνητική πλευρά.

Ο κλάδος έχει χάσει δεκάδες δισεκατομμύρια ευρώ μετά τις ανατροπές στη ζήτηση και τις απότομες αλλαγές κανονισμών στις ΗΠΑ, οι οποίες ανάγκασαν τις εταιρείες να αναθεωρήσουν τους στόχους πωλήσεων.

Η Stellantis, κατασκευάστρια των Opel, Jeep και Ram, κατέγραψε τις μεγαλύτερες απομειώσεις, με επιβάρυνση 25,4 δισ. ευρώ για την περασμένη χρονιά.

Η εταιρεία επηρεάστηκε επίσης από την αλλαγή πολιτικής των ΗΠΑ για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα επί κυβέρνησης Ντόναλντ Τραμπ.

Οι κατασκευαστές απαντούν με νέες περικοπές κόστους. Η Volkswagen, η μεγαλύτερη αυτοκινητοβιομηχανία της Ευρώπης, προωθεί σχέδια για διπλασιασμό των παγκόσμιων περικοπών θέσεων εργασίας στις 100.000.

Οι κινεζικές εταιρείες κερδίζουν έδαφος στην Ευρώπη

Οι δυσκολίες των ευρωπαϊκών εταιρειών ανοίγουν χώρο στις κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες, οι οποίες προσφέρουν τεχνολογία σε χαμηλότερες τιμές.

Το ηλεκτρικό πόλης BYD Dolphin Surf ξεκινά από 22.990 ευρώ, ενώ η εταιρεία προσφέρει στην Ιταλία εκπτώσεις έως και 11.600 ευρώ.

Οι κινεζικές μάρκες κατέγραψαν τον Αύγουστο ρεκόρ μεριδίου αγοράς σχεδόν 12% στις νέες πωλήσεις αυτοκινήτων στην Ευρώπη, σύμφωνα με στοιχεία της Dataforce.

Η άνοδος των τιμών καυσίμων επηρεάζει πλέον και την πολιτική ατζέντα στην Ευρώπη.

Στη Γερμανία, η κυβέρνηση συμφώνησε πρόσφατα σε πακέτο στήριξης ύψους 2,5 δισ. ευρώ για οδηγούς και επιχειρήσεις, καθώς η κυβερνητική συμμαχία του καγκελαρίου Φρίντριχ Μερτς αντιμετωπίζει πιέσεις από τη μείωση της πολιτικής στήριξης.

Στην Ιταλία, η κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι ανακοίνωσε μείωση του φόρου κατοχής οχημάτων ενόψει των εκλογών της επόμενης χρονιάς.

Στη Γαλλία αυξάνονται οι ανησυχίες ότι η νέα κρίση κόστους ζωής μπορεί να οδηγήσει σε κοινωνικές αντιδράσεις αντίστοιχες με τα «Κίτρινα Γιλέκα» του 2018.

Την περασμένη εβδομάδα, αλιείς απέκλεισαν λιμάνια και αποθήκη καυσίμων στις ακτές της Μεσογείου, ενώ σημειώθηκαν ζημιές σε πρατήρια καυσίμων στα βόρεια της χώρας.

«Οι οδηγοί πλέον δεν γεμίζουν το ρεζερβουάρ τους πλήρως», δήλωσε ο Ζακ Βας, ιδιοκτήτης ανεξάρτητου πρατηρίου στη νοτιοανατολική Γαλλία. «Θα υπάρξουν κοινωνικές συνέπειες αν η κυβέρνηση δεν μειώσει τους φόρους στα καύσιμα».

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