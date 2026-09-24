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Σε υψηλά επίπεδα εξακολουθούν να κινούνται οι τιμές των καυσίμων στην Ελλάδα, με την αμόλυβδη βενζίνη να παραμένει πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο και το κόστος να είναι ακόμη μεγαλύτερο σε αρκετές νησιωτικές και απομακρυσμένες περιοχές της χώρας.

Η τελευταία διαθέσιμη εικόνα της αγοράς δείχνει ότι η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης 95 οκτανίων είχε διαμορφωθεί στα 2,199 ευρώ το λίτρο στις 22 Σεπτεμβρίου. Αντίστοιχα, η αμόλυβδη 100 οκτανίων είχε φθάσει κατά μέσο όρο στα 2,421 ευρώ το λίτρο, ενώ το diesel κίνησης βρισκόταν στα 2,227 ευρώ. Για το υγραέριο κίνησης η μέση τιμή σε πανελλαδικό επίπεδο διαμορφωνόταν στο 1,006 ευρώ το λίτρο.

Πάνω από 2,40 ευρώ η 100άρα σε πολλές περιοχές

Σημαντικές παραμένουν οι αποκλίσεις στις τιμές από περιοχή σε περιοχή. Με βάση τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, η υψηλότερη μέση τιμή για την αμόλυβδη 95 οκτανίων καταγραφόταν στις Κυκλάδες, όπου έφθανε στα 2,414 ευρώ το λίτρο. Ακολουθούσαν τα Δωδεκάνησα με 2,317 ευρώ και η Λευκάδα με 2,288 ευρώ, ενώ στην Ευρυτανία η μέση τιμή ανερχόταν στα 2,276 ευρώ.

Στην άλλη πλευρά της κατάταξης, η χαμηλότερη μέση τιμή για την απλή αμόλυβδη εντοπιζόταν στη Φλώρινα, στα 2,152 ευρώ το λίτρο. Ακολουθούσαν οι Σέρρες με 2,167 ευρώ και η Ημαθία με 2,168 ευρώ, αποτυπώνοντας τη σημαντική διαφορά που εξακολουθεί να υπάρχει ανάμεσα στις φθηνότερες και τις ακριβότερες περιοχές της χώρας.

Στην Αττική, η μέση τιμή της αμόλυβδης 95 οκτανίων βρισκόταν στα 2,181 ευρώ το λίτρο, ενώ η 100άρα είχε διαμορφωθεί στα 2,423 ευρώ. Το diesel κίνησης πωλούνταν κατά μέσο όρο στα 2,212 ευρώ το λίτρο και το Autogas στα 0,980 ευρώ.

Οι ακριβότερες περιοχές

Οι Κυκλάδες βρίσκονταν στην κορυφή της λίστας όχι μόνο στην απλή αμόλυβδη, αλλά και στην αμόλυβδη 100 οκτανίων και στο diesel κίνησης. Ειδικότερα, η μέση τιμή της 100άρας είχε φθάσει στα 2,599 ευρώ το λίτρο, ενώ το diesel διαμορφωνόταν στα 2,397 ευρώ.

Ιδιαίτερα αυξημένες ήταν οι τιμές και στα Δωδεκάνησα, όπου η αμόλυβδη 95 οκτανίων είχε διαμορφωθεί στα 2,317 ευρώ το λίτρο, η 100άρα στα 2,503 ευρώ και το diesel κίνησης στα 2,305 ευρώ.

Ανάλογη εικόνα καταγραφόταν στην Ευρυτανία, με την απλή αμόλυβδη στα 2,276 ευρώ το λίτρο, την αμόλυβδη 100 οκτανίων στα 2,513 ευρώ και το diesel στα 2,323 ευρώ.

Οι τιμές στην υπόλοιπη Ελλάδα

Στη Θεσσαλονίκη, η μέση τιμή της αμόλυβδης 95 οκτανίων είχε διαμορφωθεί στα 2,182 ευρώ το λίτρο, ενώ η 100άρα βρισκόταν στα 2,410 ευρώ και το diesel κίνησης στα 2,216 ευρώ.

Στην Αχαΐα, οι αντίστοιχες μέσες τιμές ήταν 2,183 ευρώ για την 95άρα, 2,426 ευρώ για την αμόλυβδη 100 οκτανίων και 2,230 ευρώ για το diesel. Στη Λάρισα, η απλή αμόλυβδη είχε διαμορφωθεί στα 2,186 ευρώ, η 100άρα στα 2,409 ευρώ και το diesel στα 2,217 ευρώ το λίτρο.

Η συνολική εικόνα επιβεβαιώνει ότι το κόστος των καυσίμων εξακολουθεί να βρίσκεται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, επιβαρύνοντας τις μετακινήσεις των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων. Παράλληλα, παραμένει έντονη η γεωγραφική διαφοροποίηση των τιμών, με τις νησιωτικές περιοχές να βρίσκονται κατά κανόνα στις υψηλότερες θέσεις και να εμφανίζουν σημαντική απόσταση από αρκετούς νομούς της ηπειρωτικής Ελλάδας.

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