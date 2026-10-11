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Η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών φέρεται να έχει εντείνει τις πιέσεις προς την Ουκρανία και τους Ευρωπαίους συμμάχους της, αφήνοντας ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο αναστολής του μηχανισμού μέσω του οποίου το Κίεβο προμηθεύεται αμερικανικά οπλικά συστήματα.

Όπως αποκαλύπτουν οι Financial Times, επικαλούμενοι Ευρωπαίους αξιωματούχους, η Ουάσινγκτον επιδιώκει να σταματήσουν οι εκτεταμένες ουκρανικές επιθέσεις εναντίον ρωσικών διυλιστηρίων πετρελαίου και άλλων ενεργειακών εγκαταστάσεων.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν πραγματοποιήσει σειρά τηλεφωνικών επικοινωνιών με ευρωπαϊκές πρωτεύουσες και το Κίεβο, μεταφέροντας σαφείς προειδοποιήσεις για τις συνέπειες που θα μπορούσε να έχει η συνέχιση των πληγμάτων.

Στο επίκεντρο των αμερικανικών πιέσεων βρίσκεται ο μηχανισμός PURL (Prioritised Ukraine Requirements List), μέσω του οποίου οργανώνεται η προμήθεια αμερικανικών όπλων για την Ουκρανία, με βάση τις προτεραιότητες των στρατιωτικών αναγκών της.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η αμερικανική πλευρά έχει αφήσει να εννοηθεί ότι θα μπορούσε να διακόψει όχι μόνο τη λειτουργία του συγκεκριμένου μηχανισμού, αλλά και την ανταλλαγή πληροφοριών με την Ουκρανία, ένα ακόμη κρίσιμο στοιχείο της στρατιωτικής συνεργασίας των δύο χωρών.

«Τηλεφωνούν στο Κίεβο… Τηλεφωνούν σε όλους στην Ευρώπη», ανέφερε χαρακτηριστικά στους Financial Times Ευρωπαίος αξιωματούχος, ο οποίος είχε δεχθεί επικοινωνία από εκπρόσωπο του αμερικανικού υπουργείου Άμυνας.

Οι δηλώσεις αυτές αποτυπώνουν, σύμφωνα με το δημοσίευμα, την έκταση της διπλωματικής κινητοποίησης της Ουάσινγκτον, η οποία επιχειρεί να εξασφαλίσει τη διακοπή των ουκρανικών επιθέσεων στο ρωσικό ενεργειακό δίκτυο.

Η ενεργειακή εκεχειρία Τραμπ και τα ερωτήματα του Κιέβου

Οι αποκαλύψεις των Financial Times έρχονται λίγες ώρες μετά την αιφνιδιαστική ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ για άμεση ενεργειακή εκεχειρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε την Κυριακή ότι οι δύο εμπόλεμες πλευρές έχουν συμφωνήσει να σταματήσουν τις επιθέσεις εναντίον ενεργειακών υποδομών, παρουσιάζοντας τη συμφωνία ως άμεσα εφαρμόσιμη.

«Με άμεση ισχύ, υπάρχει ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΚΕΧΕΙΡΙΑ στον πόλεμο μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας. Και οι δύο πλευρές συμφώνησαν. Μην την παραβιάσετε!», έγραψε σε ανάρτησή του.

Ωστόσο, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι εμφανίστηκε επιφυλακτικός ως προς τους όρους και το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής της συμφωνίας, επισημαίνοντας ότι η ουκρανική πλευρά εξακολουθεί να αναμένει τις σχετικές διευκρινίσεις.

Η εξέλιξη αναδεικνύει τη δυσκολία εφαρμογής μιας ενεργειακής εκεχειρίας, την ώρα που η Ουάσινγκτον επιχειρεί να επιβάλει τον τερματισμό των επιθέσεων σε κρίσιμες υποδομές και οι δύο εμπόλεμες πλευρές παραμένουν αντιμέτωπες στο πεδίο.

Η πιθανότητα διακοπής της στρατιωτικής υποστήριξης και της ανταλλαγής πληροφοριών συνιστά, σύμφωνα με τις πληροφορίες των Financial Times, το βασικό μέσο πίεσης που επιστρατεύουν οι ΗΠΑ, προκειμένου να εξασφαλίσουν τη συμμόρφωση του Κιέβου με την πρωτοβουλία Τραμπ.

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