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Στην τελική ευθεία για την απόκτηση του ελέγχου της Commerzbank φαίνεται να εισέρχεται η UniCredit, με τον διευθύνοντα σύμβουλό της, Αντρέα Ορσέλ να σχεδιάζει παράλληλα την αναδιάρθρωση του εποπτικού συμβουλίου της γερμανικής τράπεζας, ενδεχομένως ήδη από τον Ιανουάριο, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times την Τρίτη, που επικαλείται πηγές με γνώση της υπόθεσης.

Η ιταλική τράπεζα σχεδιάζει να συγκαλέσει έκτακτη γενική συνέλευση μόλις λάβει τις υπόλοιπες κανονιστικές εγκρίσεις που απαιτούνται για την απόκτηση του ελέγχου της δεύτερης μεγαλύτερης τράπεζας της Γερμανίας, αναφέρει η εφημερίδα. Σύμφωνα με τους Financial Times, η UniCredit αναμένει να εξασφαλίσει τον έλεγχο έως το τέλος Φεβρουαρίου και να αντικαταστήσει και τους 10 εκπροσώπους των μετόχων στο 20μελές εποπτικό συμβούλιο της Commerzbank, αποκτώντας έτσι ουσιαστική πλειοψηφία.

Το Reuters δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει άμεσα το δημοσίευμα. Η UniCredit και η Commerzbank από την πλευρά τους δεν απάντησαν άμεσα σε αίτημα του Reuters για σχόλιο.

Η UniCredit βρίσκεται εδώ και δύο χρόνια σε αντιπαράθεση με τη γερμανική κυβέρνηση για τον έλεγχο της Commerzbank. Μετά από μήνες αντίστασης, το Βερολίνο χαλάρωσε τελικά τη στάση του απέναντι σε μια πιθανή συμφωνία, αφού η UniCredit αύξησε τη συμμετοχή της στη γερμανική τράπεζα σε σχεδόν 50%. Ωστόσο, η γερμανική κυβέρνηση εξακολουθεί να ζητά από την Commerzbank να παραμείνει εισηγμένη στο χρηματιστήριο, να διατηρήσει την έδρα της στη Φρανκφούρτη και να συνεχίσει να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη χρηματοδότηση των γερμανικών μεσαίων επιχειρήσεων, τόσο στη Γερμανία όσο και στο εξωτερικό.

Η Γερμανία απέκτησε το δικαίωμα να διορίζει δύο μέλη στο εποπτικό συμβούλιο όταν διέσωσε την Commerzbank το 2009, κατά τη διάρκεια της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης. Το γερμανικό κράτος εξακολουθεί να κατέχει ποσοστό 13,3% στην τράπεζα.

Το Reuters μετέδωσε αυτόν τον μήνα ότι ο Oρσέλ επιδιώκει σαρωτικές αλλαγές στην Commerzbank, μεταξύ άλλων την αποχώρηση της διευθύνουσας συμβούλου Bettina Orlopp και του προέδρου του εποπτικού συμβουλίου Jens Weidmann.

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