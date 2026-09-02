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Η θέση της Μπετίνα Ορλόπ στη διοίκηση της Commerzbank βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης με την UniCredit, καθώς η Γερμανίδα διευθύνουσα σύμβουλος άφησε να εννοηθεί ότι δεν θα παραμείνει στην τράπεζα εάν δεν υπάρξει συμφωνία με τον επικεφαλής του ιταλικού ομίλου, Αντρέα Ορσέλ, για τη στρατηγική και τον τρόπο διοίκησης.

Η Ορλόπ ξεκαθάρισε ότι ένας ρόλος στο διοικητικό συμβούλιο έχει νόημα μόνο όταν υπάρχει αμοιβαία σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ εποπτικού συμβουλίου και διοίκησης, αλλά και κοινή αντίληψη για τη στρατηγική κατεύθυνση της εταιρείας.

«Αν αυτό δεν συμβαίνει, τότε πρέπει να εξαχθούν τα συμπεράσματα», ανέφερε χαρακτηριστικά, αφήνοντας για πρώτη φορά τόσο ξεκάθαρα ανοιχτό το ενδεχόμενο να αποχωρήσει από την ηγεσία της γερμανικής τράπεζας.

Η μάχη για την επόμενη ημέρα της Commerzbank

Η τοποθέτηση της Ορλόπ αποτελεί τη σαφέστερη ένδειξη μέχρι σήμερα ότι η αλλαγή ελέγχου στη Commerzbank μπορεί να οδηγήσει σε διοικητικές ανατροπές. Η ίδια είχε δηλώσει στο παρελθόν ότι επιθυμεί να ολοκληρώσει τη θητεία της, ωστόσο είχε επισημάνει πως βασική προϋπόθεση αποτελεί η στήριξη από το εποπτικό συμβούλιο.

Η σύγκρουση με την UniCredit αφορά κυρίως το στρατηγικό μοντέλο της τράπεζας. Ο Ορσέλ έχει προωθήσει σχέδια περιορισμού του διεθνούς δικτύου της Commerzbank, επιλογή που βρίσκει αντίθετη την Ορλόπ και σημαντικό μέρος της γερμανικής πλευράς.

Η διαμάχη αποκτά μεγαλύτερη σημασία καθώς η UniCredit έχει αυξήσει σταδιακά την επιρροή της και ελέγχει πλέον σχεδόν το 50% της γερμανικής τράπεζας. Μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων εγκρίσεων, ο ιταλικός όμιλος εκτιμάται ότι θα διαθέτει την πλειοψηφία στις συνελεύσεις των μετόχων.

Οι εξελίξεις επιταχύνθηκαν μετά την απόφαση του Γερμανού υπουργού Οικονομικών Λαρς Κλίνγκαϊλ να συναντηθεί με τον Αντρέα Ορσέλ στο Βερολίνο στις 14 Σεπτεμβρίου.

Η κίνηση αυτή θεωρήθηκε αλλαγή στάσης από την πλευρά της γερμανικής κυβέρνησης, η οποία μέχρι πρόσφατα απέφευγε απευθείας επαφές με τον επικεφαλής της UniCredit για το μέλλον της Commerzbank.

Η συνάντηση δίνει στον Ορσέλ τη δυνατότητα να παρουσιάσει απευθείας το σχέδιό του για την τράπεζα, χωρίς η συζήτηση να περνά αποκλειστικά μέσα από την υφιστάμενη διοίκηση της Commerzbank.

Δύσκολος συμβιβασμός ανάμεσα στις δύο πλευρές

Οι πρώτες επίσημες επαφές μεταξύ Ορλόπ και Ορσέλ πραγματοποιήθηκαν τον περασμένο μήνα, με στόχο τη διαχείριση της αναμενόμενης αλλαγής ελέγχου.

Ωστόσο, οι συζητήσεις ανέδειξαν σημαντικές διαφορές. Η πλευρά της UniCredit επιμένει στις αρχικές προτάσεις της για αναδιάρθρωση, ενώ η διοίκηση της Commerzbank συνεχίζει να υπερασπίζεται το δικό της επιχειρηματικό σχέδιο.

Η Ορλόπ χαρακτήρισε τη συμφωνία μεταξύ των δύο τραπεζών ως «πρότυπο» για τις διασυνοριακές εξαγορές στην Ευρώπη, υπογραμμίζοντας όμως ότι το μεγάλο στοίχημα είναι να μην οδηγηθεί η διαδικασία σε αποτυχία.

«Πρέπει τώρα, με κάθε κόστος, να αποφύγουμε να το καταστρέψουμε», τόνισε, αναφερόμενη στη σημασία της συμφωνίας για το μέλλον της ευρωπαϊκής τραπεζικής αγοράς.

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