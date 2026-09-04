Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Ο διευθύνων σύμβουλος της UniCredit, Αντρέα Ορσέλ, είχε συνομιλίες με τον πρωθυπουργό του γερμανικού κρατιδίου της Έσσης, σε μια ακόμη ένδειξη ότι η ιταλική τράπεζα πλησιάζει στην απόκτηση ουσιαστικού ελέγχου της Commerzbank.

Σύμφωνα με δημοσίευμα γερμανικής εφημερίδας, ο Ορσέλ συναντήθηκε την Πέμπτη με τον Μπόρις Ράιν, πρωθυπουργό της Έσσης, όπου βρίσκεται η έδρα της Commerzbank. Ο Γερμανός αξιωματούχος φέρεται να παρουσίασε μια σειρά από προϋποθέσεις για την πιθανή αλλαγή ιδιοκτησίας της τράπεζας.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η διατήρηση της Commerzbank ως εισηγμένης εταιρείας, η διατήρηση ελεύθερης διασποράς μετοχών τουλάχιστον 25%, η παραμονή της τραπεζικής άδειας στη Γερμανία, αλλά και η διατήρηση σημαντικών λειτουργιών στη Φρανκφούρτη, το μεγαλύτερο αστικό κέντρο της Έσσης και χρηματοοικονομική πρωτεύουσα της χώρας.

Η UniCredit επιβεβαίωσε ότι οι συνομιλίες πραγματοποιήθηκαν, χαρακτηρίζοντάς τες εποικοδομητικές.

«Ήμασταν ξεκάθαροι ότι θέλαμε να μιλήσουμε απευθείας με την κυβέρνηση και εκτιμούμε τη συνεργασία», ανέφερε εκπρόσωπος της ιταλικής τράπεζας, προσθέτοντας ότι οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν στον τρόπο με τον οποίο μπορεί να υπάρξει πρόοδος προς όφελος όλων των ενδιαφερόμενων πλευρών και της Γερμανίας.

Η αλλαγή στάσης του Βερολίνου

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε λίγο πριν από την πρώτη επίσημη επαφή του Όρτσελ με τον Γερμανό υπουργό Οικονομικών Λαρς Κλίνγκμπαϊλ.

Η γερμανική κυβέρνηση είχε αρχικά αντιδράσει έντονα στον τρόπο με τον οποίο η UniCredit προσέγγισε την Commerzbank και για μεγάλο διάστημα απέφευγε τις απευθείας επαφές με τον Ιταλό τραπεζίτη.

Η στάση του Βερολίνου άρχισε να αλλάζει μετά την καλοκαιρινή πρόταση εξαγοράς, η οποία επέτρεψε στην UniCredit να αποκτήσει αρκετές μετοχές ώστε να βρίσκεται πλέον σε θέση ουσιαστικού ελέγχου της γερμανικής τράπεζας.

Η Commerzbank θεωρείται στρατηγικής σημασίας για τη γερμανική οικονομία, καθώς διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη χρηματοδότηση επιχειρήσεων, ιδιαίτερα των μικρομεσαίων εταιρειών.

Παράλληλα, η παρουσία της στη Φρανκφούρτη αποτελεί κρίσιμο ζήτημα για τη γερμανική κυβέρνηση, η οποία επιδιώκει να διατηρήσει τον ρόλο της πόλης ως διεθνούς χρηματοοικονομικού κέντρου.

Δύο χρόνια το «φλερτ» UniCredit – Commerzbank

Ο Αντρέα Ορσέλ επιδιώκει την απόκτηση της Commerzbank εδώ και περίπου δύο χρόνια, όμως η άνοδος της μετοχής της γερμανικής τράπεζας και η αντίθεση του Βερολίνου καθυστέρησαν την εξέλιξη της συμφωνίας.

Η επίσημη πρόταση εξαγοράς που κατατέθηκε νωρίτερα μέσα στο έτος, χωρίς ουσιαστικά μεγάλο premium για τους μετόχους, εξασφάλισε τελικά στην UniCredit επαρκές ποσοστό ώστε η συμμετοχή της να πλησιάζει το 50%.

Το γερμανικό κράτος διατηρεί περίπου 13% των δικαιωμάτων ψήφου στην Commerzbank και αποτελεί τον δεύτερο μεγαλύτερο μέτοχο μετά την UniCredit.

Την ίδια ώρα, η Commerzbank ξεκινά πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών ύψους έως 1,2 δισ. ευρώ, το οποίο θα αυξήσει περαιτέρω το ποσοστό της UniCredit μετά την ακύρωση των μετοχών που θα αποκτηθούν.

Η κίνηση αυτή αποτελεί μέρος της στρατηγικής της διευθύνουσας συμβούλου της Commerzbank, Μπετίνα Ορλόπ, για μεγαλύτερες επιστροφές κεφαλαίου στους επενδυτές.

Αβεβαιότητα για την ηγεσία της Commerzbank

Η Ορλόπ έχει αφήσει να εννοηθεί ότι η παραμονή της στη θέση της διευθύνουσας συμβούλου θα εξαρτηθεί από το αν θα μπορέσει να συμφωνήσει σε μια κοινή στρατηγική με το εποπτικό συμβούλιο, μετά την τοποθέτηση εκπροσώπου της UniCredit στη διοίκηση.

Ο Ορσέλ έχει ήδη αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο αλλαγών στη σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου της Commerzbank, εφόσον η UniCredit αποκτήσει τον πλήρη έλεγχο.

Η επόμενη φάση της διαδικασίας αναμένεται να κριθεί στις συνομιλίες με τη γερμανική κυβέρνηση, η οποία προσπαθεί να ισορροπήσει ανάμεσα στην προστασία της εθνικής τραπεζικής παρουσίας και στη νέα πραγματικότητα που δημιουργεί η επέκταση της UniCredit.

Διαβάστε ακόμη

Ελ Εριάν στο CNBC: Το παγκόσμιο sell-off στα ομόλογα θα συνεχιστεί – Οι τρεις χώρες που ανησυχούν τις αγορές

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Προσωρινός ανάδοχος για τα οδικά έργα Θεσσαλονίκη – Έδεσσα και Δράμα – Αμφίπολη

Προσωπικά δεδομένα 160 εκατ. Αμερικανών στα χέρια χάκερ – Έρευνα του FBI για τη μεγαλύτερη διαρροή

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ