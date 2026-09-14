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Eναν συγκρατημένα θετικό τόνο υιοθέτησε ο Γερμανός υπουργός Οικονομικών, Λαρς Κλίνγκμπαϊλ, μετά τη συνάντησή του με τον διευθύνοντα σύμβουλο της UniCredit, Αντρέα Ορσέλ, κατά την οποία παρουσίασε τις απαιτήσεις που θέλει να τηρήσει η ιταλική τράπεζα όταν αποκτήσει τον έλεγχο της Commerzbank.

«Κατέστησα σαφές, σε μια εποικοδομητική συζήτηση με τον κ. Ορσέλ, ότι οι περαιτέρω διαπραγματεύσεις πρέπει να διεξαχθούν με υπευθυνότητα», ανέφερε ο Κλίνγκμπαϊλ σε δήλωσή του μετά τη συνάντηση της Δευτέρας.

Όπως τόνισε, είναι κρίσιμο η Commerzbank να συνεχίσει να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη χρηματοδότηση της γερμανικής οικονομίας και ιδιαίτερα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Ο Γερμανός υπουργός αναφέρθηκε επίσης στους περισσότερους από 40.000 εργαζομένους της Commerzbank, επισημαίνοντας ότι το Βερολίνο στέκεται στο πλευρό τους κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου αβεβαιότητας.

«Αναμένουμε η Commerzbank να παραμείνει εισηγμένη εταιρεία με έδρα τη Φρανκφούρτη και να συνεχίσει την ισχυρή δραστηριότητά της με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τόσο στη Γερμανία όσο και διεθνώς», πρόσθεσε.

Οι όροι του Βερολίνου

Η συνάντηση σηματοδοτεί την πρώτη φορά που η γερμανική κυβέρνηση, η οποία κατέχει περίπου το 13% της Commerzbank, περιγράφει τόσο συγκεκριμένα τις προϋποθέσεις που αναμένει να εκπληρώσει ο Ορσέλ για την εξαγορά της δεύτερης μεγαλύτερης εισηγμένης τράπεζας της Γερμανίας.

Ο επικεφαλής της UniCredit επιδιώκει δημοσίως εδώ και περίπου δύο χρόνια τη συμφωνία, παρά τις έντονες αντιδράσεις που είχαν εκφραστεί τόσο από την ίδια την Commerzbank όσο και από τη γερμανική πολιτική ηγεσία.

Οι διαπραγματεύσεις απέκτησαν νέα δυναμική αφότου η UniCredit εξασφάλισε λίγο λιγότερο από το 50% των μετοχών της Commerzbank στο πλαίσιο της επίσημης προσφοράς που πραγματοποιήθηκε το καλοκαίρι.

«Οι δύο τράπεζες βρίσκονται πλέον σε διαφορετικό στάδιο, καθώς διαπραγματεύονται μια συναλλαγή», δήλωσε νωρίτερα τη Δευτέρα ο εκπρόσωπος του γερμανικού υπουργείου Οικονομικών, Μαξιμίλιαν Καλ. «Δεν πρόκειται πλέον για μια εχθρική εξαγορά, αλλά για την εξεύρεση της καλύτερης πορείας για τις δύο τράπεζες», πρόσθεσε.

Το Βερολίνο κρατά το 13%

Δεδομένου του μεγέθους που θα έχει η δραστηριότητα ενός ενιαίου τραπεζικού ομίλου στη Γερμανία, το Βερολίνο θεωρεί επίσης απαραίτητο να υπάρχει κάποια μορφή εκπροσώπησης της Commerzbank στην UniCredit, σύμφωνα με πηγές με γνώση των συζητήσεων.

Η γερμανική κυβέρνηση επιθυμεί παράλληλα να διατηρήσει τις δύο θέσεις που διαθέτει στο εποπτικό συμβούλιο της Commerzbank για όσο διάστημα παραμένει μέτοχος της τράπεζας.

Στο παρόν στάδιο, το Βερολίνο δεν είναι διατεθειμένο να συζητήσει την πώληση του ποσοστού του, περίπου 13%, στην UniCredit.

Η γερμανική κυβέρνηση είχε προηγουμένως απορρίψει ως υπερβολικά χαμηλή την προσφορά εξαγοράς της UniCredit, η οποία ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο. Η ιταλική τράπεζα είχε προσφέρει 0,485 δικές της μετοχές για κάθε μία μετοχή της Commerzbank, πρόταση που ουσιαστικά δεν περιλάμβανε premium.

Μια πλήρης εξαγορά θα αποτελούσε τη μεγαλύτερη τραπεζική συμφωνία στην Ευρώπη εδώ και σχεδόν δύο δεκαετίες, με δεδομένο ότι η χρηματιστηριακή αξία της Commerzbank ανέρχεται σε περίπου 46 δισ. ευρώ.

Η κόντρα για τη στρατηγική

Ο Αντρέα Ορσέλ έχει ήδη παρουσιάσει στρατηγικό σχέδιο για την Commerzbank, το οποίο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, περιορισμό του μεγάλου διεθνούς δικτύου γραφείων της γερμανικής τράπεζας.

Η διευθύνουσα σύμβουλος της Commerzbank, Μπετίνα Όρλοπ, αντιτίθεται έντονα σε αυτή την κατεύθυνση.

Οι δύο επικεφαλής πραγματοποίησαν τον προηγούμενο μήνα τις πρώτες επίσημες συνομιλίες τους σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης της αναμενόμενης αλλαγής ελέγχου.

Οι επαφές αναμένεται να συνεχιστούν τις επόμενες εβδομάδες και μήνες, ωστόσο η πρώτη συνάντηση κατέδειξε ότι η επίτευξη συμφωνίας δεν θα είναι εύκολη. Τα στελέχη της UniCredit εξακολουθούν να υποστηρίζουν τις στρατηγικές προτάσεις που έχουν ήδη παρουσιάσει, ενώ η διοίκηση της Commerzbank συνεχίζει να υπερασπίζεται το δικό της επιχειρηματικό σχέδιο.

Η UniCredit έχει αναφέρει ότι αναμένει να αποκτήσει πλήρη κυριότητα του ποσοστού της ακόμη και από το τέταρτο τρίμηνο, εφόσον λάβει τις απαιτούμενες κανονιστικές εγκρίσεις, εξέλιξη που θα της επέτρεπε να αναλάβει τον έλεγχο της Commerzbank.

Η ιταλική τράπεζα έχει αφήσει επίσης ανοικτό το ενδεχόμενο αντικατάστασης της ανώτατης διοίκησης, εφόσον κριθεί απαραίτητο. Καθώς στις γενικές συνελεύσεις συνήθως δεν ψηφίζει το σύνολο των μετόχων, ένα ποσοστό κοντά στο 50% θεωρείται πιθανότατα αρκετό ώστε η UniCredit να μπορεί να καθορίζει κρίσιμα ζητήματα στρατηγικής και διοίκησης.

«Η γερμανική κυβέρνηση θα συνεχίσει να ενεργεί προς το συμφέρον της γερμανικής Mittelstand, της Φρανκφούρτης ως χρηματοπιστωτικού κέντρου και των εργαζομένων της Commerzbank», κατέληξε ο Κλίνγκμπαϊλ.

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