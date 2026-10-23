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Η Ουκρανία εξετάζει το ενδεχόμενο να μετακινήσει τους τελωνειακούς ελέγχους εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τα φορτηγά που μεταφέρουν ουκρανικά σιτηρά προς εξαγωγή, σε μία προσπάθεια αποφυγής των ρωσικών drones, σύμφωνα με ένα σημερινό δημοσίευμα των Financial Times.

Τις τελευταίες εβδομάδες, φορτηγά που μεταφέρουν ουκρανικά γεωργικά προϊόντα έχουν δεχθεί επανειλημμένα επιθέσεις από ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη στα σύνορα με χώρες της ΕΕ. Γι’ αυτό και το Κίεβο διεξάγει συνομιλίες με την Πολωνία και τη Σλοβακία σχετικά με τη μετακίνηση τελωνειακών ελέγχων σε δικές τους περιοχές, προκειμένου να αυξηθεί η ασφάλεια των φορτηγών που μεταφέρουν εμπορεύματα, όπως αναφέρει το δημοσίευμα της εφημερίδας.

Οι επιθέσεις της Μόσχας κατέστησαν ουσιαστικά αδύνατη τη χρήση της παραδοσιακής θαλάσσιας οδού μέσω της Μαύρης Θάλασσας, με αποτέλεσμα η Ουκρανία να πραγματοποιεί το μεγαλύτερο μέρος των γεωργικών εξαγωγών της μέσω οδικών δικτύων, ποτάμιων και σιδηροδρόμων εντός της ΕΕ.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Ουκρανίας ανέφερε ότι το Κίεβο έχει δημιουργήσει κοινά σημεία ελέγχου των συνόρων με τη Μολδαβία, αλλά επιδιώκει να «διευρύνει» την πρωτοβουλία αυτή και με άλλες γειτονικές χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Πολωνίας.

Η κίνηση αυτή υπαγορεύτηκε από «αυτό το νέο περιβάλλον ασφαλείας, στο οποίο η Ρωσία επιδιώκει σκόπιμα να πλήξει τα σύνορά μας, να διαταράξει την εφοδιαστική αλυσίδα και τις μεταφορές, καθώς και να παρεμποδίσει τη διακίνηση εμπορευμάτων πέρα ​​από τα σύνορα», δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου. Το Κίεβο προσπαθεί να οριστικοποιήσει τη συμφωνία με την Πολωνία «το συντομότερο δυνατόν», πρόσθεσε.