Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Σε μια περίοδο αυξημένης στρατιωτικής κινητικότητας στην Ερυθρά Θάλασσα, η Ευρωπαϊκή Ένωση προχωρά σε στενότερο επιχειρησιακό συντονισμό της ναυτικής επιχείρησης «ΑΣΠΙΔΕΣ» με τον συνασπισμό υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας, επιδιώκοντας να περιορίσει τον κίνδυνο εμπλοκής των ευρωπαϊκών δυνάμεων στην ευρύτερη σύγκρουση με τους Χούθι της Υεμένης.

Σύμφωνα με ενημέρωση της εταιρείας ναυτιλιακής ασφάλειας EOS Risk Group, με ημερομηνία αναφοράς την 21η Οκτωβρίου, η ΕΕ έχει επιβεβαιώσει ότι η επιχείρηση «ΑΣΠΙΔΕΣ» βρίσκεται σε διαδικασία συντονισμού με τον σαουδαραβικό συνασπισμό και πρόκειται να ορίσει αξιωματικό σύνδεσμο, προκειμένου να αποφεύγονται επικαλύψεις μεταξύ των στρατιωτικών δραστηριοτήτων στην περιοχή.

Η συγκεκριμένη κίνηση αποκτά ιδιαίτερη σημασία για την εμπορική ναυτιλία, καθώς στη νότια Ερυθρά Θάλασσα και στον Κόλπο του Άντεν δραστηριοποιούνται πλέον διαφορετικές ναυτικές δυνάμεις, με ξεχωριστές αποστολές και επιχειρησιακούς κανόνες.

Η ευρωπαϊκή πλευρά, σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση, έχει καταστήσει σαφές ότι η επιχείρηση «ΑΣΠΙΔΕΣ» δεν πρόκειται να συμμετάσχει σε επιθετικές στρατιωτικές ενέργειες εναντίον στόχων των Χούθι. Η αποστολή της παραμένει προσανατολισμένη στην προστασία των εμπορικών πλοίων και στην ασφαλή διέλευσή τους από μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς του διεθνούς εμπορίου.

Ο συντονισμός με τις δυνάμεις της Σαουδικής Αραβίας αναμένεται να περιοριστεί στην ανταλλαγή πληροφοριών και στην αποφυγή επιχειρησιακών συγκρούσεων ή παρεμβολών μεταξύ των διαφορετικών ναυτικών σχηματισμών.

Η EOS Risk Group εκτιμά ότι η χρήση θανατηφόρας βίας από τις ευρωπαϊκές δυνάμεις θα εξακολουθήσει, κατά πάσα πιθανότητα, να περιορίζεται σε περιπτώσεις άμυνας των εμπορικών πλοίων που συνοδεύουν κατά τη διέλευσή τους.

Ωστόσο, η παράλληλη παρουσία της ευρωπαϊκής επιχείρησης, εθνικών ναυτικών δυνάμεων που πραγματοποιούν ανεξάρτητες συνοδείες και του συνασπισμού υπό τη Σαουδική Αραβία δημιουργεί ένα ολοένα πιο σύνθετο περιβάλλον ασφάλειας.

Η βασική ανησυχία αφορά τον τρόπο με τον οποίο οι Χούθι ενδέχεται να ερμηνεύσουν αυτή τη συγκέντρωση στρατιωτικών δυνάμεων. Κατά την ανάλυση της EOS Risk Group, υπάρχει κίνδυνος να θεωρήσουν ότι η αντιπαράθεσή τους με τη Σαουδική Αραβία αποκτά ευρύτερο διεθνή χαρακτήρα, γεγονός που θα μπορούσε να οδηγήσει σε περαιτέρω κλιμάκωση.

Για τις ναυτιλιακές εταιρείες, η εξέλιξη αυτή προσθέτει έναν ακόμη παράγοντα αβεβαιότητας στον σχεδιασμό των ταξιδιών μέσω της Ερυθράς Θάλασσας. Η ύπαρξη περισσότερων στρατιωτικών δυνάμεων δεν συνεπάγεται αυτομάτως και μείωση του κινδύνου, ιδιαίτερα όταν οι διαφορετικές επιχειρήσεις μπορεί να εκληφθούν από τους Χούθι ως μέρος μιας ενιαίας στρατιωτικής κινητοποίησης.

Σε αυτό το περιβάλλον, ο σαφής διαχωρισμός της αμυντικής αποστολής της επιχείρησης «ΑΣΠΙΔΕΣ» από τις επιθετικές δραστηριότητες άλλων δυνάμεων αποτελεί κρίσιμη παράμετρο για την προστασία των εμπορικών πλοίων και των πληρωμάτων τους.

Η Ερυθρά Θάλασσα παραμένει έτσι ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο μέτωπο για τη διεθνή ναυτιλία, με τον επιχειρησιακό συντονισμό να αποκτά αυξανόμενη σημασία, χωρίς όμως να εξαλείφει τον κίνδυνο νέων επιθέσεων ή στρατιωτικής κλιμάκωσης.