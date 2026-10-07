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Σε ένα ευρύτερο κοινωνικό κίνημα που ξεπερνά πλέον τα όρια των σχολείων εξελίσσεται η μαθητική εξέγερση στη Γαλλία. Η τρίτη μεγάλη ημέρα κινητοποιήσεων έφερε εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους στους δρόμους, με μαθητές και φοιτητές να πλαισιώνονται αυτή τη φορά μαζικά από εκπαιδευτικούς, γονείς, συνδικαλιστές, αιρετούς και απλούς πολίτες.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών, 266.000 άνθρωποι διαδήλωσαν σε ολόκληρη τη Γαλλία, εκ των οποίων 56.000 στο Παρίσι. Οι μαθητικές και φοιτητικές οργανώσεις ανεβάζουν τη συμμετοχή στους 450.000 διαδηλωτές, με 100.000 στη γαλλική πρωτεύουσα.

Η ημέρα κύλησε στις περισσότερες πόλεις σε σχετικά ήρεμο κλίμα, αν και στο τέλος της πορείας στο Παρίσι σημειώθηκαν επεισόδια, ενώ συνολικά πραγματοποιήθηκαν 488 προσαγωγές.

Από τα σχολεία στους δρόμους

Σε Λιλ, Μασσαλία, Λυών, Παρίσι, Κλερμόν-Φεράν, Ρεν και πολλές ακόμη πόλεις, μαθητές που μέχρι τώρα περιορίζονταν σε αποκλεισμούς και συγκεντρώσεις γύρω από τα σχολεία τους κατέβηκαν μαζικά στις κεντρικές πορείες.

Πολλοί διαδήλωναν για πρώτη φορά. Και τα αιτήματα επαναλαμβάνονταν από πόλη σε πόλη: ελλείψεις εκπαιδευτικών, υπερφορτωμένες τάξεις, προβληματικά ωρολόγια προγράμματα, ανεπαρκείς υποδομές και έλλειψη χρηματοδότησης.

Στη Νιμ, όπου οι αρχές υπολόγισαν τους διαδηλωτές σε 13.500, μαθητές περιέγραψαν τάξεις με 36 παιδιά και θερμοκρασίες που φθάνουν τους 40 βαθμούς Κελσίου σε περιόδους καύσωνα, ζητώντας παράλληλα αλλαγές στο σύστημα Parcoursup για την πρόσβαση στην ανώτατη εκπαίδευση.

Από τα προάστια μέχρι τα πιο προνομιούχα σχολεία

Ιδιαίτερη σημασία αποκτά η κοινωνική διεύρυνση των κινητοποιήσεων. Στην παρισινή πορεία βρέθηκαν δίπλα δίπλα μαθητές από σχολεία του Σεν-Σεν-Ντενί, μιας από τις περιοχές με τις μεγαλύτερες κοινωνικές ανισότητες, και μαθητές από πιο προνομιούχα εκπαιδευτικά ιδρύματα του Παρισιού.

Μαθήτριες από το λύκειο Marcelin-Berthelot του Παντέν περιέγραψαν σχολικές εγκαταστάσεις με τρύπες στους τοίχους και διαρροές νερού μέσα στις αίθουσες, καταγγέλλοντας την έλλειψη πόρων.

Ακόμη και μαθητές ιδιωτικών σχολείων που αναγνωρίζουν ότι οι δικές τους συνθήκες είναι καλύτερες κατέβηκαν στους δρόμους ζητώντας περισσότερα χρήματα για τη δημόσια εκπαίδευση και ένα δικαιότερο εκπαιδευτικό σύστημα.

Η τάση αποτυπώθηκε ακόμη πιο έντονα στο Massillon, ένα από τα πλέον προνομιούχα ιδιωτικά λύκεια της χώρας και ένα σχολείο που κάθε άλλο παρά παράδοση στις μαθητικές κινητοποιήσεις διαθέτει.

«Γνωρίζουμε ότι είμαστε προνομιούχοι, αλλά η νεολαία είμαστε όλοι εμείς», δήλωσε μία μαθήτρια, ενώ μία από τις αφίσες στο σχολείο έγραφε: «Ιδιωτικά και δημόσια, όλοι παιδιά της Δημοκρατίας».

Φοιτητές και καθηγητές στο πλευρό των μαθητών

Η κινητοποίηση επεκτάθηκε και στα πανεπιστήμια. Περίπου το 40% των δημόσιων ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης επηρεάστηκε από τις διαμαρτυρίες την Τρίτη, σύμφωνα με το υπουργείο Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Στο Κλερμόν-Φεράν, φοιτητές απέκλεισαν όλες τις εισόδους του πανεπιστημίου Clermont-Auvergne, με εκπρόσωπό τους να επισημαίνει ότι δεν επιδιώκουν να οικειοποιηθούν τη μαθητική κινητοποίηση, αλλά να τη στηρίξουν, καθώς πολλά από τα αιτήματά τους είναι κοινά.

Στους δρόμους κατέβηκαν επίσης πολλοί εκπαιδευτικοί. «Οι νέοι υπερασπίζονται τη δημόσια υπηρεσία την ώρα που οι ενήλικες είχαν αρχίσει να εγκαταλείπουν. Δεν έχουν παραιτηθεί», ανέφερε εκπαιδευτικός που συμμετείχε στην πορεία της Λυών.

Σε ένα από τα πλακάτ που κρατούσαν καθηγητές αναγραφόταν: «Μαθητές, οι φωνές σας μας ανυψώνουν».

Η αστυνομική βία γίνεται δεύτερο μέτωπο

Στα αρχικά αιτήματα για τις συνθήκες εκπαίδευσης έχει πλέον προστεθεί ένας δεύτερος παράγοντας που τροφοδοτεί την οργή και διευρύνει τις κινητοποιήσεις: η αντίδραση στις αστυνομικές επεμβάσεις κατά τους αποκλεισμούς σχολείων από τα τέλη Σεπτεμβρίου.

Η ένταση κορυφώθηκε μετά τον σοβαρό τραυματισμό ενός 15χρονου στη Λανς, ο οποίος έχασε το χέρι του από χειροβομβίδα τη Δευτέρα. Στις διαδηλώσεις εμφανίστηκε το σύνθημα «Πόρους, όχι ακρωτηριασμούς».

Στην Τουρ, ένας 16χρονος έχασε την όρασή του από το ένα μάτι, με την εισαγγελέα να αναφέρει ότι τα τραύματά του είναι συμβατά με βολή αμυντικού εκτοξευτήρα LBD.

Παράλληλα, ένας 14χρονος τραυματίστηκε στο πρόσωπο στο Σεν-Ουέν-λομόν από δακρυγόνο που, σύμφωνα με το δημοσίευμα, εκτοξεύθηκε από πολύ μικρή απόσταση. Αστυνομικός τέθηκε υπό επίσημη έρευνα για την υπόθεση.

Γονείς στους δρόμους για να «προστατεύσουν» τα παιδιά τους

Τα περιστατικά αυτά ώθησαν και πολλούς γονείς να κατέβουν στους δρόμους, όχι μόνο για να υποστηρίξουν τα αιτήματα των μαθητών αλλά και, όπως λένε, για να λειτουργήσουν ως ασπίδα ανάμεσα στα παιδιά και στις δυνάμεις ασφαλείας.

Στη Λιλ, ένας πατέρας πήρε άδεια από τη δουλειά του προκειμένου να διαδηλώσει στη θέση του γιου του, επειδή φοβήθηκε μετά τον τραυματισμό του 15χρονου στη Λανς.

Στο Παρίσι, έξω από το λύκειο Hélène-Boucher, γονείς, συνδικαλιστές, μέλη της Ένωσης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και αιρετοί σχημάτισαν ανθρώπινη αλυσίδα ανάμεσα στους μαθητές και τους χωροφύλακες.

«Υπάρχουν αστυνομικοί, υπάρχει ο γιος μου, μένω μπροστά για να τον προστατεύσω», δήλωσε μία μητέρα.

891 λύκεια με αναστολή μαθημάτων

Η έκταση των κινητοποιήσεων αποτυπώνεται και στη λειτουργία των σχολείων. Σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας, σε 891 από τα περίπου 3.700 λύκεια της Γαλλίας τα μαθήματα ανεστάλησαν πλήρως ή εν μέρει την Τρίτη.

Στην Ιλ-ντε-Φρανς, όπου φοιτά περίπου το 20% των μαθητών λυκείου της χώρας, 250 σχολεία παρέμειναν κλειστά, δηλαδή περίπου τα μισά, ενώ ακόμη 25 επηρεάστηκαν από κινητοποιήσεις, ορισμένες από τις οποίες συνοδεύτηκαν από επεισόδια.

Οι διαδοχικές αναστολές λειτουργίας, ωστόσο, δεν περιόρισαν το κίνημα. Αντίθετα, οι κινητοποιήσεις εμφανίστηκαν σε σχολεία που μέχρι τώρα δεν συμμετείχαν, ενισχύοντας την εικόνα μιας διαμαρτυρίας που ξεφεύγει πλέον από τα παραδοσιακά κέντρα μαθητικού ακτιβισμού.

Ο Λεκορνί ζητεί πλέον «πολιτική απάντηση»

Η έκταση της κινητοποίησης ανάγκασε και την κυβέρνηση να αλλάξει τόνο. Μιλώντας στην Εθνοσυνέλευση, ο Πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί δήλωσε ότι απαιτείται πλέον μια «πολιτική απάντηση» στο μαθητικό κίνημα.

Αναγνώρισε ότι η «δυσαρέσκεια» και η «αγωνία» που εκφράζουν οι μαθητές είναι «πραγματικές» και πρέπει να ακουστούν «με μεγάλη ταπεινότητα», επιμένοντας παράλληλα στην ανάγκη αντιμετώπισης της πολιτικής εκμετάλλευσης των κινητοποιήσεων.

Η μεταβολή του τόνου είναι σημαντική έπειτα από μία εβδομάδα κατά την οποία η κυβερνητική γραμμή επικεντρωνόταν κυρίως στην ασφάλεια. Ωστόσο, ο Λεκορνί δεν ανακοίνωσε συγκεκριμένα μέτρα, αφήνοντας μόνο ανοικτό το ενδεχόμενο παρεμβάσεων στο πλαίσιο των επερχόμενων δημοσιονομικών συζητήσεων.

Νέες κινητοποιήσεις την Πέμπτη – Ζητούν 10 δισ. ευρώ

Η απάντηση δεν ικανοποίησε τις μαθητικές και φοιτητικές οργανώσεις, οι οποίες έχουν ήδη καλέσει σε συνέχιση των κινητοποιήσεων την Πέμπτη.

«Θα συνεχίσουμε τους αποκλεισμούς όσο δεν υπάρχουν 10 δισ. ευρώ στο τραπέζι», προειδοποίησε η πρόεδρος της FAGE, Σουζάν Νιντάμ. Το ποσό αντιστοιχεί, σύμφωνα με τη μεγαλύτερη φοιτητική οργάνωση της χώρας, στο κόστος δέκα επειγόντων μέτρων που παρουσίασαν από κοινού μαθητές και φοιτητές στις 5 Οκτωβρίου.

«Μέχρι στιγμής δεν έχουμε ούτε ένα από τα δέκα», σημείωσε, ζητώντας από την κυβέρνηση να κάνει τουλάχιστον ένα πρώτο βήμα και να ανοίξει τον διάλογο.

Μετά την τρίτη ημέρα μαζικών κινητοποιήσεων, το γαλλικό μαθητικό κίνημα έχει πλέον ξεπεράσει τα όρια μιας διαμαρτυρίας για τις συνθήκες στα σχολεία. Η συμμετοχή φοιτητών, καθηγητών, γονέων και πολιτών, σε συνδυασμό με την οργή για τις αστυνομικές επεμβάσεις, έχει μετατρέψει την κινητοποίηση σε ευρύτερη κοινωνική πίεση προς την κυβέρνηση, με το επόμενο κρίσιμο τεστ να έρχεται ήδη την Πέμπτη.

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