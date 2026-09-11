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Ο Υπουργός Οικονομικών της Γαλλίας, Ρολάν Λεσκίρ, μείωσε την Παρασκευή την πρόβλεψη της κυβέρνησης για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας φέτος, επιβαρύνοντας περαιτέρω τις προσπάθειες για τη συγκράτηση του διογκωμένου δημοσιονομικού ελλείμματος.

Το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν θα μεγεθυνθεί κατά 0,5% το 2026, από προηγούμενη εκτίμηση για 0,7%, δήλωσε ο ίδιος σε συνέντευξη Τύπου την Παρασκευή.

Για το επόμενο έτος, ο Λεσκίρ πρόσθεσε ότι αναμένει η οικονομική παραγωγή να αυξηθεί κατά 1%.

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