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Ο Ντόναλντ Τραμπ μπορεί να έχει υποστεί πολιτικό πλήγμα από τις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ, αλλά παραμένει ένας εξαιρετικά ισχυρός και απρόβλεπτος παράγοντας, που έχει στραμμένη την προσοχή του στην υστεροφημία του.

Μετά τη συντριπτική εκλογική ήττα του Ρεπουμπλικανικού Κόμματός του, οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις έχουν σε μεγάλο βαθμό αποφύγει να εκδηλώσουν δημοσίως την ικανοποίησή τους, αναγνωρίζοντας ότι πρέπει να διατηρήσουν καλές σχέσεις με τον Τραμπ.

Δεν γνωρίζουν αν ένας Τραμπ που διανύει το υπόλοιπο της θητείας του χωρίς προοπτική επανεκλογής θα μετατραπεί σε έναν οργισμένο πρόεδρο, μεταδίδουν οι New York Times. Αντιλαμβάνονται, ωστόσο, σύμφωνα με αξιωματούχους και αναλυτές, ότι το νέο Κογκρέσο θα έχει περιορισμένες μόνο δυνατότητες να θέσει φραγμούς στην εξωτερική πολιτική του. Πιστεύουν επίσης ότι επιθυμεί να αφήσει το αποτύπωμά του όχι μόνο στην Ουάσιγκτον, αλλά και στις διεθνείς υποθέσεις, όπου διαθέτει ευρεία ελευθερία κινήσεων.

Βραχυπρόθεσμα, αναμένουν ότι θα επιδιώξει με όσα μέσα διαθέτει να επιλύσει τις συγκρούσεις στο Ιράν και την Ουκρανία και ότι θα συνεχίσει να πιέζει την Ευρώπη να αναλάβει μεγαλύτερη ευθύνη για την άμυνά της. Θεωρούν επίσης δεδομένο ότι ο Τραμπ θα εξακολουθήσει να επικεντρώνεται στο Δυτικό Ημισφαίριο, ιδίως στη Βενεζουέλα και την Κούβα.

Κοιτάζοντας προς το μέλλον, οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι θα θελήσουν να προσεγγίσουν τα νέα πρόσωπα στο Κογκρέσο, ώστε να κατανοήσουν καλύτερα τις αλλαγές που συντελούνται στις Ηνωμένες Πολιτείες και να προσπαθήσουν να πείσουν μια νέα γενιά πολιτικών και επιχειρηματικών ηγετών ότι η διατλαντική σχέση μπορεί να προσαρμοστεί στις νέες συνθήκες και παραμένει ζωτικής σημασίας για τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα της Αμερικής.

«Οι Ευρωπαίοι πρέπει να προσπαθήσουν να διατηρήσουν το ενδιαφέρον της κυβέρνησης Τραμπ για την Ευρώπη, επομένως δεν θέλουμε να ρίξουμε λάδι στη φωτιά πανηγυρίζοντας για την ήττα του», δήλωσε ο Βόλφγκανγκ Ίσινγκερ, πρώην πρεσβευτής της Γερμανίας στην Ουάσιγκτον και πρόεδρος της Διάσκεψης του Μονάχου για την Ασφάλεια. «Ας αφήσουμε τους Αμερικανούς να πανηγυρίσουν. Αν εμείς πανηγυρίζουμε για τη νίκη της αντιπολίτευσης, δεν κάνουμε τη δουλειά μας».

Ταυτόχρονα, είπε, είναι η κατάλληλη στιγμή για τους Ευρωπαίους να εντείνουν τις επαφές τους σε ολόκληρες τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Μόνο τα τελευταία δύο χρόνια, ο Τραμπ έχει προκαλέσει σοβαρούς κλυδωνισμούς στη διατλαντική σχέση, αμφισβητώντας τη χρησιμότητα του ΝΑΤΟ, απειλώντας να καταλάβει τη Γροιλανδία από έναν σύμμαχο στο ΝΑΤΟ και περιορίζοντας την αμερικανική υποστήριξη προς την Ουκρανία, η οποία αντιμετωπίζει τη ρωσική εισβολή.

Η μακροπρόθεσμη ελπίδα είναι να υπάρξει μια πιο παραγωγική σχέση μετά την εκλογή νέου προέδρου το 2028. Υπάρχει μια γενική παραδοχή ότι, ανεξάρτητα από το ποιος θα κερδίσει, δεν υπάρχει επιστροφή στις θερμές σχέσεις της περιόδου Μπάιντεν, δήλωσε ο Τόρστεν Μπέννερ, διευθυντής του Ινστιτούτου Παγκόσμιας Δημόσιας Πολιτικής στο Βερολίνο. Για τους Ευρωπαίους, το δίδαγμα θα πρέπει να είναι σαφές, είπε: «Να διπλασιάσουμε τις προσπάθειές μας ώστε να μπορούμε να υπερασπιστούμε τους εαυτούς μας χωρίς να βασιζόμαστε στις ΗΠΑ».

Τα πιο επείγοντα ζητήματα: Ιράν και Ουκρανία

Οι πιο άμεσες ανησυχίες αφορούν τους πολέμους στην Ουκρανία και το Ιράν, καθώς και τις αποφάσεις που θα λάβει ο Τραμπ για την παρουσία των αμερικανικών στρατευμάτων στην Ευρώπη και τις περιοχές όπου θα αναπτυχθούν.

Η προσέγγιση του Τραμπ προς τον Βλαντίμιρ Πούτιν, με την προσφορά επιχειρηματικών συμφωνιών στους Ρώσους, συναντήσεων υψηλού επιπέδου και τερματισμού της διπλωματικής απομόνωσης, έρχεται σε αντίθεση με τις ευρωπαϊκές προσπάθειες και τις υπονομεύει, καθώς η Ευρώπη επιδιώκει να αυξήσει την οικονομική και διπλωματική πίεση προς τη Ρωσία προκειμένου να σταματήσει ο πόλεμος στην Ουκρανία.

«Για την Ευρώπη, ο μεγαλύτερος κίνδυνος προέρχεται από την αλλοπρόσαλλη πολιτική του Τραμπ απέναντι στη Ρωσία και την Ουκρανία», δήλωσε η Ντανιέλα Σβάρτσερ, πρόεδρος της Σχολής Χέρτι και καθηγήτρια ευρωπαϊκής διακυβέρνησης και γεωπολιτικής.

Οι αμερικανικές προσπάθειες θα συνεχιστούν την επόμενη εβδομάδα, με προγραμματισμένη τριμερή συνάντηση στο Άμπου Ντάμπι μεταξύ Αμερικανών, Ρώσων και Ουκρανών απεσταλμένων, προκειμένου να συζητηθούν βήματα προς μια συνθήκη ειρήνης και μελλοντικές εγγυήσεις ασφαλείας που «ενδέχεται να περιλαμβάνουν ολόκληρη την Ευρώπη», όπως δήλωσε ο Τραμπ την Πέμπτη. Ευρωπαίοι αξιωματούχοι θα βρίσκονται εκεί για να υποστηρίξουν την Ουκρανία, αλλά είναι απίθανο να συμμετάσχουν στις ίδιες τις συνομιλίες. Οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι δεν εκφράζουν ιδιαίτερη αισιοδοξία ότι ο Πούτιν είναι αυτή τη στιγμή διατεθειμένος να προχωρήσει σε ουσιαστικές διαπραγματεύσεις, καθώς συνεχίζει να σφυροκοπά τις υποδομές της Ουκρανίας που εξυπηρετούν τον άμαχο πληθυσμό, ενόψει ενός δύσκολου χειμώνα.

Αν ο Τραμπ αντιμετωπίζει τον πόλεμο στην Ουκρανία ως ένα ζήτημα που θα καθορίσει την υστεροφημία του, το ίδιο ισχύει και για τον Πούτιν.

Οι αξιωματούχοι πιστεύουν ότι ο Πούτιν θα περιμένει να δει τι θα συμβεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και ποιο θα είναι το αποτέλεσμα των γαλλικών προεδρικών εκλογών την άνοιξη, όπου η Μαρίν Λεπέν, η πολιτικός της ακροδεξιάς που επιθυμεί να τερματίσει τη γαλλική οικονομική υποστήριξη προς την Ουκρανία, παραμένει το φαβορί. Ο Πούτιν διακρίνει επίσης ρήγματα στην Πολωνία και στη Γερμανία, όπου η κυβέρνηση είναι ιδιαίτερα αντιδημοφιλής και το μεγαλύτερο κόμμα της αντιπολίτευσης, αντιτίθεται στη βοήθεια προς την Ουκρανία.

Όσον αφορά το Ιράν, ο Τραμπ φαίνεται να επιθυμεί να διαπραγματευτεί αντί να κλιμακώσει έναν πόλεμο που έχει αποδειχθεί τόσο αντιδημοφιλής στους Αμερικανούς ψηφοφόρους, σύμφωνα με αξιωματούχους και αναλυτές. Μέχρι στιγμής έχει απορρίψει τις εκκλήσεις του Μπενιαμίν Νετανιάχου, του υπηρεσιακού πρωθυπουργού του Ισραήλ μετά τις εκλογές που δεν ανέδειξαν σαφή νικητή, να προχωρήσει σε κλιμάκωση. Το αβέβαιο μέλλον του Νετανιάχου και οι προσπάθειες του κυριότερου αντιπάλου του, Γκάντι Άιζενκοτ, να σχηματίσει κυβέρνηση αποτελούν πρόσθετους λόγους για να αναβληθεί μια εκστρατεία βομβαρδισμών, δήλωσε ο Άαρον Ντέιβιντ Μίλερ, πρώην διαπραγματευτής για τη Μέση Ανατολή, ο οποίος εργάζεται σήμερα στο Ίδρυμα Κάρνεγκι.

Λίγοι αξιωματούχοι ή αναλυτές πιστεύουν ότι νέα στρατιωτικά πλήγματα θα μπορούσαν να αλλάξουν ουσιαστικά τη στάση του Ιράν ή την πεποίθησή του ότι μπορεί να αντέξει περισσότερο από όσο θα διαρκέσει η αμερικανική πίεση. Ωστόσο, ένας απογοητευμένος Τραμπ ενδέχεται και πάλι να αποφασίσει να κλιμακώσει τον πόλεμο.