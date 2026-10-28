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Στη σημερινή απόφαση της Federal Reserve να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια στο εύρος 3,75%-4% αναφέρθηκε ο πρόεδρος της αμερικανικής κεντρικής τράπεζας, Κέβιν Γουόρς, στη συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε τη συνεδρίαση του Οκτωβρίου.

Η απόφαση, η οποία ήταν ευρέως αναμενόμενη από τις αγορές, δεν ελήφθη ομόφωνα, καθώς δύο μέλη της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Ανοικτής Αγοράς (FOMC), η Λίζα Κουκ και η Μπεθ Χάμακ, τάχθηκαν υπέρ αύξησης των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης.

Ο κ. Γουόρς αναφέρθηκε ιδιαίτερα στον επίμονο πληθωρισμό, αναγνωρίζοντας ότι ο δείκτης παραμένει υπερβολικά υψηλός, γεγονός που κρατά σε επιφυλακή το συμβούλιο για πιθανές νέες παρεμβάσεις.

Δεν επηρεαστήκαμε από τις εκλογές

Δεδομένου ότι οι ΗΠΑ μετρούν αντίστροφα για τις κρίσιμες ενδιάμεσες εκλογές της ερχόμενης Τρίτης, ο διοικητής της Fed ρωτήθηκε για το πως το συμβούλιο επηρεάστηκε από την επικαιρότητα, απαντώντας πως δεν υπήρξε καμία αναφορά ή συζήτηση στο συμβούλιο για πολιτικά ζητήματα.

«Μόλις πέρασα δύο ημέρες συνεδριάσεων με τους συναδέλφους μου. Δεν άκουσα ούτε μία κουβέντα για την πολιτική. Δεν έγινε καμία αναφορά σε πολιτικά ζητήματα, στις εκλογές ή σε όσα πρόκειται να συμβούν την επόμενη εβδομάδα», δήλωσε χαρακτηριστικά, αναφερόμενος στην επικείμενη κάλπη.

«Δεν άκουσα απολύτως τίποτα σχετικό και δεν πιστεύω ότι η πολιτική έπαιξε οποιονδήποτε ρόλο στην απόφαση, όχι μόνο για εμένα, αλλά και για τους συναδέλφους μου που συμμετείχαν στη συνεδρίαση», πρόσθεσε, απορρίπτοντας το ενδεχόμενο οι επικείμενες εκλογές να επηρέασαν την απόφαση της Fed για τα επιτόκια.

Υπερβολικά υψηλός ο πληθωρισμός

«Ο πληθωρισμός εξακολουθεί να είναι υπερβολικά υψηλός. Δουλειά μας είναι να τον μειώσουμε», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Γουόρς, επισημαίνοντας ωστόσο συνάμα την ανάγκη η κεντρική τράπεζα να ακολουθεί ένα προσεκτικό σχεδιασμό λαμβάνοντας υπόψη πρόσθετες πληροφορίες.

«Έχουμε καταστήσει σαφές ότι είμαστε έτοιμοι να αναλάβουμε δράση και έχουμε αποδείξει ότι διαθέτουμε τη βούληση να το πράξουμε», τόνισε.

Ο επικεφαλής της Fed εκτίμησε ότι η ανάπτυξη της αμερικανικής οικονομίας το τρίτο τρίμηνο πιθανότατα θα ξεπεράσει το 3%, ενώ πρόσθεσε ότι οι επιχειρηματικές επενδύσεις αναμένεται να καταγράψουν διψήφιο ποσοστό αύξησης.

Παράλληλα αναφέρθηκε στις χρηματοπιστωτικές συνθήκες, υπογραμμίζοντας ότι υπάρχουν ήδη ενδείξεις ότι έχουν γίνει πιο περιοριστικές. «Έχουμε αρχίσει να παρατηρούμε ορισμένες αλλαγές στις χρηματοπιστωτικές συνθήκες και στις συνθήκες χορήγησης πιστώσεων. Η πρόσβαση στη χρηματοδότηση έχει γίνει δυσκολότερη για ορισμένες επιχειρήσεις και νοικοκυριά, όπως περίπου αναμέναμε», τόνισε.

«Οι συμμετέχοντες στις αγορές γίνονται κάπως πιο επιλεκτικοί ως προς την κατανομή των κεφαλαίων τους», πρόσθεσε.

Ωστόσο, ο Γουόρς διευκρίνισε ότι δεν θα χαρακτήριζε τις χρηματοπιστωτικές συνθήκες συνολικά «σφιχτές», επισημαίνοντας ότι η εξέλιξή τους συμβάλλει στη διαμόρφωση των προϋποθέσεων για την επίτευξη σταθερότητας των τιμών.

Αλλαγές στις συνεδριάσεις

Ίσως η σημαντικότερη πρακτικά είδηση που προέκυψε από τις δηλώσεις Γουόρς ήταν η ανακοίνωση ότι η αμερικανική κεντρική τράπεζα θα περιορίσει τον αριθμό των συνεδριάσεων κατά τις οποίες τα μέλη της ψηφίζουν για τον καθορισμό των επιτοκίων. Ο συνολικός αριθμός τους από το 2027 δεν θα αλλάξει, ωστόσο μία συνεδρίαση θα επικεντρώνεται ευρύτερα στην κατεύθυνση της νομισματικής πολιτικής, δίχως να περιλαμβάνει αποφάσεις αναπροσαρμογής των επιτοκίων.

«Πιστεύουμε ότι οκτώ συνεδριάσεις ετησίως είναι ο κατάλληλος αριθμός για την Ομοσπονδιακή Επιτροπή Ανοικτής Αγοράς (FOMC). Ωστόσο, το 2027 μία από αυτές θα είναι αποκλειστικά αφιερωμένη στη γενικότερη στρατηγική της νομισματικής πολιτικής, χωρίς να προβλέπεται ψηφοφορία για το βασικό επιτόκιο ή έκδοση ανακοίνωσης για τη νομισματική πολιτική», δήλωσε ο Γουόρς.

Όπως εξήγησε, οι υπόλοιπες επτά συνεδριάσεις του 2027 θα πραγματοποιηθούν κανονικά, με αντικείμενο τη λήψη αποφάσεων για τη νομισματική πολιτική, ενώ η αλλαγή θα συνεχιστεί και θα διευρυνθεί το 2028.

«Το 2028 αναμένω ότι θα έχουμε δύο συνεδριάσεις αφιερωμένες στη συζήτηση της στρατηγικής και έξι συνεδριάσεις για τη λήψη αποφάσεων νομισματικής πολιτικής», πρόσθεσε.

Η αλλαγή αυτή “κουμπώνει” με το ευρύτερο μεταρρυθμιστικό όραμα του Κέβιν Γουόρς για τη Federal Reserve, το οποίο είχε παρουσιάσει πριν ακόμη αναλάβει την προεδρία της αμερικανικής κεντρικής τράπεζας.

Ο Γουόρς έχει ταχθεί υπέρ μιας Fed με λιγότερες παρεμβάσεις, πιο συγκρατημένη επικοινωνιακή πολιτική και μεγαλύτερη έμφαση στη μακροπρόθεσμη στρατηγική, αντί της συνεχούς καθοδήγησης των αγορών για την πορεία των επιτοκίων.

Ήδη από το καλοκαίρι είχε θέσει προς συζήτηση τη μείωση των συνεδριάσεων λήψης αποφάσεων από οκτώ σε έξι ετησίως, ενώ παράλληλα είχε προτείνει τον περιορισμό των προβλέψεων και των δημόσιων παρεμβάσεων των αξιωματούχων. Η απόφαση να αφιερωθούν ορισμένες συνεδριάσεις αποκλειστικά στη στρατηγική αποτελεί συνεπώς ένα πρώτο συγκεκριμένο βήμα προς την αναδιοργάνωση του τρόπου λειτουργίας της Fed, με στόχο να δοθεί μεγαλύτερο βάρος στη θεμελιώδη κατεύθυνση της νομισματικής πολιτικής και λιγότερο στις βραχυπρόθεσμες προσδοκίες των αγορών.