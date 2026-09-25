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Τι κάνει μια πόλη να ξεχωρίζει στον παγκόσμιο χάρτη και να αποτελεί ελκυστικό προορισμό για κατοίκους και επισκέπτες; Η απάντηση δεν βρίσκεται μόνο στην οικονομική ισχύ ή στα εμβληματικά κτίρια, αλλά σε έναν συνδυασμό παραγόντων που καθορίζουν την καθημερινή ζωή.

Ο Global Cities Index 2026 της Oxford Economics αξιολογεί 1.000 πόλεις σε πέντε βασικούς άξονες: διακυβέρνηση, οικονομία, ανθρώπινο κεφάλαιο, περιβάλλον και ποιότητα ζωής. Στην κορυφή της κατάταξης βρίσκονται η Νέα Υόρκη, το Λονδίνο και το Παρίσι, ενώ υψηλές επιδόσεις καταγράφουν επίσης πόλεις όπως το Σιάτλ και το Δουβλίνο.

Οι 10 κορυφαίες πόλεις για το 2026 είναι:

Νέα Υόρκη, ΗΠΑ Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο Παρίσι, Γαλλία Σιάτλ, ΗΠΑ Σαν Φρανσίσκο, ΗΠΑ Δουβλίνο, Ιρλανδία Βοστώνη, ΗΠΑ Σαν Χοσέ, ΗΠΑ Τόκιο, Ιαπωνία Ζυρίχη, Ελβετία

Παρά τις διαφορετικές τους ταυτότητες, οι κορυφαίες πόλεις μοιράζονται τέσσερα κοινά χαρακτηριστικά που εξηγούν γιατί παραμένουν τόσο ελκυστικές.

1. Προσελκύουν ανθρώπους από όλο τον κόσμο

Οι πόλεις με τις υψηλότερες επιδόσεις συγκεντρώνουν ισχυρό ανθρώπινο κεφάλαιο, δηλαδή πληθυσμούς με υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης, δεξιοτήτων και πολιτισμικής ποικιλομορφίας.

Η Βοστώνη, που καταλαμβάνει την έβδομη θέση, ξεχωρίζει χάρη στη μεγάλη συγκέντρωση κορυφαίων πανεπιστημίων και ερευνητικών ιδρυμάτων. Η ισχυρή οικονομία της γνώσης έχει οδηγήσει σε υψηλά εισοδήματα, μέρος των οποίων επιστρέφει στην πόλη μέσα από επενδύσεις σε δημόσιους χώρους και πολιτιστικές υποδομές.

Το Δουβλίνο, στην έκτη θέση, αξιοποιεί το εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό του και την παρουσία κορυφαίων διεθνών εταιρειών, όπως η Google, η Meta, η Microsoft και η Accenture, ενισχύοντας την ανάπτυξη της πόλης και την αναμόρφωση περιοχών όπως τα παλιά λιμάνια.

Το Λονδίνο βρίσκεται στην πρώτη θέση παγκοσμίως στον τομέα του ανθρώπινου κεφαλαίου, καθώς προσελκύει εργαζόμενους από κάθε γωνιά του πλανήτη. Σχεδόν το 40% του πληθυσμού του έχει γεννηθεί εκτός Ηνωμένου Βασιλείου, γεγονός που έχει επηρεάσει σημαντικά την πολιτιστική και γαστρονομική ταυτότητα της πόλης.

2. Επενδύουν στον πολιτισμό

Η οικονομική ισχύς από μόνη της δεν αρκεί για να καταστήσει μια πόλη παγκόσμιο προορισμό. Ο πολιτισμός και η ποιότητα ζωής αποτελούν κρίσιμους παράγοντες.

Το Παρίσι, τρίτο συνολικά στην κατάταξη, διαθέτει ιδιαίτερα υψηλή βαθμολογία στην ποιότητα ζωής, χάρη στο προσδόκιμο ζωής αλλά και στην πρόσβαση των πολιτών στον πολιτισμό. Η γαλλική πρωτεύουσα διαθέτει περίπου 130 μουσεία, πολλά από τα οποία προσφέρουν δωρεάν πρόσβαση σε μόνιμες συλλογές.

Το Σιάτλ, τέταρτο στην κατάταξη, ενισχύεται από την πολιτιστική του κληρονομιά, από τη μουσική σκηνή του grunge που ανέδειξε συγκροτήματα όπως οι Nirvana και οι Pearl Jam, αλλά και από έργα αστικής ανάπλασης, όπως το νέο παραλιακό πάρκο της πόλης.

3. Κάνουν την αστική ζωή πιο καθαρή και λειτουργική

Μια πόλη μπορεί να διαθέτει πολιτισμό και οικονομική δυναμική, όμως η ποιότητα ζωής επηρεάζεται άμεσα από το περιβάλλον, τις μετακινήσεις και την καθημερινή λειτουργικότητα.

Το Λονδίνο εμφανίζει υψηλές επιδόσεις στον περιβαλλοντικό τομέα για μια μητρόπολη του μεγέθους του, χάρη σε πολιτικές όπως το τέλος κυκλοφοριακής συμφόρησης και η ζώνη εξαιρετικά χαμηλών εκπομπών, που έχουν περιορίσει την κίνηση και τη ρύπανση στο κέντρο.

Το Σαν Φρανσίσκο αξιοποιεί το εκτεταμένο δίκτυο μεταφορών του, περιορίζοντας την εξάρτηση από τα αυτοκίνητα, ενώ το Δουβλίνο ενισχύει τη θέση του μέσω περιβαλλοντικών πολιτικών με στόχο την κλιματική ουδετερότητα έως το 2030.

4. Παραμένουν στην πρώτη γραμμή της τεχνολογικής αλλαγής

Οι ταχύτερα αναπτυσσόμενες πόλεις της κατάταξης συνδέονται στενά με την τεχνολογία και την καινοτομία.

Το Σαν Χοσέ, στην όγδοη θέση, καταγράφει το υψηλότερο κατά κεφαλήν ΑΕΠ μεταξύ των πόλεων του δείκτη, καθώς αποτελεί την καρδιά της Silicon Valley, με εταιρείες όπως η Alphabet (Google), η Apple και η Nvidia να έχουν ισχυρή παρουσία.

Στο γειτονικό Σαν Φρανσίσκο, η παρουσία εταιρειών όπως η Meta, η Uber και η Salesforce έχει μετατρέψει τις αυτόνομες μετακινήσεις σε μέρος της καθημερινότητας, προσφέροντας μια εικόνα για το μέλλον της αστικής κινητικότητας.

Παράλληλα, το Ταλίν της Εσθονίας εμφανίζεται στις «πόλεις προς παρακολούθηση», χάρη στην ανάπτυξη της τεχνολογικής οικονομίας και την υψηλή υιοθέτηση εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το Rail Baltica, το νέο σιδηροδρομικό έργο που θα συνδέσει τις χώρες της Βαλτικής και σχεδιάζεται ως πλήρως ψηφιακή υποδομή με χρήση ανανεώσιμης ενέργειας και δικτύων 5G.

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