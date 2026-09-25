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Περισσότερα από 100 άτομα, με κυρίαρχη παρουσία Αμερικανών κυβερνητικών αξιωματούχων, κορυφαίων επιχειρηματιών και των συζύγων τους, περιλαμβάνει η λίστα των προσκεκλημένων για το επίσημο δείπνο στον Λευκό Οίκο προς τιμήν του Κινέζου προέδρου Σι Τζινπίνγκ.

Από την κινεζική πλευρά, η αντιπροσωπεία αποτελείται κυρίως από κυβερνητικά στελέχη που συνοδεύουν τον Σι Τζινπίνγκ και τον Ντόναλντ Τραμπ, μαζί με τις συζύγους τους.

Κατά τη διάρκεια του δείπνου, ο Σι δήλωσε ότι οι συνομιλίες με τον Αμερικανό πρόεδρο έχουν προσθέσει «νέα ουσία» στις σχέσεις ΗΠΑ – Κίνας. Από την πλευρά του, ο Τραμπ δώρισε στον Κινέζο ηγέτη ένα άγαλμα φαλακρού αετού, συμβόλου των ΗΠΑ.

Παρουσία κολοσσών τεχνολογίας

Στο επίκεντρο του δείπνου βρέθηκαν κορυφαία ονόματα της αμερικανικής τεχνολογίας. Τα προεδρικά ζεύγη των δύο χωρών κάθισαν στο ίδιο τραπέζι με τον Τιμ Κουκ της Apple, τον Τζένσεν Χουάνγκ της Nvidia, τη σύζυγό του, καθώς και τον Έλον Μασκ και τη διευθύνουσα σύμβουλο της AMD, Λίζα Σου.

Στη λίστα των παρευρισκόμενων περιλαμβάνονταν επίσης στελέχη από τις Meta και OpenAI, ενώ δεν υπήρχε εκπρόσωπος της Anthropic.

H guest list

Πρόεδρος Ντόναλντ Τζ. Τραμπ

Πρώτη Κυρία Μελάνια Τραμπ

Πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ

Κυρία Πενγκ Λιγιουάν

Αμερικανική αντιπροσωπεία

Αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς

Δεύτερη Κυρία Ούσα Βανς

Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο

Ζανέτ Ρούμπιο , σύζυγος του υπουργού Εξωτερικών

, σύζυγος του υπουργού Εξωτερικών Προσωπάρχης του Λευκού Οίκου Σούζι Γουάιλς

Πρέσβης των ΗΠΑ στην Κίνα Ντέιβιντ Περντιού

Μπόνι Περντιού , σύζυγος του πρέσβη των ΗΠΑ στην Κίνα

, σύζυγος του πρέσβη των ΗΠΑ στην Κίνα Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ

Τζον Φρίμαν , σύζυγος του υπουργού Οικονομικών

, σύζυγος του υπουργού Οικονομικών Υπουργός Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ

Πρέσβης και Εκπρόσωπος Εμπορίου των ΗΠΑ Τζέιμισον Γκριρ

Μάρλο Γκριρ, σύζυγος του πρέσβη Γκριρ

Κινεζική αντιπροσωπεία

Τσάι Τσι , μέλος της Μόνιμης Επιτροπής του Πολιτικού Γραφείου του ΚΚ Κίνας και επικεφαλής του γραφείου του προέδρου Σι

, μέλος της Μόνιμης Επιτροπής του Πολιτικού Γραφείου του ΚΚ Κίνας και επικεφαλής του γραφείου του προέδρου Σι Γουάνγκ Γι , μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του Πολιτικού Γραφείου του ΚΚ Κίνας

, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του Πολιτικού Γραφείου του ΚΚ Κίνας Χε Λιφένγκ , μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του Πολιτικού Γραφείου του ΚΚ Κίνας και αντιπρόεδρος του Κρατικού Συμβουλίου

, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του Πολιτικού Γραφείου του ΚΚ Κίνας και αντιπρόεδρος του Κρατικού Συμβουλίου Τζενγκ Σαντζιέ , πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Ανάπτυξης και Μεταρρυθμίσεων

, πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Ανάπτυξης και Μεταρρυθμίσεων Γουάνγκ Γουεντάο , υπουργός Εμπορίου

, υπουργός Εμπορίου Μα Τζαοσού , εκτελεστικός υφυπουργός Εξωτερικών

, εκτελεστικός υφυπουργός Εξωτερικών Πρέσβης Σιέ Φενγκ , πρέσβης της Κίνας στις ΗΠΑ

, πρέσβης της Κίνας στις ΗΠΑ Χονγκ Λέι , βοηθός υπουργός Εξωτερικών και γενικός διευθυντής του Τμήματος Πρωτοκόλλου

, βοηθός υπουργός Εξωτερικών και γενικός διευθυντής του Τμήματος Πρωτοκόλλου Τσάι Γουέι , βοηθός υπουργός Εξωτερικών και γενικός διευθυντής του Τμήματος Βόρειας Αμερικής και Ωκεανίας

, βοηθός υπουργός Εξωτερικών και γενικός διευθυντής του Τμήματος Βόρειας Αμερικής και Ωκεανίας Μάο Νινγκ , γενική διευθύντρια του Τμήματος Τύπου, Επικοινωνίας και Δημόσιας Διπλωματίας του υπουργείου Εξωτερικών

, γενική διευθύντρια του Τμήματος Τύπου, Επικοινωνίας και Δημόσιας Διπλωματίας του υπουργείου Εξωτερικών Τζανγκ Τσουάν , γραμματέας της κυρίας Πενγκ

, γραμματέας της κυρίας Πενγκ Τζανγκ Γιονγκτσάο , αναπληρωτής γενικός διευθυντής του Τμήματος Βόρειας Αμερικής και Ωκεανίας του υπουργείου Εξωτερικών

, αναπληρωτής γενικός διευθυντής του Τμήματος Βόρειας Αμερικής και Ωκεανίας του υπουργείου Εξωτερικών Τανγκ Φανγκγιού , διευθυντής του Κεντρικού Γραφείου Πολιτικής Έρευνας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚ Κίνας

, διευθυντής του Κεντρικού Γραφείου Πολιτικής Έρευνας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚ Κίνας Λαν Φοάν , υπουργός Οικονομικών

, υπουργός Οικονομικών Γουάνγκ Νταν , σύζυγος του πρέσβη Σιέ Φενγκ

, σύζυγος του πρέσβη Σιέ Φενγκ Τζου Χονγκσού, αναπληρωτής διευθυντής του Γενικού Γραφείου της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚ Κίνας και διευθυντής του Γραφείου Κεντρικής Ασφάλειας

Οικογένεια Τραμπ

Ιβάνκα Τραμπ

Έρικ Τραμπ

Λάρα Τραμπ

Τίφανι Τραμπ

Μάικλ Μπούλος

Βίκτορ Κνάους

Αραμπέλα Κούσνερ

Επιχειρηματικοί ηγέτες

Τζένσεν Χουάνγκ , διευθύνων σύμβουλος Nvidia

, διευθύνων σύμβουλος Nvidia Λόρι Χουάνγκ , σύζυγος του Τζένσεν Χουάνγκ

, σύζυγος του Τζένσεν Χουάνγκ Μαρκ Ζάκερμπεργκ , διευθύνων σύμβουλος Meta

, διευθύνων σύμβουλος Meta Δρ. Λίζα Σου , διευθύνουσα σύμβουλος Advanced Micro Devices (AMD)

, διευθύνουσα σύμβουλος Advanced Micro Devices (AMD) Ντάνιελ Λιν , σύζυγος της Λίζα Σου

, σύζυγος της Λίζα Σου Τιμ Κουκ , πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της Apple

, πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της Apple Τζον Φ. Γ. Ρότζερς , εκτελεστικός αντιπρόεδρος και γραμματέας διοικητικού συμβουλίου Goldman Sachs

, εκτελεστικός αντιπρόεδρος και γραμματέας διοικητικού συμβουλίου Goldman Sachs Λιν Μάρτιν , πρόεδρος του Χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης (NYSE)

, πρόεδρος του Χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης (NYSE) Λίντα Μιλς , πρόεδρος του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης

, πρόεδρος του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης Έρικ Γιουάν , διευθύνων σύμβουλος Zoom

, διευθύνων σύμβουλος Zoom Λιου Λουχουά , γραμματέας του προέδρου

, γραμματέας του προέδρου Κέλι Όρτμπεργκ , διευθύνων σύμβουλος Boeing

, διευθύνων σύμβουλος Boeing Λάρι Φινκ , διευθύνων σύμβουλος BlackRock

, διευθύνων σύμβουλος BlackRock Στίβεν Σουόρτσμαν , διευθύνων σύμβουλος Blackstone

, διευθύνων σύμβουλος Blackstone Σαμ Άλτμαν , διευθύνων σύμβουλος OpenAI

, διευθύνων σύμβουλος OpenAI Γκρεγκ Μπρόκμαν , πρόεδρος και συνιδρυτής OpenAI

, πρόεδρος και συνιδρυτής OpenAI Άννα Μπρόκμαν , σύζυγος του Γκρεγκ Μπρόκμαν

, σύζυγος του Γκρεγκ Μπρόκμαν Δρ. Μίριαμ Άντελσον , βασική μέτοχος Las Vegas Sands

, βασική μέτοχος Las Vegas Sands Σεργκέι Μπριν , συνιδρυτής Google/Alphabet

, συνιδρυτής Google/Alphabet Γκερέλιν Γκίλμπερτ-Σότο , σύντροφος του Σεργκέι Μπριν

, σύντροφος του Σεργκέι Μπριν Σάτια Ναντέλα , πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος Microsoft

, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος Microsoft Τζιμ Τέικλετ , πρόεδρος, διευθύνων σύμβουλος και πρόεδρος Lockheed Martin

, πρόεδρος, διευθύνων σύμβουλος και πρόεδρος Lockheed Martin Σούνταρ Πιτσάι , διευθύνων σύμβουλος Google

, διευθύνων σύμβουλος Google Λάρι Καλπ , διευθύνων σύμβουλος GE Aerospace

, διευθύνων σύμβουλος GE Aerospace Σαντζάι Μεχρότρα , διευθύνων σύμβουλος Micron

, διευθύνων σύμβουλος Micron Κριστιάνο Άμον , διευθύνων σύμβουλος Qualcomm

, διευθύνων σύμβουλος Qualcomm Τζεφ Μπέζος , πρόεδρος Amazon

, πρόεδρος Amazon Λόρεν Σάντσες-Μπέζος , σύζυγος του Τζεφ Μπέζος

, σύζυγος του Τζεφ Μπέζος Τζεφ Γιας , TikTok

, TikTok Τζέιμι Ντάιμον , διευθύνων σύμβουλος JPMorgan

, διευθύνων σύμβουλος JPMorgan Μάικλ Ντελ , διευθύνων σύμβουλος Dell

, διευθύνων σύμβουλος Dell Μέρι Μπάρα , διευθύνουσα σύμβουλος General Motors

, διευθύνουσα σύμβουλος General Motors Ντέιβιντ Σόλομον , διευθύνων σύμβουλος Goldman Sachs

, διευθύνων σύμβουλος Goldman Sachs Τζέιν Φρέιζερ , διευθύνουσα σύμβουλος Citi

, διευθύνουσα σύμβουλος Citi Έλον Μασκ , διευθύνων σύμβουλος SpaceX και Tesla

, διευθύνων σύμβουλος SpaceX και Tesla Ντάρεν Γουντς, διευθύνων σύμβουλος ExxonMobil

Πολιτικοί, δικαστικοί και κυβερνητικοί αξιωματούχοι

Τζον Ρόμπερτς , πρόεδρος του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ

, πρόεδρος του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ Τζέιν Σάλιβαν Ρόμπερτς , σύζυγος του προέδρου του Ανωτάτου Δικαστηρίου

, σύζυγος του προέδρου του Ανωτάτου Δικαστηρίου Έιμι Κόνι Μπάρετ , δικαστής του Ανωτάτου Δικαστηρίου

, δικαστής του Ανωτάτου Δικαστηρίου Τζέσι Μπάρετ , σύζυγος της δικαστή

, σύζυγος της δικαστή Μπρετ Κάβανο , δικαστής του Ανωτάτου Δικαστηρίου

, δικαστής του Ανωτάτου Δικαστηρίου Άσλεϊ Έστες Κάβανο , σύζυγος του δικαστή

, σύζυγος του δικαστή Μάικ Τζόνσον , πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων

, πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Κέλι Τζόνσον , σύζυγος του Μάικ Τζόνσον

, σύζυγος του Μάικ Τζόνσον Μπρετ Μπάιερ , δημοσιογράφος και παρουσιαστής Fox News

, δημοσιογράφος και παρουσιαστής Fox News Λόρα Ίνγκραχαμ , παρουσιάστρια Fox News

, παρουσιάστρια Fox News Τζέσι Γουότερς , παρουσιαστής Fox News

, παρουσιαστής Fox News Ντέιβιντ Έλισον , διευθύνων σύμβουλος Paramount Skydance

, διευθύνων σύμβουλος Paramount Skydance Κέβιν Γουορς , πρόεδρος της Federal Reserve

, πρόεδρος της Federal Reserve Χάουαρντ Λάτνικ , υπουργός Εμπορίου

, υπουργός Εμπορίου Τζον Ράτκλιφ , διευθυντής CIA

, διευθυντής CIA Στιβ Γουίτκοφ , ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή

, ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή Στίβεν Μίλερ , αναπληρωτής προσωπάρχης και σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας

, αναπληρωτής προσωπάρχης και σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας Νταν Σκαβίνο , αναπληρωτής προσωπάρχης του Λευκού Οίκου

, αναπληρωτής προσωπάρχης του Λευκού Οίκου Τοντ Μπλανς , υπουργός Δικαιοσύνης των ΗΠΑ

, υπουργός Δικαιοσύνης των ΗΠΑ Κρις Ράιτ , υπουργός Ενέργειας

, υπουργός Ενέργειας Ρόμπερτ Φ. Κένεντι , υπουργός Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών

, υπουργός Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών Λίντα ΜακΜάχον , υπουργός Παιδείας

, υπουργός Παιδείας Νταγκ Μπέργκαμ , υπουργός Εσωτερικών

, υπουργός Εσωτερικών Σον Ντάφι , υπουργός Μεταφορών

, υπουργός Μεταφορών Ράσελ Βόουτ , διευθυντής Γραφείου Διαχείρισης και Προϋπολογισμού

, διευθυντής Γραφείου Διαχείρισης και Προϋπολογισμού Λι Ζέλντιν , επικεφαλής Υπηρεσίας Περιβαλλοντικής Προστασίας (EPA)

, επικεφαλής Υπηρεσίας Περιβαλλοντικής Προστασίας (EPA) Κιθ Σόντερλινγκ , υπηρεσιακός υπουργός Εργασίας

, υπηρεσιακός υπουργός Εργασίας Άλμπερτ Μπουρλά , διευθύνων σύμβουλος Pfizer

, διευθύνων σύμβουλος Pfizer Ντέιβιντ Σακς , συμπρόεδρος του Συμβουλίου Συμβούλων του Προέδρου για Επιστήμη και Τεχνολογία

, συμπρόεδρος του Συμβουλίου Συμβούλων του Προέδρου για Επιστήμη και Τεχνολογία Κέλι Λέφλερ , επικεφαλής Υπηρεσίας Μικρών Επιχειρήσεων

, επικεφαλής Υπηρεσίας Μικρών Επιχειρήσεων Στίβεν Ντέινς , γερουσιαστής Μοντάνα

, γερουσιαστής Μοντάνα Στρατηγός Νταν Κέιν , πρόεδρος του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων

, πρόεδρος του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων Τζέι Κλέιτον, διευθυντής της Υπηρεσίας Εθνικών Πληροφοριών

Επιπλέον επιχειρηματικοί προσκεκλημένοι

Μπερνάρ Αρνό , διευθύνων σύμβουλος LVMH

, διευθύνων σύμβουλος LVMH Αλεξάντρ Αρνό , γιος του Μπερνάρ Αρνό

, γιος του Μπερνάρ Αρνό Ράιαν ΜακΙνέρνι , διευθύνων σύμβουλος Visa

, διευθύνων σύμβουλος Visa Μάικλ Μίμπαχ , διευθύνων σύμβουλος Mastercard

, διευθύνων σύμβουλος Mastercard Σάντρα Λιν Έλισον , σύζυγος του Ντέιβιντ Έλισον

, σύζυγος του Ντέιβιντ Έλισον Σέριλ Χάινς, σύζυγος του Ρόμπερτ Φ. Κένεντι

Η κινεζική αντιπροσωπεία

Σε αντίθεση με την αμερικανική πλευρά, η κινεζική παρουσία στο δείπνο αποτελούνταν κυρίως από κυβερνητικούς αξιωματούχους και όχι από επικεφαλής μεγάλων εταιρειών.

Μεταξύ των Κινέζων αξιωματούχων περιλαμβάνονταν ο Τσάι Τσι, μέλος της Μόνιμης Επιτροπής του Πολιτικού Γραφείου του ΚΚ Κίνας και επικεφαλής του γραφείου του Σι, ο υπουργός Εξωτερικών Γουάνγκ Γι, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Χε Λιφένγκ, καθώς και ο πρέσβης της Κίνας στις ΗΠΑ Σιέ Φενγκ.

Κινέζοι επιχειρηματίες είχαν αρχικά θεωρηθεί πιθανό ότι θα συμμετείχαν στην επίσκεψη, ωστόσο τελικά δεν υπήρξε αντίστοιχη επιχειρηματική αντιπροσωπεία.

Το μενού του δείπνου

Το επίσημο δείπνο περιλάμβανε ένα μενού δύο πιάτων, με βελουτέ κολοκύθας, τραγανή πανσέτα, λαβράκι με κρούστα σουσαμιού πάνω σε μπρεζέ μποκ τσόι και επιδόρπιο με κρέμα βανίλιας και παγωτό από μέλι του Λευκού Οίκου.

Παρόντα ήταν επίσης μέλη της οικογένειας Τραμπ, μεταξύ των οποίων η Ιβάνκα Τραμπ, ο Έρικ Τραμπ, η Λάρα Τραμπ, η Τίφανι Τραμπ και ο πατέρας της Μελάνια Τραμπ, Βίκτορ Κνάους.

Η επίσκεψη του Σι στις ΗΠΑ αποτελεί την πρώτη επίσημη επίσκεψη Κινέζου προέδρου από την εποχή της προεδρίας Μπαράκ Ομπάμα, περισσότερο από μία δεκαετία πριν.

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