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Νέο επενδυτικό κύκλο, με επίκεντρο την ανανέωση του στόλου, την ενεργειακή μετάβαση και τη διεύρυνση του παγκόσμιου δικτύου του, ανοίγει ο Όμιλος Grimaldi. Από το βήμα του 27ου Euromed Convention στη Σαρδηνία, ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου, Εμανουέλε Γκριμάλντι, παρουσίασε το ναυπηγικό πρόγραμμα εννέα νέων επιβατηγών-οχηματαγωγών πλοίων, συνολικής επένδυσης περίπου 1,5 δισ. δολαρίων.

Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες παραγγελίες στην ιστορία του ιταλικού ναυτιλιακού ομίλου. Έξι από τα νέα πλοία θα δρομολογηθούν στη Μεσόγειο με τα σήματα της Grimaldi Lines και της Minoan Lines, ενώ τα υπόλοιπα τρία θα ενταχθούν στη Finnlines και θα εξυπηρετούν τη Βαλτική. Οι παραδόσεις έχουν προγραμματιστεί για την περίοδο 2028-2030, με τις πρώτες να απέχουν πλέον λιγότερο από δύο χρόνια.

«Στην προηγούμενη συνάντησή μας στην Αθήνα σάς είχα πει ότι εξετάζαμε την παραγγελία εννέα ακόμη πλοίων. Σήμερα, το σχέδιο αυτό έχει μετατραπεί σε μία από τις μεγαλύτερες παραγγελίες στην ιστορία του ομίλου μας», ανέφερε ο Εμανουέλε Γκριμάλντι.

Η νέα γενιά επιβατηγών-οχηματαγωγών σχεδιάζεται ώστε να περιορίζει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα ανά μονάδα μεταφερόμενου φορτίου κατά περισσότερο από 50% σε σύγκριση με τα πλοία που θα αντικαταστήσει, ακόμη και με τα καύσιμα που είναι διαθέσιμα σήμερα.

Παράλληλα, ο σχεδιασμός τους θα επιτρέπει λειτουργία μηδενικού ισοζυγίου εκπομπών όταν τα πράσινα καύσιμα καταστούν διαθέσιμα σε επαρκείς ποσότητες και ανταγωνιστικές τιμές. Με αυτόν τον τρόπο, ο όμιλος επιδιώκει να μην εξαρτά την περιβαλλοντική απόδοση των νέων πλοίων αποκλειστικά από τις μελλοντικές εξελίξεις στην αγορά καυσίμων.

Ο επικεφαλής του ομίλου έστειλε σαφές μήνυμα προς τους παραγωγούς καυσίμων, τους προμηθευτές ενέργειας, τα λιμάνια και τις κυβερνήσεις. Όπως υπογράμμισε, οι πλοιοκτήτες μπορούν να παραγγείλουν πλοία έτοιμα για τη νέα εποχή, αλλά απαιτείται ολόκληρη η αλυσίδα να δημιουργήσει τις υποδομές και τις συνθήκες που θα επιτρέψουν την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών.

Δύο ακόμη ναυπηγικά σχέδια

Το πρόγραμμα των εννέα πλοίων δεν αποτελεί το τέλος του επενδυτικού σχεδιασμού. Σύμφωνα με τον Εμανουέλε Γκριμάλντι, βρίσκονται ήδη σε προχωρημένο στάδιο δύο διαφορετικά σχέδια: το πρώτο αφορά νέα γενιά πλοίων συνδυασμένης μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων και τροχοφόρων φορτίων, τύπου ConRo, και το δεύτερο νέα γενιά πλοίων πολλαπλών χρήσεων.

Το τμήμα έρευνας και ανάπτυξης του ομίλου εργάζεται πάνω σε λύσεις που θα προσφέρουν αυξημένη επιχειρησιακή ευελιξία και ιδιαίτερα χαμηλές εκπομπές ανά μεταφερόμενη μονάδα. Και αυτές οι κατηγορίες πλοίων θα είναι έτοιμες να χρησιμοποιήσουν τα πράσινα καύσιμα του μέλλοντος, χωρίς όμως να αναμένουν την ευρεία διάθεσή τους για να εμφανίσουν βελτιωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Η νέα επενδυτική φάση πατά πάνω σε ένα εκτεταμένο πρόγραμμα ανανέωσης του στόλου που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη. Με την παράδοση του Eco Napoli τον Μάρτιο του 2025 ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα των 14 υβριδικών πλοίων ro-ro της σειράς GG5G. Σύμφωνα με τον όμιλο, τα πλοία αυτά μπορούν, με την ίδια ταχύτητα, να μεταφέρουν διπλάσιο φορτίο από την προηγούμενη γενιά, με ίση ή ακόμη και χαμηλότερη κατανάλωση καυσίμου. Αυτό μεταφράζεται σε υποδιπλασιασμό των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα ανά μονάδα φορτίου.

Ταυτόχρονα, προχωρεί η ανανέωση του στόλου μεταφοράς οχημάτων. Με την πρόσφατη παράδοση του Grande Egitto, ο όμιλος έχει παραλάβει 14 νέα πλοία μεταφοράς αυτοκινήτων και φορτηγών, με δυνατότητα μελλοντικής χρήσης αμμωνίας. Το πρόγραμμα προβλέπει συνολικά 17 πλοία και αναμένεται να ολοκληρωθεί τον προσεχή Απρίλιο. Οι νεότερες μονάδες έχουν μεταφορική ικανότητα έως 9.800 οχήματα.

Η ανανέωση του στόλου συνοδεύεται από ταχεία γεωγραφική επέκταση. Ο Γκριμάλντι ανέφερε ότι περισσότερα από 30 πλοία απασχολούνται πλέον στο ασιατικό δίκτυο του ομίλου, έναντι 20 την περίοδο του προηγούμενου Euromed Convention στην Αθήνα.

Στο διάστημα που μεσολάβησε ενισχύθηκαν οι συνδέσεις από την Ασία προς την Ευρώπη και την Αφρική, ενώ εγκαινιάστηκαν απευθείας γραμμές από την Ασία προς τη Λατινική Αμερική και την Ωκεανία, καθώς και από την Κίνα προς τις Φιλιππίνες. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην Ινδία και την Ιαπωνία. Το δίκτυο του ομίλου εκτείνεται πλέον σε πέντε ηπείρους: Ευρώπη, Ασία, Αφρική, Αμερική και Ωκεανία.

Στη Σαρδηνία, ο όμιλος εξασφάλισε εκ νέου, για ακόμη πέντε χρόνια, την εκμετάλλευση των γραμμών Νάπολη–Κάλιαρι–Παλέρμο και Τσιβιταβέκια–Κάλιαρι–Αρμπάταξ, στο πλαίσιο υποχρεώσεων δημόσιας υπηρεσίας. Η διοίκηση δεσμεύθηκε για αναβάθμιση των πλοίων, μεγαλύτερη επιβατική χωρητικότητα όπου απαιτείται και βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Ορμούζ, Ερυθρά Θάλασσα και ευρωπαϊκό κόστος

Σημαντικό μέρος της ομιλίας αφιερώθηκε στο περιβάλλον μέσα στο οποίο καλείται να επενδύσει σήμερα η ναυτιλία. Οι επιθέσεις των Χούθι στην Ερυθρά Θάλασσα, η κρίση στα Στενά του Ορμούζ, ο πόλεμος στην Ουκρανία και οι εμπορικοί φραγμοί αυξάνουν τις αποστάσεις, την κατανάλωση καυσίμων, τις εκπομπές και το λειτουργικό κόστος.

Ο Εμανουέλε Γκριμάλντι αναφέρθηκε ειδικά στο Grande Torino, το οποίο παρέμεινε περισσότερο από 100 ημέρες στον Περσικό Κόλπο πριν περάσει με ασφάλεια τα Στενά του Ορμούζ, αποτίοντας φόρο τιμής στο πλήρωμά του.

«Η ελευθερία της ναυσιπλοΐας δεν μπορεί ποτέ να αντιμετωπίζεται ως αφηρημένο ζήτημα. Από αυτήν εξαρτώνται το εμπόριο και ανθρώπινες ζωές», τόνισε.

Παράλληλα, εξέφρασε ανησυχία για τις επιπτώσεις του ευρωπαϊκού συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών και των απαιτήσεων του FuelEU Maritime. Όπως είπε, το σύστημα εμπορίας ρύπων προσθέτει ήδη περίπου 8 δισ. ευρώ ετησίως στο κόστος των θαλάσσιων μεταφορών στην Ευρώπη, ποσό που εκτιμάται ότι θα πλησιάσει τα 10 δισ. ευρώ από το 2027.

Η προειδοποίηση αφορά τον κίνδυνο μιας «αντίστροφης μετατόπισης»: εάν η θαλάσσια μεταφορά καταστεί ακριβότερη από την οδική, φορτία που μετακινήθηκαν στη θάλασσα για να περιοριστούν η κυκλοφοριακή συμφόρηση και οι εκπομπές ενδέχεται να επιστρέψουν στους ευρωπαϊκούς δρόμους.

Παρά τη γεωπολιτική και ρυθμιστική αβεβαιότητα, το μήνυμα του επικεφαλής του Grimaldi Group ήταν ότι ο όμιλος δεν επιλέγει στάση αναμονής.

«Μπροστά στην αβεβαιότητα θα μπορούσαμε να περιμένουμε. Επιλέξαμε να επενδύσουμε», υπογράμμισε, συνοψίζοντας τη στρατηγική της επόμενης περιόδου σε καθαρότερα πλοία, ισχυρότερες υπηρεσίες και ευρύτερες παγκόσμιες συνδέσεις.

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