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Η Μαρία Αγγελικούση, επικεφαλής του Angelicoussis Group και ιδιοκτήτρια της μεγαλύτερης ναυτιλιακής περιουσίας στην Ελλάδα, έχει καταγράψει σημαντικά κέρδη και εκτός ναυτιλίας, μέσω επένδυσης στην Nvidia, καθώς το family office της οικογένειας μετατοπίζει σταδιακά το επενδυτικό του ενδιαφέρον από τις ιδιωτικές αγορές στις εισηγμένες μετοχές.

Η Nicrone, η ιδιωτική επενδυτική εταιρεία της εφοπλίστριας, απέκτησε τα τελευταία χρόνια στρατηγική θέση στην αμερικανική εταιρεία κατασκευής τσιπ τεχνητής νοημοσύνης. Η κίνηση εντάσσεται στη στρατηγική στροφής προς τις δημόσιες αγορές, την οποία έχει αναλάβει η πρώην διαχειρίστρια hedge fund Laura Lavers, σύμφωνα με το Bloomberg.

Η Nvidia συγκαταλέγεται στις σημαντικότερες εισηγμένες συμμετοχές της Nicrone στο πλαίσιο της νέας επενδυτικής στρατηγικής, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες. Η εταιρεία, η οποία δεν δημοσιοποιεί τις επενδύσεις της σε μετοχές, ιδρύθηκε πριν από τέσσερα χρόνια με περιουσιακά στοιχεία άνω του 1 δισ. δολαρίων.

Το ακριβές μέγεθος της συμμετοχής στη Nvidia και τα σημερινά κέρδη της επένδυσης δεν έχουν προσδιοριστεί. Ωστόσο, η μετοχή της Nvidia έχει τετραπλασιάσει την αξία της από τότε που η Lavers ανέλαβε την ηγεσία του βρετανικού σκέλους του family office, πριν από περίπου τρία χρόνια.

Η εξέλιξη τοποθετεί τη Nicrone ανάμεσα σε μια ευρύτερη ομάδα διαχειριστών κεφαλαίων πολύ πλούσιων οικογενειών που έχουν επωφεληθεί από την εκρηκτική άνοδο των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη.

Εκπρόσωπος της 44χρονης Μαρίας Αγγελικούση, διευθύνουσας συμβούλου της ομώνυμης επιχειρηματικής αυτοκρατορίας, δεν σχολίασε τις πληροφορίες, ενώ εκπρόσωπος της Nicrone δεν απάντησε σε σχετικά αιτήματα.

Η περιουσία της Μαρίας Αγγελικούση ανέρχεται σε περίπου 13,5 δισ. δολάρια, σύμφωνα με τον Bloomberg Billionaires Index.

Από τη ναυτιλία στις διεθνείς μετοχές

Η επένδυση της Nicrone στη Nvidia αποκαλύπτει τον τρόπο με τον οποίο η οικογένεια Αγγελικούση επιχειρεί να διαφοροποιήσει την περιουσία της μετά από αρκετά χρόνια υψηλών ναύλων και ισχυρών εσόδων στη ναυτιλία.

Η άνοδος των ναύλων ενισχύθηκε από τις διαταραχές στις παγκόσμιες εφοδιαστικές αλυσίδες, αρχικά λόγω της πανδημίας και στη συνέχεια από τις γεωπολιτικές εξελίξεις, μεταξύ άλλων και από τη φετινή σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Η επένδυση στις δημόσιες αγορές δεν αποτελεί, πάντως, καινούργια επιλογή για την οικογένεια. Ο πατέρας της Μαρίας, Γιάννης Αγγελικούσης, ο οποίος απεβίωσε το 2021 και είχε διοικήσει την οικογενειακή ναυτιλιακή επιχείρηση για περισσότερες από τρεις δεκαετίες, είχε επίσης στραφεί στις αμερικανικές μετοχές.

Ο Γιάννης Αγγελικούσης επένδυε μέρος των κεφαλαίων που προέρχονταν από τη ναυτιλιακή εταιρεία, η οποία έχει την έδρα της στην Αθήνα και ιδρύθηκε από τον παππού της Μαρίας σχεδόν έναν αιώνα πριν, σε αμερικανικές εταιρείες όπως η Apple.

Το συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο πωλήθηκε κατά τη διάρκεια της πανδημίας και τα κεφάλαια χρησιμοποιήθηκαν για τη δημιουργία της Nicrone.

Το family office έχει το τελευταίο διάστημα αναζητήσει επίσης επενδυτικό προσωπικό με στόχο τη μακροπρόθεσμη δημιουργία αξίας στις εισηγμένες μετοχές, γεγονός που αποτυπώνει τη νέα κατεύθυνση της επενδυτικής στρατηγικής.

Η Nvidia στα χαρτοφυλάκια των family offices

Η επιλογή της Nvidia δεν είναι μεμονωμένη περίπτωση στον χώρο των family offices.

Περισσότερα από δώδεκα family offices που δημοσιοποιούν τις συμμετοχές τους σε αμερικανικές μετοχές είχαν μετοχές της Nvidia στα τέλη Ιουνίου. Μεταξύ αυτών βρίσκονται οικογένειες με μεγάλη περιουσία, όπως η σουηδική δυναστεία Rausing, αλλά και ιδρυτές hedge funds, όπως ο Ντέιβιντ Τέπερ και ο Τζορτζ Σόρος.

Η μέση αξία των συμμετοχών τους στη Nvidia ήταν σχεδόν 200 εκατ. δολάρια, αντιστοιχώντας συνήθως περίπου στο 4% των επενδύσεών τους σε αμερικανικές μετοχές.

Η εικόνα αυτή αντανακλά την ευρύτερη στροφή μεγάλων ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων προς τις εισηγμένες εταιρείες τεχνολογίας, καθώς η ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης έχει δημιουργήσει ισχυρή επενδυτική δυναμική γύρω από τους ημιαγωγούς και τις υποδομές AI.

Παράλληλα, έρευνα της UBS σε 307 family offices, τα οποία διαχειρίζονται κατά μέσο όρο κεφάλαια ύψους 1,3 δισ. δολαρίων, έδειξε ότι σχεδόν το ένα τρίτο των χαρτοφυλακίων τους είναι τοποθετημένο σε μετοχές ανεπτυγμένων αγορών, αποτελώντας τη μεγαλύτερη κατηγορία επενδύσεων.

Για την οικογένεια Αγγελικούση, η στροφή αυτή σηματοδοτεί μια διεύρυνση της επενδυτικής δραστηριότητας πέρα από τον παραδοσιακό πυρήνα της ναυτιλίας, με την Nvidia να αποτελεί μία από τις σημαντικότερες εισηγμένες τοποθετήσεις της Nicrone.

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