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Την ώρα που οι μεγαλύτερες εταιρείες τεχνολογίας επενδύουν πρωτοφανή ποσά στην τεχνητή νοημοσύνη, χιλιάδες εργαζόμενοι χάνουν τις θέσεις τους. Η αντίφαση αυτή αποτυπώνεται με ιδιαίτερα έντονο τρόπο στα νέα στοιχεία για την απασχόληση στον τεχνολογικό κλάδο, όπου οι περικοπές έχουν ξεπεράσει τις 196.000 από τις αρχές του 2026, με σχεδόν τις μισές να συνδέονται με την επέλαση της AI.

Σύμφωνα με τη νέα έρευνα της TradingPlatforms.co.uk, οι καταγεγραμμένες απολύσεις στον παγκόσμιο τεχνολογικό τομέα ανέρχονται σε 196.335, ενώ, εφόσον συνεχιστεί η σημερινή τάση, εκτιμάται ότι ο αριθμός τους θα φτάσει τις 231.917 έως το τέλος του έτους, έναντι περίπου 245.000 το 2025.

Η σημαντικότερη αλλαγή, ωστόσο, δεν αφορά μόνο το μέγεθος των περικοπών, αλλά και τα κίνητρα πίσω από αυτές. Η αρχική προσπάθεια των επιχειρήσεων να διορθώσουν την υπερβολική αύξηση προσωπικού της πανδημίας έχει πλέον εξελιχθεί σε μια βαθύτερη αναδιάρθρωση, με επίκεντρο την αυτοματοποίηση, τη μείωση του λειτουργικού κόστους και τη χρηματοδότηση των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη.

Είναι χαρακτηριστικό ότι 97.670 θέσεις εργασίας, δηλαδή σχεδόν το 50% των συνολικών περικοπών, συνδέονται με αναδιαρθρώσεις που σχετίζονται με την AI.

Oracle και Amazon στην κορυφή των απολύσεων

Η Oracle βρίσκεται στην πρώτη θέση της παγκόσμιας κατάταξης, έχοντας καταγράψει 29.554 περικοπές θέσεων εργασίας από τις αρχές του έτους.

Η εταιρεία επιταχύνει την ανάπτυξη υποδομών τεχνητής νοημοσύνης και κέντρων δεδομένων, κατευθύνοντας σημαντικούς χρηματοδοτικούς πόρους προς τις νέες δραστηριότητες. Σύμφωνα με την έρευνα, οι περικοπές πραγματοποιούνται παρά την ισχυρή κερδοφορία της, καθώς τα καθαρά κέρδη της είχαν αυξηθεί κατά 95%, στα 6,13 δισ. δολάρια, στο δεύτερο τρίμηνο της οικονομικής χρήσης 2026.

Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Amazon, με 18.613 απολύσεις, στο πλαίσιο της προσπάθειας απλοποίησης της εταιρικής δομής και ενίσχυσης της αποδοτικότητας.

Οι περικοπές συμπίπτουν με ένα εξαιρετικά φιλόδοξο επενδυτικό πρόγραμμα. Η Amazon σχεδιάζει κεφαλαιουχικές δαπάνες έως 200 δισ. δολάρια μέσα στο 2026, με σημαντικό μέρος τους να κατευθύνεται στις υποδομές cloud και τεχνητής νοημοσύνης.

Ακολουθεί η Cognizant, για την οποία η έρευνα υπολογίζει έως 15.000 θέσεις εργασίας στο πλαίσιο του προγράμματος αναδιάρθρωσης Project Leap. Πρόκειται κυρίως για εκτιμώμενες περικοπές, οι οποίες αναμένεται να επηρεάσουν σε μεγάλο βαθμό το προσωπικό της εταιρείας στην Ινδία.

Στην τέταρτη θέση βρίσκεται η Meta, με περίπου 10.400 περικοπές, καθώς περιορίζει δραστηριότητες που συνδέονται με το metaverse και ανακατευθύνει πόρους προς προϊόντα και υποδομές AI.

Σημαντικές μειώσεις προσωπικού καταγράφονται επίσης στη Microsoft, με 5.100 θέσεις, στην PayPal με 4.760, στην Uber με 4.200 και στις Cisco και Block με 4.000 η καθεμία.

Στις ΗΠΑ το 80% των απολύσεων – Η εικόνα στην Ευρώπη

Η γεωγραφική κατανομή των περικοπών δείχνει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες σηκώνουν το μεγαλύτερο βάρος της αναδιάρθρωσης.

Συνολικά, 219 αμερικανικές εταιρείες έχουν ανακοινώσει 156.709 περικοπές θέσεων εργασίας, που αντιστοιχούν στο 79,8% του παγκόσμιου συνόλου.

Η Καλιφόρνια βρίσκεται στην πρώτη θέση με 59.755 απολύσεις, ακολουθούμενη από το Τέξας με 33.084, την Ουάσβιγκτον με 26.471 και το Νιου Τζέρσεϊ με 15.630.

Εκτός ΗΠΑ, η Αυστραλία καταγράφει 5.940 απολύσεις και το Ισραήλ 5.466, ενώ στην Ινδία οι περικοπές ανέρχονται σε 3.330.

Στην Ευρώπη, η Ολλανδία συγκεντρώνει τις περισσότερες απολύσεις, με 2.815, και ακολουθούν η Σουηδία με 2.443, το Ηνωμένο Βασίλειο με 2.317 και η Γερμανία με 2.148.

Στις σημαντικότερες αναδιαρθρώσεις ευρωπαϊκών επιχειρήσεων περιλαμβάνονται εκείνες της Ericsson, με περίπου 1.900 περικοπές, της ASML με 1.700 και της αυστριακής ams OSRAM με περίπου 2.000.

Πρέπει, πάντως, να σημειωθεί ότι η έρευνα κατατάσσει τις απολύσεις με βάση τη χώρα στην οποία εδρεύει κάθε εταιρεία και όχι απαραίτητα τον τόπο όπου καταργείται κάθε θέση εργασίας.

Ποιοι κλάδοι δέχονται τις μεγαλύτερες πιέσεις

Οι μεγαλύτερες απώλειες συγκεντρώνονται στις δραστηριότητες cloud computing και λογισμικού ως υπηρεσίας (SaaS), όπου έχουν καταγραφεί 44.445 απολύσεις σε 22 εταιρείες.

Ακολουθούν το ηλεκτρονικό εμπόριο και οι διαδικτυακές πλατφόρμες αγορών με 25.856 θέσεις εργασίας, καθώς και οι υπηρεσίες πληροφορικής με 16.855.

Ισχυρές πιέσεις καταγράφονται επίσης στο επιχειρηματικό λογισμικό, με 14.269 περικοπές, στις χρηματοοικονομικές τεχνολογίες (fintech) με 14.024 και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με 13.892.

Από το κύμα αναδιαρθρώσεων δεν εξαιρείται ούτε η βιομηχανία βιντεοπαιχνιδιών, όπου έχουν καταγραφεί 6.841 απολύσεις, καθώς μεγάλοι δημιουργοί παιχνιδιών περιορίζουν προσωπικό, ακυρώνουν έργα και αναδιοργανώνουν τις δραστηριότητές τους.

Η μεγάλη αντίφαση της τεχνητής νοημοσύνης

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα συμπεράσματα της έρευνας είναι ότι οι απολύσεις που συνδέονται με την AI δεν αποτελούν απαραίτητα αποτέλεσμα άμεσης αντικατάστασης των εργαζομένων από μηχανές.

Σε πολλές περιπτώσεις, οι εταιρείες μειώνουν προληπτικά τις δαπάνες προσωπικού, προκειμένου να εξασφαλίσουν κεφάλαια για επενδύσεις σε υπολογιστική ισχύ, κέντρα δεδομένων και νέα προϊόντα τεχνητής νοημοσύνης.

Αυτή είναι, σύμφωνα με την TradingPlatforms, η περίπτωση της Oracle, αλλά και σημαντικού μέρους των περικοπών στη Meta.

Υπάρχουν, ωστόσο, και επιχειρήσεις που συνδέουν ευθέως τις μειώσεις προσωπικού με τη δυνατότητα της τεχνητής νοημοσύνης να αναλαμβάνει εργασίες που προηγουμένως εκτελούσαν άνθρωποι.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η Block, η οποία περιόρισε το προσωπικό της κατά 4.000 εργαζομένους, με τη διοίκησή της να αναγνωρίζει ότι η AI μπορεί πλέον να εκτελεί σημαντικό μέρος των συγκεκριμένων καθηκόντων.

Παράλληλα, η PayPal σχεδιάζει μείωση περίπου 20% του προσωπικού της μέσα στα επόμενα δύο έως τρία χρόνια, ενώ η Cloudflare προσανατολίζεται στην κατάργηση περισσότερων από 1.100 θέσεων, καθώς μετασχηματίζει το μοντέλο λειτουργίας της με επίκεντρο συστήματα AI.

Πάνω από ένα εκατομμύριο θέσεις έχουν χαθεί από το 2021

Η μακροπρόθεσμη εικόνα είναι ακόμη πιο αποκαλυπτική. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, περισσότερες από ένα εκατομμύριο θέσεις εργασίας έχουν χαθεί στον παγκόσμιο τεχνολογικό κλάδο από το 2021, καθώς οι επιχειρήσεις προσαρμόζονται τόσο στις μεταπανδημικές συνθήκες όσο και στις νέες τεχνολογικές απαιτήσεις.

Την ίδια στιγμή, η ζήτηση για ειδικούς στην τεχνητή νοημοσύνη και στη μηχανική μάθηση παραμένει ισχυρή, αποτυπώνοντας τη μετατόπιση των αναγκών προς περισσότερο εξειδικευμένες δεξιότητες.

Το γεγονός αυτό δημιουργεί ένα νέο τοπίο στην απασχόληση, με λιγότερες παραδοσιακές θέσεις, μικρότερες οργανωτικές δομές και μεγαλύτερη εξάρτηση από αυτοματοποιημένα συστήματα.

Το μεγάλο ερώτημα είναι κατά πόσο οι νέες θέσεις που δημιουργεί η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορέσουν να αντισταθμίσουν εκείνες που καταργούνται.

Προς το παρόν, η εικόνα του 2026 δείχνει ότι ο τεχνολογικός κλάδος δεν περνά απλώς μια ακόμη περίοδο περικοπών. Βρίσκεται αντιμέτωπος με μια βαθύτερη αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο αξιοποιεί την ανθρώπινη εργασία και επενδύει στην ανάπτυξή του.