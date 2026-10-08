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Στεγαστικά δάνεια πάνω από 7%, βενζίνη κοντά στα 4,50 δολάρια το γαλόνι και ντίζελ πάνω από τα 6,50 δολάρια συνθέτουν μια εικόνα αυξημένης πίεσης για τα αμερικανικά νοικοκυριά, την ώρα που η κυβέρνηση είχε θέσει ως βασική προτεραιότητα τη δημιουργία μιας πιο «προσιτής» Αμερικής.

Η καθημερινότητα των πολιτών αποδεικνύεται πιο δύσκολη από τους μεγάλους οικονομικούς δείκτες. Το κόστος στέγασης παραμένει υψηλό, οι τιμές στα καύσιμα επιβαρύνουν τον οικογενειακό προϋπολογισμό και η συζήτηση γύρω από την οικονομία μεταφέρεται πλέον από τα στοιχεία των αγορών στους λογαριασμούς που καλούνται να πληρώσουν τα νοικοκυριά.

Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί αυξημένη πολιτική πίεση για τον Λευκό Οίκο, καθώς η μείωση του κόστους ζωής αποτέλεσε ένα από τα βασικά μηνύματα της κυβέρνησης.

Η στεγαστική αγορά αντιμέτωπη με νέο κύκλο πίεσης

Η αγορά κατοικίας στις ΗΠΑ συνεχίζει να βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα δύσκολο περιβάλλον. Το μέσο επιτόκιο για στεγαστικό δάνειο διάρκειας 30 ετών διαμορφώθηκε στο 7,03%, σημειώνοντας άνοδο τόσο σε εβδομαδιαία όσο και σε ετήσια βάση.

Πρόκειται για το υψηλότερο επίπεδο από τον Ιανουάριο του 2025, εξέλιξη που επιβαρύνει περαιτέρω μια αγορά όπου οι τιμές των κατοικιών παραμένουν σε υψηλά επίπεδα.

Το πρόβλημα για τους αγοραστές δεν αφορά μόνο την τιμή απόκτησης ενός ακινήτου, αλλά κυρίως το κόστος χρηματοδότησης. Ακόμη και όταν οι τιμές σταθεροποιούνται, τα αυξημένα επιτόκια περιορίζουν την αγοραστική δυνατότητα πολλών νοικοκυριών και καθιστούν δυσκολότερη την είσοδο νέων αγοραστών στην αγορά.

Τα επιτόκια είχαν κινηθεί χαμηλότερα νωρίτερα μέσα στη χρονιά, όμως η νέα άνοδος επανέφερε τις πιέσεις και ενίσχυσε την αβεβαιότητα για την πορεία της στεγαστικής αγοράς.

Καύσιμα που επιβαρύνουν καθημερινά τους πολίτες

Ακόμη πιο άμεσα αισθητή είναι η επίδραση των τιμών ενέργειας. Η μέση τιμή της βενζίνης στις ΗΠΑ έχει ανέλθει περίπου στα 4,48 δολάρια το γαλόνι, ενώ το ντίζελ έχει ξεπεράσει τα 6,50 δολάρια.

Η εξέλιξη αυτή συνδέεται με τη διεθνή ενεργειακή αναταραχή που προκάλεσε ο πόλεμος με το Ιράν, αλλά για τα αμερικανικά νοικοκυριά η συνέπεια αποτυπώνεται κυρίως στην καθημερινή δαπάνη: υψηλότερο κόστος μετακίνησης και λιγότερο διαθέσιμο εισόδημα για άλλες ανάγκες.

Η τιμή της βενζίνης αποτελεί ένα από τα πιο άμεσα οικονομικά μεγέθη που αντιλαμβάνονται οι πολίτες, καθώς η μεταβολή της γίνεται αισθητή κάθε φορά που επισκέπτονται ένα πρατήριο καυσίμων.

Η υπόσχεση για χαμηλότερο κόστος ζωής

Η αύξηση του κόστους διαβίωσης αποκτά μεγαλύτερη σημασία λόγω των δεσμεύσεων της κυβέρνησης για μια πιο οικονομικά προσιτή καθημερινότητα.

Η ατζέντα της κυβέρνησης είχε επικεντρωθεί στη μείωση των πιέσεων που αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά, με αναφορές σε χαμηλότερες τιμές καυσίμων και πιο προσιτή στέγαση.

Ωστόσο, τα τελευταία στοιχεία δείχνουν ότι σημαντικές δαπάνες παραμένουν σε υψηλά επίπεδα. Τα στεγαστικά δάνεια επέστρεψαν πάνω από το όριο του 7%, ενώ η βενζίνη εξακολουθεί να αποτελεί σημαντική επιβάρυνση για εκατομμύρια Αμερικανούς.

Παράλληλα, η προσπάθεια για αντιμετώπιση του στεγαστικού κόστους έχει συναντήσει πολιτικές και νομοθετικές δυσκολίες στο Κογκρέσο.

Η οικονομία στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης

Οι μετρήσεις κοινής γνώμης καταγράφουν ότι το κόστος ζωής αποτελεί ένα από τα βασικά ζητήματα που απασχολούν τους ψηφοφόρους.

Σε πρόσφατη δημοσκόπηση, η συνολική έγκριση των πολιτικών του Ντόναλντ Τραμπ καταγράφηκε σε χαμηλά επίπεδα, ενώ η αξιολόγηση της διαχείρισης του κόστους διαβίωσης εμφανίστηκε ακόμη πιο αδύναμη.

Οι διαφορετικές μετρήσεις παρουσιάζουν διαφοροποιήσεις, όμως συγκλίνουν στο ότι η ακρίβεια και η καθημερινή οικονομική πίεση αποτελούν σημαντικές πηγές προβληματισμού για τα νοικοκυριά.

Το βασικό ζήτημα είναι η απόσταση ανάμεσα στη συνολική εικόνα της οικονομίας και στην εμπειρία του πολίτη. Οι δείκτες ανάπτυξης, οι αγορές και οι επενδύσεις μπορεί να παρουσιάζουν θετικές ενδείξεις, όμως για πολλά νοικοκυριά το κρίσιμο ερώτημα παραμένει πόσα χρήματα απομένουν μετά την κάλυψη των βασικών εξόδων.

Το δύσκολο στοίχημα της κυβέρνησης

Η κυβέρνηση επιχειρεί να αντιπαραβάλει την εικόνα της καθημερινής ακρίβειας με ευρύτερα οικονομικά στοιχεία, όπως η πορεία των εισοδημάτων και άλλοι δείκτες της οικονομίας.

Ωστόσο, η αντίληψη των πολιτών για την οικονομική κατάσταση διαμορφώνεται σε μεγάλο βαθμό από τις άμεσες δαπάνες τους: το στεγαστικό δάνειο, το κόστος μετακίνησης, τους λογαριασμούς και τις τιμές των βασικών αγαθών.

Έξι εβδομάδες πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές, το κόστος ζωής παραμένει ένα από τα σημαντικότερα οικονομικά ζητήματα που καλείται να διαχειριστεί η κυβέρνηση, καθώς η καθημερινή εμπειρία των νοικοκυριών βρίσκεται στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης.

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