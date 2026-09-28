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Κινεζικής κατασκευής ήταν περίπου τα 3/5 των βιομηχανικών ρομπότ που εγκαταστάθηκαν παγκοσμίως το 2025, ενισχύοντας περαιτέρω τη θέση της κινεζικής αγοράς ως της μεγαλύτερης παγκοσμίως αγοράς για τα βιομηχανικά ρομπότ, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας World Robotics 2026, που δημοσιοποιήθηκαν στις 24 Σεπτεμβρίου.

Συνολικός αριθμός 354.000 ρομπότ αναπτύχθηκαν στην Κίνα το 2025, με ετήσια αύξηση 20% σε σύγκριση με το 2024, αντιστοιχώντας σε ποσοστό 59% των ρομποτικών εγκαταστάσεων σε παγκόσμιο επίπεδο, σύμφωνα με την παραπάνω έρευνα που εξέδωσε η διεθνής ομοσπονδία, International Federation of Robotics (IFR).

Ο αριθμός αυτός, είναι αυξημένος κατά 60.000 μονάδες σε σύγκριση με τα στοιχεία της προηγούμενης ετήσιας έρευνας.

«Η επιτυχία της Κίνας στον εκσυγχρονισμό του βιομηχανικού συστήματός της, είναι βασισμένη στην στρατηγική εθνικής ρομποτικής που έχει καταρτίσει εδώ και μία δεκαετία», δήλωσε η Τζέιν Χέφνερ πρόεδρος της IFR.

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