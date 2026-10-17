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Η τεχνολογία κυριάρχησε τα τελευταία χρόνια στο εσωτερικό των αυτοκινήτων, με τεράστιες οθόνες αφής, μινιμαλιστικές σχεδιάσεις και ολοένα λιγότερα φυσικά κουμπιά. Οι αυτοκινητοβιομηχανίες υιοθέτησαν αυτή την τάση, τόσο λόγω του χαμηλότερου κόστους παραγωγής όσο και επειδή ανταποκρινόταν στις νέες απαιτήσεις των καταναλωτών.

Ωστόσο, η υπερβολική ψηφιοποίηση των καμπινών αρχίζει πλέον να προκαλεί αντιδράσεις. Όλο και περισσότεροι οδηγοί απομακρύνονται από την ιδέα ότι κάθε λειτουργία πρέπει να ελέγχεται μέσω μιας οθόνης, ενώ ειδικοί στην οδική ασφάλεια προειδοποιούν ότι η εξάρτηση από ψηφιακές διεπαφές μπορεί να αυξήσει την απόσπαση της προσοχής.

Η Ευρώπη και η Κίνα, δύο από τις σημαντικότερες αγορές αυτοκινήτου παγκοσμίως, πρωτοστατούν πλέον στην προσπάθεια να διασφαλιστεί ότι η ψηφιοποίηση του εσωτερικού δεν θα γίνει εις βάρος της ασφάλειας, σύμφωνα με το Motor1.

Ευρώπη: Τα φυσικά κουμπιά επιστρέφουν

Στην Ευρώπη, η συζήτηση για τα χειριστήρια αφής επανήλθε στο προσκήνιο με τα αναθεωρημένα πρωτόκολλα αξιολόγησης της Euro NCAP, τα οποία τέθηκαν σε ισχύ τον Ιανουάριο του 2026.

Ο ανεξάρτητος οργανισμός, γνωστός κυρίως για τις δοκιμές πρόσκρουσης και τις αξιολογήσεις ασφάλειας των αυτοκινήτων, αποθαρρύνει πλέον τα οχήματα των οποίων η καμπίνα βασίζεται αποκλειστικά στις οθόνες αφής.

Για την επίτευξη της ανώτατης αξιολόγησης των πέντε αστέρων, τα αυτοκίνητα πρέπει να διαθέτουν φυσικά χειριστήρια για βασικές λειτουργίες, όπως τα φλας, οι υαλοκαθαριστήρες, τα αλάρμ, η κόρνα και η κλήση έκτακτης ανάγκης. Όσα μοντέλα επιτρέπουν την ενεργοποίηση αυτών των λειτουργιών αποκλειστικά μέσω οθόνης αφής θα χάνουν βαθμούς.

Οι οδηγίες της Euro NCAP δεν έχουν χαρακτήρα υποχρεωτικής νομοθεσίας. Η εμπορική τους επίδραση, ωστόσο, είναι σημαντική, καθώς η βαθμολογία πέντε αστέρων αποτελεί ισχυρό εργαλείο marketing και λίγοι κατασκευαστές είναι διατεθειμένοι να την εγκαταλείψουν.

Λιγότερη απόσπαση προσοχής πίσω από το τιμόνι

Η λογική πίσω από την επιστροφή των φυσικών χειριστηρίων είναι απλή: όσο περισσότερα μενού πρέπει να αναζητήσει ένας οδηγός για μια βασική λειτουργία, τόσο περισσότερο χρόνο απομακρύνει το βλέμμα του από τον δρόμο.

Ο κίνδυνος γίνεται ακόμη μεγαλύτερος σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, όπου απαιτούνται άμεσες αντιδράσεις σε κλάσματα του δευτερολέπτου. Παράλληλα, μια καθυστέρηση ή ένα προσωρινό «πάγωμα» του συστήματος μπορεί να καταστήσει ακόμη πιο δύσκολη την εκτέλεση μιας κρίσιμης εντολής.

Η τάση που εμφανίζεται στην Ευρώπη βρίσκει πλέον αντίστοιχο και στην Κίνα, τη μεγαλύτερη και ταχύτερα εξελισσόμενη αγορά αυτοκινήτου με έντονη έμφαση στην τεχνολογία.

Κίνα: Υποχρεωτικά φυσικά χειριστήρια για κρίσιμες λειτουργίες

Το κινεζικό Υπουργείο Βιομηχανίας και Τεχνολογίας Πληροφοριών (MIIT) έχει προτείνει σχέδιο κανονισμών που προβλέπει τη χρήση φυσικών κουμπιών για βασικές λειτουργίες ασφαλείας.

Σύμφωνα με το σχέδιο, το οποίο βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση, τα φλας, τα αλάρμ, η επιλογή σχέσης και η κλήση έκτακτης ανάγκης θα πρέπει να μπορούν να ενεργοποιούνται μέσω απτών χειριστηρίων, με ελάχιστη επιφάνεια 10×10 χιλιοστά.

Ο στόχος είναι να παραμένουν οι κρίσιμες λειτουργίες εύκολα προσβάσιμες, ώστε ο οδηγός να μπορεί να τις χρησιμοποιεί χωρίς να παίρνει τα μάτια του από τον δρόμο.

Η εξέλιξη έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον ακριβώς επειδή προέρχεται από την Κίνα, τη χώρα που αγκάλιασε ίσως περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη την ιδέα των εσωτερικών χώρων με κυρίαρχες τις οθόνες.

Πολλές κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες ακολούθησαν το παράδειγμα της Tesla, η οποία έκανε δημοφιλή την προσέγγιση του all-touch εσωτερικού. Τώρα, όμως, οι προτεραιότητες μετατοπίζονται προς την εργονομία και την ασφάλεια.

Η αλλαγή έχει ήδη αρχίσει να επηρεάζει τους κατασκευαστές. Η Volkswagen έχει παραδεχθεί ότι η υπερβολική εξάρτηση από τις οθόνες αφής ήταν «λάθος» και επαναφέρει φυσικά κουμπιά για βασικές λειτουργίες στα νέα ηλεκτρικά μοντέλα.

Η Mercedes-Benz υποστηρίζει ότι τα παραδοσιακά κουμπιά εξακολουθούν να αποτελούν την καλύτερη λύση για ορισμένες λειτουργίες, ενώ η Hyundai ακολουθεί μια μικτή προσέγγιση, συνδυάζοντας περιστροφικούς διακόπτες και κουμπιά για τις λειτουργίες που χρησιμοποιούνται συχνότερα.

Ακόμη και η Tesla, που θεωρείται διαχρονικά το χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτοκινήτου με σχεδόν αποκλειστικά ψηφιακά χειριστήρια, φέρεται να εξετάζει την επαναφορά του παραδοσιακού μοχλού για τα φλας σε ορισμένα μοντέλα.

Η ασφάλεια επεκτείνεται και στην αυτόνομη οδήγηση

Η κινεζική πρωτοβουλία δεν περιορίζεται στα χειριστήρια του εσωτερικού. Η κυβέρνηση σχεδιάζει επίσης αυστηρότερα πρότυπα για τα συστήματα αυτόνομης οδήγησης επιπέδου 3 και επιπέδου 4.

Τα συστήματα θα πρέπει να προσφέρουν επίπεδα ασφάλειας αντίστοιχα με εκείνα ενός ανθρώπινου οδηγού και να έχουν τη δυνατότητα να ακινητοποιούν αυτόματα το όχημα σε περίπτωση προβλήματος.

Έτσι, η συζήτηση για την ψηφιοποίηση του αυτοκινήτου μετατρέπεται σταδιακά σε ευρύτερη συζήτηση για το πώς η τεχνολογία μπορεί να ενσωματωθεί χωρίς να περιορίζει την ασφάλεια και την πρακτικότητα.

Η Ευρώπη και η Κίνα φαίνεται να συγκλίνουν πλέον στο ίδιο συμπέρασμα: η ψηφιοποίηση της καμπίνας δεν μπορεί να γίνεται εις βάρος της εργονομίας και της οδικής ασφάλειας.

Μετά από χρόνια κατά τα οποία η αυτοκινητοβιομηχανία συναγωνιζόταν για ολοένα μεγαλύτερες οθόνες και λιγότερα κουμπιά, τα φυσικά χειριστήρια επιστρέφουν ως μια απλή αλλά κρίσιμη λύση. Για λειτουργίες που πρέπει να εκτελούνται άμεσα και χωρίς δεύτερη σκέψη, ένα κουμπί μπορεί τελικά να παραμένει πιο διαισθητικό, γρήγορο και ασφαλές από μια οθόνη.