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Η κλιματική αλλαγή δεν απειλεί πλέον μόνο τις καλλιέργειες και την επάρκεια τροφίμων. Οι συνέπειές της αρχίζουν να αποτυπώνονται ολοένα πιο έντονα και στις τιμές που πληρώνουν καθημερινά οι καταναλωτές, δημιουργώντας μια νέα μορφή πληθωριστικής πίεσης, η οποία περιγράφεται με τον όρο «κλιμαπληθωρισμός» (climateflation).

Ακραίοι καύσωνες, παρατεταμένες περίοδοι ξηρασίας, έντονες βροχοπτώσεις και πλημμύρες μπορούν να καταστρέψουν καλλιέργειες, να περιορίσουν τις αποδόσεις και να προκαλέσουν προβλήματα στις μεταφορές και στην εφοδιαστική αλυσίδα. Το επιπλέον κόστος περνά σταδιακά από τους παραγωγούς και τους προμηθευτές και καταλήγει τελικά στο ράφι του σούπερ μάρκετ.

Νέα ανάλυση της Zero Carbon Analytics, η οποία εξετάζει την εξέλιξη των τιμών τροφίμων από το 2022 έως το 2026, συνδέει πολλές από τις σημαντικές ανατιμήσεις αυτής της περιόδου με ακραία καιρικά φαινόμενα. Η έρευνα καταγράφει χαρακτηριστικές περιπτώσεις σε όλες τις ηπείρους πλην της Ανταρκτικής.

Από την κατεστραμμένη σοδειά στην αύξηση της τιμής

Ο μηχανισμός μέσω του οποίου η κλιματική αλλαγή φθάνει στο πορτοφόλι του καταναλωτή είναι σχετικά απλός. Όταν μια σοδειά περιορίζεται, η διαθέσιμη προσφορά μειώνεται. Εφόσον η ζήτηση παραμένει στα ίδια επίπεδα, οι τιμές κινούνται υψηλότερα.

Το πρόβλημα γίνεται ακόμη σοβαρότερο όταν το ακραίο φαινόμενο πλήττει μια περιοχή που κατέχει σημαντικό μερίδιο στην παγκόσμια παραγωγή ενός συγκεκριμένου προϊόντος. Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι εισαγωγές από άλλες χώρες μπορεί να μην επαρκούν για να καλύψουν το έλλειμμα ή να πραγματοποιούνται με σημαντικά υψηλότερο κόστος.

Και οι επιπτώσεις δεν αφορούν μόνο στα δημητριακά. Σύμφωνα με τη Zero Carbon Analytics, φρούτα, λαχανικά, κρέας και άλλα τρόφιμα υψηλής διατροφικής αξίας είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένα, καθώς έχουν μικρότερη διάρκεια ζωής και εξαρτώνται από περισσότερο σύνθετες και ευαίσθητες εφοδιαστικές αλυσίδες.

Αυτό δημιουργεί και μια κοινωνική διάσταση στο πρόβλημα. Όσο τα πιο θρεπτικά τρόφιμα ακριβαίνουν, τα νοικοκυριά με χαμηλότερο διαθέσιμο εισόδημα είναι πιθανότερο να στραφούν σε φθηνότερες επιλογές χαμηλότερης διατροφικής αξίας.

Από το ελαιόλαδο στο κακάο: Οι ανατιμήσεις που έφεραν τα ακραία φαινόμενα

Τα παραδείγματα των τελευταίων ετών είναι ενδεικτικά του μεγέθους των πιέσεων.

Στην Ευρώπη, η τιμή του ελαιολάδου αυξήθηκε περίπου 50%, μετά τις ιστορικές ξηρασίες που έπληξαν την Ισπανία και την Ιταλία την περίοδο 2022-2023.

Ακόμη μεγαλύτερη ήταν η αναστάτωση στην αγορά κακάο. Στη Δυτική Αφρική, οι ακραίες θερμοκρασίες του 2024 συνδέθηκαν με αύξηση των τιμών κατά περίπου 300%.

Στην Αυστραλία, η τιμή του μαρουλιού εκτινάχθηκε επίσης κατά περίπου 300%, έπειτα από τις πλημμύρες του 2022.

Στις ΗΠΑ, οι τιμές της ντομάτας αυξήθηκαν περίπου 40% από τον Ιανουάριο έως τον Απρίλιο του 2026, μετά τον ισχυρό χειμερινό παγετό στη Φλόριντα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, πάντως, το καιρικό φαινόμενο δεν αποδίδεται σε επιδείνωση λόγω της κλιματικής αλλαγής.

Το κοινό στοιχείο είναι ότι ακόμη και τρόφιμα που αποτελούν βασικό μέρος της καθημερινής διατροφής μπορούν να εμφανίσουν απότομες και μεγάλες ανατιμήσεις όταν η παραγωγή δέχεται ένα σοβαρό πλήγμα.

Ο παγκόσμιος χάρτης του «κλιμαπληθωρισμού»

Η ανάλυση καταγράφει σειρά περιπτώσεων στις οποίες ακραίες κλιματικές συνθήκες συνέπεσαν με σημαντικές μεταβολές στις τιμές.

Στη Βραζιλία, η ξηρασία από τον Μάιο έως τον Σεπτέμβριο του 2024 –η ξηρότερη αντίστοιχη περίοδος που έχει καταγραφεί– επηρέασε την παραγωγή καφέ Arabica. Τον Νοέμβριο του 2025, η τιμή του ήταν 35% υψηλότερη σε ετήσια βάση.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι έντονες βροχοπτώσεις της περιόδου 2023-2024, που αποτέλεσαν τη βροχερότερη περίοδο 12 μηνών που έχει καταγραφεί, συνοδεύτηκαν από αύξηση 19,9% στην τιμή του αρνιού το 2024.

Στις ΗΠΑ, ο καύσωνας του Μαρτίου του 2026 και η ξηρασία στις Μεγάλες Πεδιάδες από τον Σεπτέμβριο του 2025 έως τον Φεβρουάριο του 2026 άσκησαν πιέσεις στην αγορά βοείου κρέατος. Με τον Μάρτιο να καταγράφεται ως ο θερμότερος στην ιστορία των μετρήσεων, οι τιμές του βοείου κρέατος αυξήθηκαν 14,4% το 2026 σε σχέση με το 2025.

Αντίστοιχα, στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι υψηλές θερμοκρασίες την άνοιξη και το καλοκαίρι του 2025 συνοδεύτηκαν από άνοδο 12,8% στις τιμές του βοείου κρέατος.

Στην Ισπανία, οι ιδιαίτερα έντονες βροχοπτώσεις του Ιανουαρίου και του Φεβρουαρίου επηρέασαν την παραγωγή ντομάτας, με τις τιμές να εμφανίζονται 11% υψηλότερες το 2026.

Στην Ιαπωνία, οι ασυνήθιστα θερμές θάλασσες τον Οκτώβριο του 2025 επηρέασαν την παραγωγή νόρι, με τις τιμές των φυκιών να αυξάνονται περίπου 20% έως τον Μάρτιο του 2026.

Ακόμη πιο ακραία ήταν η περίπτωση της Τζαμάικα, όπου οι έντονες βροχοπτώσεις του Οκτωβρίου 2025 που συνδέθηκαν με τον τυφώνα Melissa οδήγησαν την τιμή της πιπεριάς Scotch bonnet να φθάσει έως και το δεκαπλάσιο επίπεδο αμέσως μετά το πέρασμα του τυφώνα.

Στο Μεξικό, οι ασυνήθιστα υψηλές χειμερινές θερμοκρασίες επηρέασαν την αγορά πατάτας, ενώ στη Σερβία ο θερμότερος Ιούνιος που έχει καταγραφεί συνδέθηκε με σοβαρές πιέσεις στην παραγωγή σμέουρων, των οποίων οι τιμές ήταν 51% υψηλότερες τον Σεπτέμβριο του 2025 σε ετήσια βάση.

Γιατί οι ανατιμήσεις κινδυνεύουν να γίνουν πιο μόνιμες

Ο «κλιμαπληθωρισμός» έχει μια σημαντική διαφορά από έναν συνηθισμένο πληθωριστικό κύκλο.

Μια μεμονωμένη κακοκαιρία μπορεί να περιορίσει προσωρινά την παραγωγή ενός προϊόντος και να αυξήσει την τιμή του. Όταν όμως η επόμενη σοδειά επανέλθει σε φυσιολογικά επίπεδα, η προσφορά αποκαθίσταται και οι τιμές μπορούν να υποχωρήσουν.

Η κλιματική αλλαγή, αντίθετα, μεταβάλλει σταδιακά τις ίδιες τις συνθήκες παραγωγής και αυξάνει τον κίνδυνο συχνότερων ή εντονότερων ακραίων φαινομένων.

Αυτό σημαίνει ότι μια νέα διαταραχή μπορεί να εμφανιστεί προτού η αγορά προλάβει να ανακάμψει πλήρως από την προηγούμενη.

Η Zero Carbon Analytics προειδοποιεί επομένως ότι δεν πρόκειται απαραίτητα για μια σειρά ανεξάρτητων και προσωρινών ανατιμήσεων. Ο κλιματικός παράγοντας μπορεί να εξελιχθεί σε μόνιμη πηγή ανοδικής πίεσης στη βάση των τιμών των τροφίμων.

Το πρόβλημα που δεν λύνεται με αύξηση των επιτοκίων

Η συγκεκριμένη μορφή πληθωρισμού δημιουργεί και ένα δύσκολο πρόβλημα για τις κεντρικές τράπεζες.

Όταν οι τιμές αυξάνονται εξαιτίας υπερβολικής ζήτησης στην οικονομία, οι κεντρικές τράπεζες μπορούν να ανεβάσουν τα επιτόκια, περιορίζοντας την κατανάλωση, τον δανεισμό και τις επενδύσεις.

Η νομισματική πολιτική, όμως, δεν μπορεί να αποκαταστήσει μια κατεστραμμένη σοδειά.

Εάν μια ξηρασία περιορίσει την παραγωγή ελαιολάδου ή ένας καύσωνας πλήξει τις φυτείες καφέ, η αύξηση των επιτοκίων δεν αυξάνει την παραγωγή, δεν δημιουργεί περισσότερες καλλιεργήσιμες εκτάσεις και δεν αναπληρώνει τις ποσότητες που χάθηκαν.

Ακριβώς εδώ εντοπίζεται η ιδιαιτερότητα του κλιμαπληθωρισμού. Η παραδοσιακή αντιμετώπιση των πληθωριστικών πιέσεων μέσω υψηλότερων επιτοκίων μπορεί να λειτουργήσει αποτελεσματικότερα όταν ένα σοκ προσφοράς είναι προσωρινό.

Εάν όμως οι διαταραχές αποκτήσουν επαναλαμβανόμενο και επίμονο χαρακτήρα, μια πιο αυστηρή νομισματική πολιτική κινδυνεύει να επιβαρύνει την οικονομική ανάπτυξη χωρίς να αντιμετωπίζει την πραγματική αιτία των αυξήσεων.

Όταν η ακρίβεια αλλάζει και το καθημερινό μενού

Οι επιπτώσεις δεν περιορίζονται στον λογαριασμό του σούπερ μάρκετ. Αγγίζουν και την ποιότητα της διατροφής, ιδιαίτερα για τα οικονομικά ασθενέστερα νοικοκυριά.

Η έρευνα δείχνει ότι τα ακραία καιρικά φαινόμενα μπορούν να επηρεάσουν δυσανάλογα φρούτα, λαχανικά και ζωικά προϊόντα, δηλαδή βασικές πηγές βιταμινών, μετάλλων και πρωτεϊνών.

Αντίθετα, προϊόντα μεγαλύτερης διάρκειας ζωής ή τρόφιμα για τα οποία υπάρχουν περισσότερες εναλλακτικές επιλογές μπορούν να εμφανίζουν μικρότερες διακυμάνσεις στις τιμές.

Έτσι διαμορφώνεται ένας φαύλος κύκλος: η κλιματική αλλαγή περιορίζει την παραγωγή, η χαμηλότερη προσφορά αυξάνει τις τιμές και η ακρίβεια δυσκολεύει την πρόσβαση των νοικοκυριών σε ποιοτικότερα τρόφιμα.

Το El Niño προσθέτει έναν ακόμη κίνδυνο

Οι πιέσεις θα μπορούσαν να ενταθούν περαιτέρω την περίοδο 2026-2027, καθώς ένα ισχυρό El Niño έρχεται να προστεθεί στις ήδη αυξημένες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η παγκόσμια παραγωγή τροφίμων.

Σύμφωνα με τη Zero Carbon Analytics, ο συνδυασμός κλιματικών πιέσεων και γεωπολιτικών αναταράξεων μπορεί να προκαλέσει νέες αυξήσεις στις τιμές βασικών αγροτικών εμπορευμάτων.

Ακόμη και οικονομίες που είναι σε μεγάλο βαθμό αυτάρκεις σε ορισμένα βασικά τρόφιμα δεν είναι πλήρως προστατευμένες. Μια κακή εγχώρια σοδειά μπορεί να συμπέσει με υψηλές διεθνείς τιμές, καθιστώντας την αναπλήρωση των ελλείψεων μέσω εισαγωγών σημαντικά ακριβότερη.

Το οικονομικό μήνυμα γίνεται επομένως ολοένα πιο σαφές: η κλιματική αλλαγή περνά πλέον από τα δελτία καιρού στα στοιχεία του πληθωρισμού και από εκεί στον οικογενειακό προϋπολογισμό.

Ο «κλιμαπληθωρισμός» κινδυνεύει έτσι να εξελιχθεί σε έναν από τους πιο επίμονους παράγοντες που θα επηρεάζουν τις τιμές των τροφίμων και το κόστος διαβίωσης τα επόμενα χρόνια.

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