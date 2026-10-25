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Ο Εμανουέλ Μακρόν έχει εισέλθει στην τελική ευθεία της δεκαετούς προεδρίας του, την ώρα που η Γαλλία αντιμετωπίζει ένα κύμα έντονων διαδηλώσεων, χωρίς να υπάρχουν πολλά σημάδια ότι θα καταφέρει να αποτρέψει τη διαδοχή του από υποψήφιο των πολιτικών άκρων.

Οι υποψήφιοι για την προεδρία από την άκρα δεξιά και την άκρα αριστερά εκμεταλλεύτηκαν τις αναταραχές για να του επιτεθούν. Ο ίδιος ο Μακρόν αναγνώρισε «αποτυχίες» στον σχεδιασμό και στη συλλογή πληροφοριών.

Καθώς το Σύνταγμα του απαγορεύει να διεκδικήσει τρίτη συνεχόμενη θητεία, ο κεντροδεξιός πρόεδρος εισήλθε στην κρίση με τη δημοτικότητά του στο χαμηλότερο σημείο από την ανάληψη των καθηκόντων του το 2017 — κάτω ακόμη και από τα επίπεδα που καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων των «κίτρινων γιλέκων» ενάντια στην κοινωνική αδικία και την ανισότητα, οι οποίες ξεκίνησαν το 2018.

Δεν έχει ακόμη υποστηρίξει κανέναν υποψήφιο, και δεν είναι σαφές πόση επιρροή θα είχε η υποστήριξή του. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν τους μετριοπαθείς να υστερούν έναντι των υποψηφίων της ακροδεξιάς και της ακροαριστεράς.

Με περαιτέρω διαδηλώσεις να έχουν προγραμματιστεί για τις επόμενες ημέρες, ακολουθεί μια ανασκόπηση του πολιτικού τοπίου της Γαλλίας και του τρόπου με τον οποίο οι υποψήφιοι τοποθετούνται για να διαδεχθούν τον Μακρόν σύμφωνα με το AP:

Η ηγέτιδα της ακροδεξιάς Μαρίν Λεπέν, που θεωρείται φαβορί στις εκλογές του επόμενου έτους, έχει επιδιώξει να μετατρέψει την οργή για τις ταραχές σε υποστήριξη για την προεδρική της υποψηφιότητα, παρουσιάζοντας τον εαυτό της ως την εναλλακτική λύση σε μια κυβέρνηση που χαρακτήρισε ανίκανη.

«Αντιμετωπίζουμε ένα κράτος που καταρρέει», δήλωσε η Λεπέν στον ραδιοτηλεοπτικό σταθμό FranceInfo. «Αντιμετωπίζουμε μια κυβέρνηση που βρίσκεται στα τελευταία της και η οποία, στην πραγματικότητα, έχει χάσει τον έλεγχο και δεν μπορεί πλέον να διατηρήσει την εξουσία», είπε, αποδίδοντας την ευθύνη για τη βία σε «ακροαριστερούς ταραξίες» και «λεηλάτες από τα προάστια».

Νωρίτερα φέτος, ένα εφετείο του Παρισιού άνοιξε τον δρόμο για την υποψηφιότητα της Λεπέν, συντομεύοντας την απαγόρευση υποψηφιότητας για δημόσιο αξίωμα που απειλούσε τις προεδρικές της φιλοδοξίες. Και τώρα είναι «η μόνη υποψήφια που μπορεί να αξιοποιήσει αυτό το γεγονός», σύμφωνα με τον Φρεντερίκ Ντάμπι, γενικό διευθυντή του ινστιτούτου δημοσκοπήσεων Ifop. Αυτό καθιστά δύσκολο να φανταστεί κανείς ότι δεν θα καταφέρει να προκριθεί στον δεύτερο γύρο των εκλογών, προσέθεσε.

Ο Ζορντάν Μπαρντελά, πρόεδρος του κόμματος «Εθνική Συμμαχία» της Λεπέν, κάλεσε τους πολίτες να διοχετεύσουν την οργή τους στις ψήφους και υποσχέθηκε, σε περίπτωση εκλογής της, «να αποκαταστήσει την ασφάλεια». Αυτός και η Λεπέν έχουν ζητήσει περισσότερο εξοπλισμό και προσωπικό για την αστυνομία, καθώς και αυστηρότερες ποινές για τους ταραξίες. Οι αρχές έχουν επανειλημμένα κατηγορήσει «ακροαριστερούς ριζοσπάστες» και ευκαιριακούς εγκληματίες για τη βία.

Ο ακροαριστερός υποψήφιος για την προεδρία Ζαν Λυκ Μελανσόν έχει υποστηρίξει το κίνημα διαμαρτυρίας, καταδικάζοντας παράλληλα τις λεηλασίες και τον βανδαλισμό. Έχει κατηγορήσει την κυβέρνηση ότι πυροδοτεί τις εντάσεις μέσω της αστυνομικής της δράσης και της αποτυχίας της να ανταποκριθεί στα αιτήματα των διαδηλωτών.

Οι διαδηλωτές ζητούν υψηλότερους μισθούς και συντάξεις, καλύτερη υγειονομική περίθαλψη και άλλες δημόσιες υπηρεσίες, καθώς και περισσότερη χρηματοδότηση για την εκπαίδευση.

Ο Μελανσόν, ο οποίος συμμετείχε στην ειρηνική πορεία του Σαββάτου στο Παρίσι, έχει αντιμετωπίσει κατηγορίες από τους αντιπάλους του ότι η κριτική του προς την αστυνομία δικαιολογεί τη βία.

Το κόμμα του έχει επίσης υποστηρίξει τις φοιτητικές διαμαρτυρίες και τους αποκλεισμούς λυκείων που ξεκίνησαν στα μέσα Σεπτεμβρίου, υποστηρίζοντας τα αιτήματα για περισσότερους εκπαιδευτικούς, καλύτερες εγκαταστάσεις και αλλαγές στις διαδικασίες εισαγωγής στα πανεπιστήμια.

Παρατηρητές ανέφεραν ότι είναι πολύ νωρίς για να εκτιμηθεί αν ο Μελανσόν θα κερδίσει ή θα χάσει υποστήριξη. Η βία που αποδίδεται σε ριζοσπαστικούς ακροαριστερούς ακτιβιστές θα μπορούσε να εντείνει τις επιφυλάξεις των μετριοπαθών ψηφοφόρων, ενώ η έντονη υποστήριξή του προς τα αιτήματα των διαδηλωτών θα μπορούσε να ενισχύσει την απήχησή του στην αριστερά.

Οι πολιτικοί αναλυτές τονίζουν επίσης ότι οι εκλογικές επιπτώσεις από γεγονότα όπως η βία του περασμένου Σαββατοκύριακου πρέπει να αξιολογηθούν με την πάροδο του χρόνου.

Οι δημοσκοπήσεις πριν από τη βία του Σαββάτου και η μόνη που διεξήχθη μετά δείχνουν τη Λεπέν ως σαφή πρωτοπόρο, ενώ τοποθετούν τον Μελανσόν στη δεύτερη θέση, αν και παρέμεινε σε στενή αναμέτρηση με πιο μετριοπαθείς υποψηφίους.

«Πίσω από αυτήν, τίποτα δεν είναι οριστικό, τίποτα δεν είναι εγγυημένο», δήλωσε ο Ντάμπι στο Sud Radio, τονίζοντας ότι τρεις υποψήφιοι φαίνονται να βρίσκονται σε θέση να προκριθούν στον δεύτερο γύρο.

Στο ευρύ φάσμα των υποψηφίων περιλαμβάνονται αρκετοί κεντρώοι, μεταξύ των οποίων δύο πρώην πρωθυπουργοί που διορίστηκαν από τον Μακρόν. Νωρίτερα αυτό το μήνα, οι σοσιαλιστές και οι σύμμαχοί τους επέλεξαν έναν κεντροαριστερό βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ως προεδρικό υποψήφιό τους.