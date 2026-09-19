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Η Τουρκία ανακάλεσε την άδεια λειτουργίας του υποκαταστήματος της ιρανικής Mellat Bank στην Κωνσταντινούπολη, σε μια κίνηση που έρχεται ενώ η Ουάσινγκτον εντείνει την εκστρατεία οικονομικής πίεσης κατά της Τεχεράνης μέσω νέων κυρώσεων και περιορισμών σε τράπεζες, αεροπορικές εταιρείες και επιχειρήσεις που συνδέονται με το Ιράν.

Η απόφαση ελήφθη από την τουρκική εποπτική αρχή τραπεζών (BDDK) και δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της χώρας. Η ανακοίνωση δεν έκανε άμεση αναφορά στις αμερικανικές κυρώσεις ούτε σε συγκεκριμένα λειτουργικά προβλήματα της τράπεζας.

Σύμφωνα με το τουρκικό πλαίσιο, η άδεια ενός χρηματοπιστωτικού ιδρύματος μπορεί να ανακληθεί εφόσον κριθεί ότι η συνέχιση της λειτουργίας του ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο τα δικαιώματα των καταθετών ή τη σταθερότητα και την ασφάλεια του χρηματοπιστωτικού συστήματος.

Νέα πίεση των ΗΠΑ στο οικονομικό δίκτυο του Ιράν

Η κίνηση της Άγκυρας σημειώνεται λίγες εβδομάδες μετά την επιβολή νέων κυρώσεων από το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών σε τουρκική επενδυτική τράπεζα και δύο θυγατρικές της, με την Ουάσινγκτον να υποστηρίζει ότι οι περιορισμοί αφορούν δραστηριότητες που σχετίζονται με συναλλαγές υπέρ του Ιράν.

Ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Τουρκία, Τομ Μπάρακ, είχε δηλώσει ότι η κίνηση δεν στρέφεται κατά της χώρας ή του τουρκικού τραπεζικού συστήματος, αλλά αφορά τη συμπεριφορά συγκεκριμένης οντότητας.

«Η υγεία του τουρκικού χρηματοπιστωτικού συστήματος δεν αμφισβητείται· το ζήτημα αφορά τη συμπεριφορά ενός συγκεκριμένου ιδρύματος», είχε αναφέρει χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε ότι η Τουρκία και το Ομάν αποφάσισαν να σταματήσουν τις πτήσεις της ιρανικής αεροπορικής εταιρείας Mahan Air, στο πλαίσιο συζητήσεων για τη συμμόρφωση με τα μέτρα κατά της Τεχεράνης.

Περιορίζονται οι αεροπορικές συνδέσεις του Ιράν

Η Mahan Air, η οποία βρίσκεται υπό αμερικανικές κυρώσεις λόγω φερόμενων σχέσεων με τους Φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν (IRGC), ανακοίνωσε ότι θα διακόψει τις πτήσεις προς Τουρκία και Ομάν από τις 21 Σεπτεμβρίου «μέχρι νεωτέρας».

Η εξέλιξη αυτή περιορίζει περαιτέρω τη διεθνή αεροπορική διασύνδεση του Ιράν, καθώς οι πτήσεις προς την Κωνσταντινούπολη αποτελούσαν σημαντικό δίαυλο για Ιρανούς ταξιδιώτες που επιθυμούσαν να συνεχίσουν προς ευρωπαϊκούς και άλλους προορισμούς.

Παρότι εξακολουθούν να υπάρχουν εναλλακτικές οδοί μετακίνησης μεταξύ Ιράν και Τουρκίας, η αυξανόμενη πίεση των ΗΠΑ οδηγεί ολοένα περισσότερες εταιρείες να αποφεύγουν συνεργασίες με ιρανικές αεροπορικές επιχειρήσεις.

Νέος γύρος κυρώσεων από την Ουάσινγκτον

Στις αρχές Σεπτεμβρίου, οι ΗΠΑ επέβαλαν κυρώσεις σε 27 ιρανικές αεροπορικές εταιρείες και σε ξένες επιχειρήσεις που παρείχαν υποστήριξη στον αεροπορικό τομέα του Ιράν.

Η Ουάσινγκτον προειδοποίησε ότι εταιρείες οι οποίες διευκολύνουν δραστηριότητες της ιρανικής αεροπορίας που υπόκεινται σε κυρώσεις θα μπορούσαν επίσης να αντιμετωπίσουν συνέπειες.

Οι κινήσεις αυτές εντάσσονται στη συνολικότερη στρατηγική των ΗΠΑ για την ενίσχυση της οικονομικής πίεσης προς την Τεχεράνη, σε μια περίοδο κατά την οποία οι γεωπολιτικές εντάσεις και ο πόλεμος έχουν ήδη προκαλέσει αναταράξεις στις ενεργειακές αγορές.

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ είχε παρουσιάσει τον προηγούμενο μήνα την επιχείρηση «Economic Outcast», στόχος της οποίας είναι η περαιτέρω συρρίκνωση των οικονομικών δυνατοτήτων του Ιράν.

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