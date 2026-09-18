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Η τουρκική αγορά κεφαλαίων βρίσκεται αντιμέτωπη με μία από τις μεγαλύτερες κρίσεις των τελευταίων ετών, καθώς οι αρχές προχωρούν στην εκκαθάριση 131 επενδυτικών κεφαλαίων που βρέθηκαν στο επίκεντρο σοβαρών προβλημάτων ρευστότητας, ενώ παράλληλα εντείνονται οι έρευνες για πιθανή χειραγώγηση μετοχών.

Η διαδικασία αφορά κεφάλαια συνολικού ύψους άνω των 18 δισ. δολαρίων, με περίπου 350.000 επενδυτές να επηρεάζονται. Για τη διαχείριση της εκκαθάρισης επιστρατεύονται δύο από τις μεγαλύτερες τράπεζες της χώρας, η Turkiye Is Bankasi και η κρατική Ziraat Bankasi.

Η απόφαση του Συμβουλίου Κεφαλαιαγοράς της Τουρκίας (SPK) προβλέπει ότι η Isbank θα αναλάβει τα κεφάλαια που είχαν δημιουργηθεί από την Tera Portföy Yönetimi, ενώ η Ziraat θα εποπτεύσει τα κεφάλαια έξι ακόμη εταιρειών διαχείρισης, μεταξύ των οποίων η Pusula Portföy Yönetimi.

Οι τράπεζες θα προχωρήσουν σε σταδιακή ρευστοποίηση των περιουσιακών στοιχείων των κεφαλαίων και στη συνέχεια τα διαθέσιμα ποσά θα επιστραφούν στους επενδυτές ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής τους. Προτεραιότητα θα δοθεί στα αιτήματα εξαγοράς που υποβλήθηκαν μετά τις 13:30 της 17ης Σεπτεμβρίου.

Η αρχή της κρίσης στα επενδυτικά κεφάλαια

Η αναταραχή στην τουρκική αγορά είχε ξεκινήσει όταν ορισμένα funds που διαχειρίζονταν οι Tera Portföy και Pusula Portföy ανακοίνωσαν ότι αδυνατούσαν να καλύψουν μέρος των αιτημάτων εξαγοράς που υπέβαλαν επενδυτές.

Τα προβλήματα δεν εμφανίστηκαν ξαφνικά. Είχαν προηγηθεί αλλαγές στο εποπτικό πλαίσιο, καθώς οι αρχές αυστηροποίησαν τους κανόνες για τα μετοχικά κεφάλαια που είχαν μεγάλες συγκεντρωμένες θέσεις σε εταιρείες με περιορισμένη ελεύθερη διασπορά μετοχών.

Οι νέοι κανόνες ανάγκασαν αρκετούς διαχειριστές να προχωρήσουν σε πωλήσεις θέσεων, προκαλώντας πρόσθετες πιέσεις σε μετοχές μικρότερων εταιρειών που χαρακτηρίζονταν από χαμηλή ρευστότητα.

Η πίεση αυτή μεταφέρθηκε γρήγορα στο σύνολο της αγοράς, καθώς οι επενδυτές άρχισαν να ανησυχούν για τη δυνατότητα των κεφαλαίων να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους.

Το χρηματιστηριακό σοκ και η παρέμβαση των αρχών

Η κρίση στα funds εξελίχθηκε σε ευρύτερη αναταραχή στο Χρηματιστήριο Κωνσταντινούπολης, με τον βασικό δείκτη να καταγράφει έντονες απώλειες και δεκάδες μικρότερες εισηγμένες να δέχονται ισχυρές πιέσεις.

Οι αρχές αναγκάστηκαν να παρέμβουν με σειρά μέτρων, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται εκκαθαρίσεις κεφαλαίων, προσωρινές απαγορεύσεις συναλλαγών και παρεμβάσεις για την ενίσχυση της ρευστότητας.

Η προσπάθεια είχε στόχο να περιοριστεί η μετάδοση της κρίσης από τον κλάδο διαχείρισης κεφαλαίων στο ευρύτερο χρηματοπιστωτικό σύστημα και να αποτραπεί περαιτέρω απώλεια εμπιστοσύνης από εγχώριους και ξένους επενδυτές.

Συλλήψεις στελεχών και έρευνες για χειραγώγηση

Παράλληλα με την εκκαθάριση των funds, οι τουρκικές αρχές προχώρησαν σε ποινικές έρευνες για πιθανή χειραγώγηση τιμών μετοχών, διευρύνοντας την έρευνα σε στελέχη του χρηματοπιστωτικού κλάδου.

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς επέβαλε απαγορεύσεις συναλλαγών σε πρόσωπα που θεωρήθηκε ότι συνδέονται με ύποπτες κινήσεις στην αγορά, ενώ κατατέθηκαν ποινικές καταγγελίες για υποθέσεις που αφορούν μετοχές εταιρειών όπως οι Katılımevim, Gündoğdu Gıda και Destek Finans Faktoring.

Στο πλαίσιο των ερευνών, οι αρχές προχώρησαν σε συλλήψεις στελεχών επενδυτικών εταιρειών και επέβαλαν περιορισμούς μετακίνησης σε ορισμένα πρόσωπα που ελέγχονται.

Οι κινήσεις αυτές αποτελούν μέρος της προσπάθειας της κυβέρνησης και των εποπτικών αρχών να αντιμετωπίσουν φαινόμενα που, σύμφωνα με τις ίδιες, υπονομεύουν τη λειτουργία της αγοράς και την εμπιστοσύνη των επενδυτών.

Η μεγάλη πρόκληση για την τουρκική κεφαλαιαγορά

Η υπόθεση των επενδυτικών κεφαλαίων αποτελεί σημαντική δοκιμασία για την τουρκική αγορά, η οποία τα τελευταία χρόνια έχει προσελκύσει μεγάλο αριθμό μικροεπενδυτών αλλά και αυξημένη δραστηριότητα σε μετοχές υψηλότερου ρίσκου.

Η μαζική εκκαθάριση κεφαλαίων μεγάλης αξίας δημιουργεί ερωτήματα για την αποτελεσματικότητα των μηχανισμών διαχείρισης κινδύνου, αλλά και για την ανάγκη αυστηρότερης εποπτείας σε προϊόντα που επενδύουν σε λιγότερο ρευστές μετοχές.

Για τις αρχές, το βασικό στοίχημα είναι η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης χωρίς να προκληθούν νέες πιέσεις στην αγορά. Για τους επενδυτές, το κρίσιμο ζήτημα είναι η ομαλή επιστροφή των κεφαλαίων και η διασφάλιση ότι η διαδικασία εκκαθάρισης θα ολοκληρωθεί με διαφάνεια.

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