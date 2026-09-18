Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Για μεγάλο χρονικό διάστημα, ο Αλτούντς Κουμόβα έμοιαζε να αποτελεί έναν από τους μεγάλους κερδισμένους της τουρκικής χρηματιστηριακής αγοράς. Ο διακριτικός επιχειρηματίας κατάφερε να εκτοξεύσει την περιουσία του, καθώς η μετοχή της εταιρείας χρηματοοικονομικών υπηρεσιών που ελέγχει σημείωσε εντυπωσιακή άνοδο.

Η ανοδική πορεία, όμως, ανατράπηκε απότομα αυτή την εβδομάδα, όταν η εταιρεία του βρέθηκε στο επίκεντρο της μεγάλης αναταραχής που πλήττει την αγορά της Τουρκίας. Ο ίδιος, μαζί με άλλα κορυφαία στελέχη επενδυτικών εταιρειών, τέθηκε υπό κράτηση στο πλαίσιο έρευνας για μαζικές εκροές κεφαλαίων από επενδυτικά funds.

Ο Κουμόβα ελέγχει το 74% της Destek Finans Faktoring AS, μιας εταιρείας χρηματοδότησης που έχασε σχεδόν το ένα τρίτο της χρηματιστηριακής της αξίας μέσα σε μόλις τρεις συνεδριάσεις, μετά την κρίση που προκλήθηκε από αδυναμίες εξαγοράς μεριδίων σε ορισμένα επενδυτικά κεφάλαια.

Η πτώση της μετοχής «εξαφάνισε» σχεδόν 4 δισ. δολάρια από την αξία της περιουσίας του Κουμόβα, η οποία στις αρχές της εβδομάδας υπολογιζόταν περίπου στα 13,8 δισ. δολάρια.

Η κατάσταση κλιμακώθηκε ακόμη περισσότερο αργά την Πέμπτη, όταν ο επιχειρηματίας συνελήφθη μαζί με άλλα πρόσωπα που συνδέονται με εταιρείες διαχείρισης κεφαλαίων.

Στο στόχαστρο η Tera και οι επενδυτικές εταιρείες

Η Destek αποτελεί μία από τις εταιρείες που βρίσκονται στον ευρύτερο κύκλο της Tera Yatirim Menkul Degerler AS, μιας χρηματιστηριακής και εταιρείας διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων με έδρα την Κωνσταντινούπολη, η οποία είχε ήδη βρεθεί υπό αυξημένη εποπτεία από τις ρυθμιστικές αρχές.

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς της Τουρκίας προχώρησε στην εκκαθάριση επενδυτικών κεφαλαίων συνολικού ύψους σχεδόν 20 δισ. δολαρίων, ενώ παράλληλα κατέθεσε καταγγελίες και επέβαλε περιορισμούς στις συναλλαγές, επικαλούμενη υποψίες για χειραγώγηση τιμών σε μετοχές, μεταξύ των οποίων και η Destek.

Η μετοχή της εταιρείας υποχώρησε κατά 27% σε τρεις ημέρες, συμβάλλοντας σημαντικά στην πτώση του δείκτη Borsa Istanbul 100, ο οποίος έχασε περίπου 4%.

Παρά την πτώση, η χρηματιστηριακή αξία της Destek παρέμενε στα 661 δισ. τουρκικές λίρες, με την αξία του ποσοστού του Κουμόβα να διαμορφώνεται περίπου στα 10 δισ. δολάρια.

Μια περιουσία που χτίστηκε με εκρηκτική άνοδο

Η πτώση της αξίας του Κουμόβα τον φέρνει πλέον κοντά σε επίπεδα αντίστοιχα με την περιουσία του Χάμντι Ουλουκάγια, ιδρυτή και διευθύνοντος συμβούλου της εταιρείας ελληνικού γιαουρτιού Chobani, ο οποίος διαθέτει περιουσία περίπου 10,1 δισ. δολαρίων, σύμφωνα με τον δείκτη δισεκατομμυριούχων του Bloomberg.

Η Destek δραστηριοποιείται στο factoring τιμολογίων, έναν κλάδο χρηματοδότησης που αφορά την αγορά απαιτήσεων επιχειρήσεων και την είσπραξη των οφειλών από τους πελάτες τους.

Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1996 και αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου ομίλου επιχειρήσεων που ελέγχει ο Κουμόβα, ο οποίος περιλαμβάνει και τραπεζικές δραστηριότητες.

Στο πρώτο εξάμηνο του 2026 η Destek ανακοίνωσε καθαρά κέρδη 2,6 δισ. τουρκικές λίρες, ωστόσο η αποτίμησή της παρέμενε ιδιαίτερα υψηλή. Ο δείκτης τιμής προς κέρδη (P/E) διαμορφωνόταν περίπου στις 132 φορές, όταν για την JPMorgan Chase, τη μεγαλύτερη αμερικανική τράπεζα, ο αντίστοιχος δείκτης βρίσκεται περίπου στις 15 φορές.

Η κρίση στα funds που ταρακούνησε την Τουρκία

Η αναταραχή συνδέεται με την Tera, η οποία είχε πρωταγωνιστήσει στην τουρκική αγορά επενδύσεων τα τελευταία χρόνια. Η εταιρεία είχε καταγράψει εντυπωσιακές αποδόσεις μέσω επενδυτικών στρατηγικών που βασίζονταν σε τοποθετήσεις σε περιορισμένο αριθμό εταιρειών και στη χρήση δανεισμού για την ενίσχυση των αποδόσεων.

Το βασικό επενδυτικό της κεφάλαιο είχε εμφανίσει απόδοση άνω του 66.000% σε διάστημα τριών ετών, γεγονός που είχε προσελκύσει έντονο ενδιαφέρον από επενδυτές.

Τον Αύγουστο, όμως, οι τουρκικές αρχές αυστηροποίησαν τους κανόνες για funds που είχαν μεγάλες συγκεντρωμένες θέσεις σε μετοχές με περιορισμένη διασπορά. Η αλλαγή αυτή ανάγκασε αρκετούς διαχειριστές να ρευστοποιήσουν θέσεις, προκαλώντας πιέσεις στην αγορά.

Στη συνέχεια, ορισμένα funds της Tera Portfoy και της Pusula Portfoy Yonetimi ανακοίνωσαν ότι δεν μπορούσαν να ανταποκριθούν σε αιτήματα εξαγοράς μεριδίων επενδυτών, γεγονός που προκάλεσε αλυσιδωτές αντιδράσεις.

Η κρίση επεκτάθηκε στο Χρηματιστήριο της Κωνσταντινούπολης, οδηγώντας τις αρχές σε σειρά παρεμβάσεων, όπως εκκαθαρίσεις κεφαλαίων, απαγορεύσεις συναλλαγών και έρευνες για πιθανή χειραγώγηση της αγοράς.

Διαβάστε ακόμη

«Big Short» Στιβ Άισμαν κατά των κολοσσών AI – «Δημιουργούν φόβο για να ελέγξουν την αγορά»

Τιμολόγια ρεύματος: Ποιο «χρώμα» προτιμούν οι καταναλωτές

Κάζακς (ΕΚΤ): Νέες αυξήσεις επιτοκίων στον ορίζοντα – Αφήνει ανοιχτό το 2,75% και πάνω

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ