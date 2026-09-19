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Νέα δεδομένα διαμορφώνονται για τις συντάξεις από το 2027, καθώς μπαίνει τέλος στον «κόφτη» της προσωπικής διαφοράς για τους παλαιούς συνταξιούχους, αυξάνεται από 300 σε 400 ευρώ η ετήσια ενίσχυση των χαμηλοσυνταξιούχων και διευρύνεται σημαντικά ο αριθμός των δικαιούχων της. Παράλληλα, όλες οι συντάξεις αναμένεται να λάβουν ετήσια αύξηση της τάξης του 2,6%, η οποία υπό προϋποθέσεις μπορεί να φτάσει ακόμη και στο 3%.

Οι αλλαγές δημιουργούν ένα νέο πλαίσιο για περίπου 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχους, ενώ ιδιαίτερα σημαντική είναι η παρέμβαση για όσους εξακολουθούν να έχουν υπόλοιπο προσωπικής διαφοράς και μέχρι σήμερα δεν μπορούσαν να δουν ολόκληρες τις ετήσιες αυξήσεις στην τσέπη τους.

Προς τα 1.000 ευρώ η μέση σύνταξη γήρατος

Από την 1η Ιανουαρίου 2027 περίπου 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχοι αναμένεται να δουν αυξημένες αποδοχές. Στην πράξη, η πρώτη πληρωμή με τα νέα ποσά θα πραγματοποιηθεί ήδη στα τέλη Δεκεμβρίου του 2026.

Με βάση τον βασικό οικονομικό σχεδιασμό, η ονομαστική μεικτή αύξηση υπολογίζεται περίπου στο 2,6%. Ωστόσο, η τελική αναπροσαρμογή θα εξαρτηθεί από την εξέλιξη των οικονομικών μεγεθών και κυρίως των πληθωριστικών πιέσεων, με αποτέλεσμα να μην αποκλείεται το ποσοστό να κινηθεί ακόμη και έως το 3%.

Εφόσον επιβεβαιωθεί το βασικό σενάριο του 2,6%, η μέση σύνταξη γήρατος, που σήμερα βρίσκεται περίπου στα 975 ευρώ, εκτιμάται ότι θα κινηθεί πλέον κοντά στο όριο των 1.000 ευρώ.

Στα 400 ευρώ η μόνιμη ενίσχυση – Ποιοι μπαίνουν στους δικαιούχους

Σημαντική αλλαγή έρχεται και στο ετήσιο επίδομα των χαμηλοσυνταξιούχων. Η ενίσχυση αυξάνεται από τα 300 στα 400 ευρώ και θα καταβάλλεται σε μόνιμη βάση κάθε Νοέμβριο, με έναρξη από το 2026. Φέτος, η καταβολή της έχει προγραμματιστεί για τις 30 Νοεμβρίου.

Το νέο ποσό προσεγγίζει το ύψος της εθνικής σύνταξης, ενώ ακόμη μεγαλύτερη σημασία έχει η διεύρυνση της περιμέτρου των δικαιούχων σε περίπου 2,2 εκατομμύρια άτομα.

Τα προηγούμενα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια καταργούνται, με βασική προϋπόθεση πλέον τη συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας.

Στους δικαιούχους περιλαμβάνονται επίσης άτομα με αναπηρία και ανασφάλιστοι υπερήλικες, διευρύνοντας έτσι την κάλυψη σε κοινωνικές ομάδες με αυξημένες ανάγκες διαβίωσης.

Ειδική πρόβλεψη υπάρχει και για τις χήρες και τους χήρους, οι οποίοι θα μπορούν πλέον να λαμβάνουν την ενίσχυση από την ηλικία των 60 ετών αντί των 65, εφόσον η σύνταξη χηρείας αποτελεί τη μοναδική πηγή εισοδήματός τους.

Τέλος στον «κόφτη» για 671.586 παλαιούς συνταξιούχους

Μία από τις σημαντικότερες αλλαγές αφορά 671.586 παλαιούς συνταξιούχους που εξακολουθούν να έχουν υπόλοιπο προσωπικής διαφοράς από τον νόμο Κατρούγκαλου.

Από την 1η Ιανουαρίου 2027 θα λαμβάνουν πλέον ολόκληρη την ετήσια αύξηση της σύνταξής τους, χωρίς αυτή να συμψηφίζεται με την προσωπική διαφορά. Με βάση την εκτίμηση για αύξηση 2,6%, το πρόσθετο όφελος για το 2027 υπολογίζεται ότι θα κυμανθεί περίπου από 25 έως 50 ευρώ τον μήνα.

Από το 2027 και μετά, επομένως, οι συγκεκριμένοι συνταξιούχοι θα μπορούν να εισπράττουν στο ακέραιο τις ετήσιες αυξήσεις που θα αποφασίζονται.

Η αλλαγή, ωστόσο, δεν σημαίνει ότι εξαφανίζεται το ποσό της προσωπικής διαφοράς που ήδη καταβάλλεται. Η προσωπική διαφορά θα συνεχίσει να καταβάλλεται ξεχωριστά, αλλά δεν θα αυξάνεται πλέον. Θα παραμείνει «παγωμένη» στο ύψος στο οποίο θα έχει διαμορφωθεί έως το τέλος του 2026.

Τι αλλάζει στις συντάξεις χηρείας

Παρεμβάσεις έχουν γίνει και στις συντάξεις λόγω θανάτου. Έχει καταργηθεί η μείωση κατά 50% μετά την πάροδο της τριετίας, ενώ συνεχίζεται η καταβολή της εθνικής σύνταξης λόγω θανάτου ακόμη και στις περιπτώσεις όπου ο δικαιούχος λαμβάνει παράλληλα σύνταξη από δικό του δικαίωμα.

Οι αλλαγές αυτές περιορίζουν τις απώλειες που αντιμετώπιζαν οι δικαιούχοι συντάξεων χηρείας μετά την πρώτη τριετία και διατηρούν μεγαλύτερο μέρος του εισοδήματός τους.

Στο Ελεγκτικό Συνέδριο η μάχη για την ΕΑΣ

Αμετάβλητο, προς το παρόν, παραμένει το καθεστώς της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ), η οποία επιβαρύνει περίπου 440.000 συνταξιούχους.

Η επόμενη κρίσιμη εξέλιξη αναμένεται στις 7 Οκτωβρίου 2026, όταν το ζήτημα θα εξεταστεί από το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η εισήγηση του Επιτρόπου είναι θετική ως προς τον αναλογικό υπολογισμό της ΕΑΣ ανά κλιμάκιο, αντί της επιβολής της εισφοράς συνολικά επί ολόκληρου του ποσού της σύνταξης.

Εφόσον η προσέγγιση αυτή γίνει δεκτή, θα μπορούσε να οδηγήσει σε μείωση της επιβάρυνσης από την ΕΑΣ κατά περίπου 50%, δημιουργώντας πρόσθετο όφελος για εκατοντάδες χιλιάδες συνταξιούχους.

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