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Το online shopping έχει πλέον περάσει από τη φάση της νέας καταναλωτικής συνήθειας σε μια καθημερινή πρακτική για την πλειονότητα των Ελλήνων χρηστών του διαδικτύου. Η ηλικία εξακολουθεί να επηρεάζει σημαντικά τις αγοραστικές επιλογές, όχι όμως τόσο ως προς το αν κάποιος ψωνίζει online, αλλά κυρίως ως προς το τι αγοράζει και πόσα χρήματα είναι διατεθειμένος να διαθέσει.

Συνολικά, οκτώ στους δέκα Έλληνες χρήστες του διαδικτύου ηλικίας 16 έως 64 ετών έχουν πραγματοποιήσει τουλάχιστον μία online αγορά μέσα στο τελευταίο εξάμηνο. Η εικόνα αυτή δείχνει πόσο βαθιά έχει πλέον ενσωματωθεί το ηλεκτρονικό εμπόριο στην καθημερινότητα των καταναλωτών, ανεξάρτητα από τη γενιά στην οποία ανήκουν.

Η διείσδυση των ηλεκτρονικών αγορών φτάνει το 76% στη Gen Z, ενώ ανεβαίνει στο 82% τόσο στους Millennials όσο και στη Gen X. Ωστόσο, η συχνότητα των αγορών και το ύψος της δαπάνης διαφοροποιούνται αισθητά.

Οι Millennials εμφανίζονται ως οι πιο δραστήριοι online καταναλωτές, πραγματοποιώντας κατά μέσο όρο 29 αγορές σε διάστημα έξι μηνών. Παράλληλα, είναι και η γενιά με τη μεγαλύτερη συνολική δαπάνη, καθώς διαθέτει κατά μέσο όρο 1.159 ευρώ για ηλεκτρονικές αγορές.

Ακολουθεί η Gen X με μέση δαπάνη 989 ευρώ, ενώ η Gen Z βρίσκεται στα 868 ευρώ. Έτσι, παρότι οι διαφορές στη διείσδυση του ηλεκτρονικού εμπορίου μεταξύ των γενεών είναι πλέον σχετικά περιορισμένες, η αξία του ψηφιακού καλαθιού παραμένει διαφορετική.

Το κοινό ψηφιακό καλάθι

Υπάρχουν, πάντως, ορισμένες κατηγορίες προϊόντων που ενώνουν τις τρεις γενιές. Τα ρούχα αποτελούν την κορυφαία επιλογή για Gen Z, Millennials και Gen X, ενώ τα παπούτσια και το delivery συμπληρώνουν τον κοινό πυρήνα των online αγορών.

Από εκεί και πέρα, όμως, οι καταναλωτικές προτεραιότητες αρχίζουν να αποκλίνουν και να αποκαλύπτουν διαφορετικούς τρόπους ζωής, ανάγκες και διαθέσεις.

Η Gen Z δείχνει μεγαλύτερη προτίμηση σε υπηρεσίες που συνδέονται με τη μετακίνηση και τα ταξίδια. Στις πέντε δημοφιλέστερες κατηγορίες αγορών της περιλαμβάνονται τα ακτοπλοϊκά, σιδηροδρομικά και λεωφορειακά εισιτήρια, αλλά και τα αεροπορικά εισιτήρια.

Η εικόνα στους Millennials είναι διαφορετική. Δίπλα στα ρούχα, το delivery και τα παπούτσια βρίσκονται οι βιταμίνες και τα συμπληρώματα διατροφής, αλλά και τα ηλεκτρονικά προϊόντα. Πρόκειται για ένα ψηφιακό καλάθι που συνδυάζει καταναλωτικά προϊόντα με είδη προσωπικής φροντίδας και τεχνολογίας.

Στη Gen X, αντίθετα, μεγαλύτερη παρουσία αποκτούν τα καλλυντικά και τα ηλεκτρονικά, τα οποία συμπληρώνουν τις πιο δημοφιλείς επιλογές της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας.

Οι διαφορές αυτές δείχνουν ότι το ηλεκτρονικό εμπόριο δεν έχει δημιουργήσει ένα ενιαίο καταναλωτικό πρότυπο. Αντίθετα, έχει λειτουργήσει ως κοινή πλατφόρμα μέσα από την οποία κάθε γενιά εκφράζει διαφορετικές ανάγκες και προτεραιότητες.

Η χρεωστική κάρτα παραμένει κυρίαρχη

Διαφοροποιήσεις εμφανίζονται και στον τρόπο με τον οποίο ολοκληρώνονται οι ηλεκτρονικές συναλλαγές. Η χρεωστική κάρτα παραμένει το βασικό μέσο πληρωμής και στις τρεις γενιές, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή θέση της στις online αγορές.

Ωστόσο, η Gen Z εμφανίζει σαφώς μεγαλύτερη εξοικείωση με τα ψηφιακά πορτοφόλια. Το 41% χρησιμοποιεί τη συγκεκριμένη μέθοδο πληρωμής, έναντι 34% των Millennials και μόλις 26% της Gen X.

Η απόσταση αυτή αποτυπώνει μια ευρύτερη διαφορά στη σχέση των γενεών με την ψηφιακή τεχνολογία. Για τους νεότερους καταναλωτές, οι ψηφιακές πληρωμές αποτελούν πιο φυσική προέκταση της online αγοράς, ενώ οι μεγαλύτερες γενιές εξακολουθούν να βασίζονται περισσότερο στις παραδοσιακές ηλεκτρονικές μεθόδους.

Παρά τις επιμέρους διαφορές, ωστόσο, η συνολική εικόνα είναι ξεκάθαρη: η ηλεκτρονική αγορά έχει γίνει κοινός τόπος για τους Έλληνες καταναλωτές. Η συζήτηση δεν αφορά πλέον τόσο το εάν οι διαφορετικές γενιές ψωνίζουν μέσω διαδικτύου, αλλά το πώς χρησιμοποιούν το ηλεκτρονικό εμπόριο και σε ποιες κατηγορίες κατευθύνουν το εισόδημά τους.

Οι Millennials ξεχωρίζουν για τη μεγαλύτερη συχνότητα αγορών και τη συνολική δαπάνη, η Gen Z για την ισχυρότερη παρουσία σε ταξίδια, μετακινήσεις και ψηφιακές πληρωμές, ενώ η Gen X εμφανίζει εντονότερο ενδιαφέρον για καλλυντικά και ηλεκτρονικά.

Έτσι, το ψηφιακό καλάθι εξελίσσεται σε έναν χρήσιμο καθρέφτη των διαφορετικών καταναλωτικών προτεραιοτήτων. Το online shopping έχει ενοποιήσει τη διαδικασία της αγοράς, αλλά όχι και τις επιλογές που κρύβονται πίσω από αυτήν.

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